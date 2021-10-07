"Новая газета" раскрыла данные о давлении на свидетеля по делу Политковской

07 октября 2021, 14:21

Силовики оказывали давление на тайного свидетеля по делу об убийстве журналистки Анны Политковской, требуя нужные следствию показания под угрозой уголовного преследования, рассказали сотрудники "Новой газеты" в 15-ю годовщину убийства коллеги.

Как сообщал "Кавказский узел", "Новая газета" заявила о намерении представить 7 октября документальный фильм в 15-летнюю годовщину гибели Анны Политковской о результатах собственного расследования дела о ее убийстве. Заказчики преступления остаются безнаказанными уже 15 лет, к тому же в текущем году истекает срок давности по этому делу, отметили авторы фильма.

Анна Политковская известна своими статьями о войне и нарушении прав человека в Чечне. Она была убита в Москве 7 октября 2006 года. Суд признал заказчиком убийства Лом-Али Гайтукаева и приговорил его к пожизненному заключению. Исполнителем был признан Рустам Махмудов. Также к различным срокам лишения свободы были приговорены братья Джабраил и Ибрагим Махмудовы, Сергей Хаджикурбанов и Дмитрий Павлюченков. Глава Чечни Рамзан Кадыров и представитель Следкома Дмитрий Довгий предположили, что заказчиком убийства является Борис Березовский. Сам Березовский заявил, что к убийству Политковской непричастен, говорится в статье "Убийство Анны Политковской", размещенной на "Кавказском узле".

"Новая газета" сегодня опубликовала в YouTube документальный фильм о расследовании убийства журналистки Анны Политковской, в котором рассказала подробную историю собственного расследования.

Сотрудники "Новой газеты" во время расследования волей случая вышли на Олега Голубовича. Этот человек впоследствии стал ключевым свидетелем, благодаря показаниям которого удалось выйти на организатора преступления, рассказал в документальном фильме заместитель главного редактора "Новой газеты" Сергей Соколов. "Ко мне обратился журналист Роман Попков, который сотрудничал с "Новой газетой" и [какое-то время] сидел в следственном изоляторе. Попков мне сказал, что какой-то человек, который сидел с ним в камере, знает что-то о деле Политковской. Я на него вышел, чтобы Попков его свел с кем-то из "Новой газеты", – пояснил Соколов.

Голубович не относился к числу тех, кто при принадлежит к преступному миру, рассказал журналист Роман Попков. "Олег Голубович появился случайно в нашей камере, <…> он был коммуникабельный. Он узнал, что я активист, и что связан со всей этой "политикой-журналистикой", много меня расспрашивал. <…> Я хорошо помню новости по РЕН ТВ, и показывают [информацию о деле Политковской] и называют фамилии. Он, прямо, там обомлел", – пояснил Попков.

Сергей Соколов в свою очередь добавил, что после того как Голубович начал давать показания, следователь просил его, чтобы он давал "правильные показания". "Суть этого сводилась к тому, что надо давать показания на киллера, на братьев Махмудовых, на Хаджикурбанова, но ничего не говорить о Павлюченкове", – пояснил Соколов.

Сотрудники ФСБ ему говорили, если ты не будешь "говорить правильно", если нам не поможешь, то тебя тоже привлекут в соучастники убийства Политковской, рассказал заместитель главного редактора газеты.

"От того Олега, которого я знал по тюрьме, не осталось и следа. Он превратился в тень. Хотел закурить и не мог – у него тряслись руки. Он мне рассказал, что его обрабатывают опера", – отметил Роман Попков.

"Он не хотел денег, он хотел только уехать. Нам пришлось прятать свидетеля от сотрудников ФСБ. Для этого мы всю семью вывезли в Симферополь", – показан далее в фильме комментарий Соколова.

Властям известно имя заказчика убийства Анны Политковской, считает главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов. "Мы говорим, да, заказчика нет, но мы знаем, кто покрывает заказчика. Это означает, что государство знает, кто был заказчиком убийства по найму Анны Политковской. <…> Что такое соучастие в совершении преступления? Это когда ты знаешь, кто его совершил – 33-я и 150-я статьи Уголовного кодекса. Соучастие, но ты их покрываешь по каким-то известным тебе причинам", – заявил он в фильме.

"Кавказский узел" также писал, что перед годовщиной убийства Анны Политковской "Новая газета" опубликовала серию статей в память о погибшей журналистке. В статье "Заказчик известен. Ему просто выдали индульгенцию" от 6 октября издание указало, что заказчик убийства Политковской до сих пор не раскрыт. Вначале следователи думали, что к преступлению причастен Березовский. В 2007 году на сделку со следствием пошел бывший начальник отделения московской милицейской наружки подполковник Павлюченков. Благодаря ему в поле зрения следствия попали братья Ибрагим и Джабраил Махмудовы, но он не рассказал о своей роли главного организатора преступления.

С середины лета 2006 года за Политковской следили сотрудники отдела ГУВД Москвы по заданию Павлюченкова. А Павлюченков отдал всю собранную информацию братьям Махмудовым.

Затем дал показания свидетель Голубович, редакция "Новой газеты" ему помогла в выезде за границу вместе с семьей в обмен на полные показания. Из слов Голубовича стало ясно, что главным организатором был подполковник ГУВД Павлюченков, после этого он сознался, был арестован киллер. Судебный процесс закончился в 2014-м обвинительным вердиктом. Гайтукаев и Рустам Махмудов получили пожизненное. Павлюченкова судили особым порядком, но имя заказчика убийства Политковской так и не было раскрыто, сказано в статье.

Напомним, что 7 октября ежегодно проходят акции, посвященные памяти Анны Политковской. Так 7 октября 2019 года жители Москвы возложили цветы к дому, где 13 лет назад была убита журналистка, а петербуржцы вышли на массовый пикет. 7 октября 2020 года, в 14-ю годовщину убийства Политковской, у здания редакции "Новой газеты" в Москве прошла акция ее памяти. С различными плакатами у памятного знака журналистке поочередно простояли пять человек. Анна Политковская была ярким примером честного и справедливого человека, который не сломился под давлением властей, заявили участники акции.

Последнее интервью Анна Политковская дала собственному корреспонденту "Кавказского узла" за полтора часа до своей трагической гибели. В интервью журналистка прокомментировала карьерные перспективы Рамзана Кадырова.

"Кавказский узел" размещает материалы, посвященные Политковской, на тематической странице "Политковская и Эстемирова", в которой публикуются материалы и о подруге Анны, журналистке и правозащитнице Наталье Эстемировой, убитой в 2009 году и также занимавшейся проблемами жителей Чечни. На "Кавказском узле" также опубликована биография Анны Политковской.