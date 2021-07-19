Владельцы дагестанских заправок заподозрены в загрязнении воздуха

19 июля 2021, 17:38

Прокуратура завела 16 дел на владельцев автозаправочных станций в Кировском районе Дагестана, которые не обеспечили создание санитарно-защитной зоны и не подготовили план по уменьшению выбросов в атмосферу.

Проверку исполнения законодательства в области охраны атмосферного воздуха на автозаправках провела прокуратура Кировского района Дагестана.

"Отдельные АЗС осуществляют деятельность при отсутствии санитарно-защитной зоны, плана мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух", — сообщила сегодня прокуратура Дагестана.

Владельцам заправок внесены представления об устранении нарушений, также возбуждено 16 административных дел по статье о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, говорится в сообщении на сайте ведомства.

В 2014-2017 годах из-за происшествий на АЗС в Дагестане пострадали десятки человек, а по крайней мере два инцидента в Махачкале привели к человеческим жертвам. После каждого ЧП на заправочной станции в Дагестане власти декларировали намерение решить проблему — надзорные органы анонсировали масштабные проверки АЗС и закрытие всех заправок, работающих с нарушениями. Тем не менее, в Махачкале массового сноса опасных АЗС так и не было — некоторые заправки после таких проверок меняли названия и возобновляли работу, говорится в материале "Кавказского узла" "Взрывные заправки: махачкалинцы в зоне поражения".

Часть 1 статьи 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) предусматривает наказание в виде административной приостановки деятельности на срок до 90 суток, а также штрафа, размер которого для индивидуальных предпринимателей составляет от 500 до 1000 рублей, для юрлиц — до 20 тысяч рублей.

Комментариев от владельцев АЗС или их официальных представителей относительно позиции прокуратуры не поступало.