Три человека пострадали при пожаре на автозаправке в Махачкале

28 сентября 2021, 12:42

Трое мужчин госпитализированы в Махачкале с ожогами, полученными при пожаре на автозаправке. Прокуратура отчиталась о начале проверки.

В результате пожара на автозаправочной станции на улице Акушинского в Махачкале трое мужчин попали в ожоговое отделение. "Их госпитализировали в ожоговый центр Республиканской клинической больницы", – привел сегодня "Интерфакс" сообщение Управления МЧС по Дагестану.

Спасатели получили сообщение о пожаре в 10.11 мск, к тушению были привлечены 26 человек и 9 единиц техники. Площадь пожара составила 26 "квадратов, передало сегодня РИА "Новости" со ссылкой на Управление МЧС по Дагестану.

Пожарные отчитались о ликвидации пожара на АЗС в Махачкале, сообщил сегодня ТАСС. "В 10.34 [мск] – ликвидация открытого горения, в 10.55 [мск] – полная ликвидация на площади 26 квадратных метров", – привело агентство сообщение пресс-службы Управления МЧС по Дагестану. Также в пресс-службе прокуратуры Дагестана сообщили, что ведомство начало проверку в связи с пожаром на автозаправочной станции, информировало агентство.

"Кавказский узел" ранее писал, что в июле прокуратура завела 16 дел на владельцев автозаправочных станций в Кировском районе Махачкалы, которые не обеспечили создание санитарно-защитной зоны и не подготовили план по уменьшению выбросов в атмосферу.

В 2014-2017 годах десятки человек пострадали из-за происшествий на АЗС в Дагестане, а по крайней мере два инцидента в Махачкале привели к человеческим жертвам. После каждого ЧП на заправочной станции в Дагестане власти заявляли о намерении решить проблему — надзорные органы анонсировали масштабные проверки АЗС и закрытие всех заправок, работающих с нарушениями. Тем не менее в Махачкале массового сноса опасных АЗС так и не было — некоторые заправки после таких проверок меняли названия и возобновляли работу, говорится в материале "Кавказского узла" "Взрывные заправки: махачкалинцы в зоне поражения".