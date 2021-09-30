Nafta24 объяснила пожар на заправке в Махачкале ошибкой рабочих

30 сентября 2021, 19:47

Возгорание на АЗС в Махачкале произошло из-за неосторожности рабочих при очистке подземной емкости, заявила компания Nafta24. Двое из трех пострадавших остаются в реанимации, сообщили в Минздраве Дагестана.

Как сообщал "Кавказский узел", 28 сентября на автозаправке в Махачкале произошел пожар. Были госпитализированы трое мужчин. Двое потерпевших, отец и сын, помещены в реанимацию с ожогами более 50% тела. Прокуратура отчиталась о начале проверки.

Все трое пострадавших являются сотрудниками данной автозаправки, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" их коллега. "Все трое работают у нас. Ожоги получили отец и сын, а также третий наш работник, который находился рядом с местом возникновения пожара", - отметил он.

Состояние отца и сына врачами и сейчас оценивается как крайне тяжелое, они все еще остаются в реанимации, сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе регионального Минздрава. Третий пациент находится в тяжелом состоянии, добавил представитель ведомства.

Возгорание на автозаправке Nafta24 в Махачкале произошло во время плановых мероприятий по очистке подземной емкости, сообщило руководство сети АЗС. Для этих работ, как пояснили в компании, ежегодно приглашаются сторонние специалисты.

"Работники данной организации регулярно участвуют в подобных работах и имеют большой опыт в данной сфере. Но, к сожалению, по неосторожности приглашенных специалистов во время технического осмотра и плановых работ произошло небольшое возгорание, в результате чего три человека получили ожоги средней степени", - говорится в публикации на официальной странице Nafta24 в Instagram. Руководство АЗС пообещало "способствовать оказанию квалифицированной помощи" пострадавшим.

АЗС является опасным производственным объектом, и в случае возникновения на нем пожара ответственность перед третьими лицами несет владелец станции, указал генеральный директор юридической фирмы "Магомедов и партнеры" Арсен Магомедов. От подобных происшествий объект должен быть застрахован в обязательном порядке, отметил он.

"Все зависит от конкретных обстоятельств, которые пока не известны до конца. В случае, если выяснится, что виновен работник - скажем, он допустил халатность, - то он уже несет ответственность перед собственником. Но трудовым законодательством установлены ограничения ответственности сотрудника. При отсутствии каких-либо серьезных правонарушений взыскание не должно превышать месячной зарплаты. А если же происшествие произошло по вине привлеченных подрядчиков, то они несут ответственность перед собственником", - отметил юрист.

В конце 2017 года, после нескольких смертей при взрывах на автозаправках в Махачкале, "Кавказский узел" выяснил, что дома горожан зачастую находятся в зоне поражения в случае возникновения происшествий на АЗС. Корреспонденты "Кавказского узла" насчитали как минимум 15 заправок, которые соседствуют с жилыми зданиями вопреки установленным противопожарным нормам и правилам, говорится в материале "Взрывные заправки: махачкалинцы в зоне поражения".

АЗС Nafta24, на которой произошло возгорание, располагается на проспекте Акушинского в Махачкале. Автозаправочная станция временно приостановила работу, по ее периметру натянута оградительная лента, на месте находится охранник, следящий, чтобы никто не заходил за ленту, передал корреспондент "Кавказского узла", побывавший сегодня на месте.

Автозаправочная станция, на которой 28 сентября произошел пожар, располагается прямо у проезжей части. Рядом с ней вдоль проспекта стоит еще одна заправка с автосервисом. Между ними только проезд от Акушинского на 11-ю линию. За этими заправками проходит второстепенная дорога шириной около восьми метров, причем на противоположной ее стороне стоят заборы частных жилых домов.

Прокурорская проверка в связи с возгоранием на заправке еще не завершена, отметили в пресс-службе республиканского надзорного ведомства. Продолжается также и расследование по установлению причины возгорания, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Дагестану. Как уточнили в МЧС, на это может уйти около месяца.

В 2014-2017 годах десятки человек пострадали из-за происшествий на АЗС в Дагестане, а по крайней мере два инцидента в Махачкале привели к человеческим жертвам. После каждого ЧП на заправочной станции в Дагестане власти заявляли о намерении решить проблему — надзорные органы анонсировали масштабные проверки АЗС и закрытие всех заправок, работающих с нарушениями. Тем не менее в Махачкале массового сноса опасных АЗС так и не было — некоторые заправки после таких проверок меняли названия и возобновляли работу, говорится в материале "Кавказского узла" "Взрывные заправки: махачкалинцы в зоне поражения".