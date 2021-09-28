Состояние пострадавших при пожаре на АЗС в Махачкале названо тяжелым

28 сентября 2021, 16:56

Состояние троих госпитализированных после пожара на заправке в Махачкале оценивается как тяжелое. Двое из них, отец и сын, помещены в реанимацию с ожогами более 50% тела, сообщил Минздрав Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", трое мужчин госпитализированы сегодня в Махачкале с ожогами, полученными при пожаре на автозаправке. Прокуратура отчиталась о начале проверки.

Состояние поступивших в ожоговый центр Республиканской клинической больницы после пожара на АЗС в Махачкале оценивается как тяжелое, сообщил сегодня Минздрав Дагестана.



Два человека находятся в реанимации. "Отец и сын, 65 и 44 года, получили ожоги 61% и 74% поверхности тела и травмы верхних дыхательных путей. Третий пострадавший, 63 лет, с поражением 31% поверхности тела получает лечение в палате интенсивной терапии", - пишет ведомство на своей странице в Instagram.



Еще два человека получили незначительные повреждения. "Помощь [им] была оказана на месте бригадами скорой медицинской помощи, в госпитализации они не нуждались", - проинформировал Минздрав.

В 2014-2017 годах десятки человек пострадали из-за происшествий на АЗС в Дагестане, а по крайней мере два инцидента в Махачкале привели к человеческим жертвам. После каждого ЧП на заправочной станции в Дагестане власти заявляли о намерении решить проблему — надзорные органы анонсировали масштабные проверки АЗС и закрытие всех заправок, работающих с нарушениями. Тем не менее в Махачкале массового сноса опасных АЗС так и не было — некоторые заправки после таких проверок меняли названия и возобновляли работу, говорится в материале "Кавказского узла" "Взрывные заправки: махачкалинцы в зоне поражения".