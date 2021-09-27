Свалка в Волгоградской области. Фото: УФСБ России по Волгоградской области

27 сентября 2021, 14:44

Волгоградский бизнесмен оставлен под арестом по делу о мошенничестве со свалками

Суд отказался сегодня освободить из-под стражи предпринимателя Михаила Калонкина, заподозренного в организации хищения 76,7 миллиона рублей при ликвидации свалок в Среднеахтубинском районе.

Как сообщил "Кавказский узел", с декабря 2020 года по апрель 2021-го по делу о мошенничестве при ликвидации свалок в Среднеахтубинском районе были заключены под стражу трое подозреваемых: директор "Дирекции водохозяйственного строительства" Михаил Ситников, бывший глава Комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области Виталий Сазонов и подрядчик – директор ООО "ГринЛайт" Александр Фирсов. Волгоградский бизнесмен Михаил Калонкин был объявлен в международный розыск и арестован заочно.

Михаил Калонкин задержан и находится под стражей, Волгоградский областной суд отказался смягчить ему меру пресечения, сообщила сегодня пресс-служба суда. Подозреваемый с 17 марта находился в международном розыске, а 22 июня его задержали на территории Краснодарского края. Следствие убедило суд в том, что задержанный может скрыться. Центральный районный суд Волгограда постановил арестовать Калонкина до 16 октября. Однако защита обжаловала это решение, попросив изменить меру пресечения на запрет определенных действий, залог либо домашний арест.

"Апелляционная инстанция Волгоградского областного суда, изучив представленные материалы, выслушав участников процесса, не нашла оснований для отмены указанного постановления и изменения избранной в отношении Калонкина М.Б. меры пресечения", - сообщается в публикации на сайте облсуда.

Ликвидация свалок в Среднеахтубинском районе, о которых говорится в уголовном деле, была одной из задач нацпроекта "Экология". По статье о мошенничестве Калонкину грозит до 10 лет заключения. Обвинение считает его организатором преступления. При этом Калонкин не занимал никаких постов ни в органах власти, ни в структурах, чьи руководители были задержаны в рамках этого уголовного дела, сообщила сегодня "Высота 102".

По данным следствия, компания-подрядчик не вывозила отходы с 18 несанкционированных свалок, которые должна была ликвидировать, а просто засыпала их грунтом. Госконтракт был заключен Дирекцией водохозяйственного строительства, он обошелся бюджету в 76,7 миллиона рублей. Следователи полагают, что подрядчик и руководство дирекции находились в сговоре.

Отметим, что в сентябре в Волгоградской области были возбуждены два уголовных дела о хищении подрядчиками более 200 миллионов рублей, выделенных на выполнение государственного проекта "Чистая страна". Заказчиком работ выступала региональная Дирекция водохозяйственного строительства.

Примечание:

"Защита назвала ошибкой уголовное дело подрядчика Фонда капремонта в Волгограде", "Исполнение приговора волгоградской судье Добрыниной отсрочено", "Волгоградский следователь арестован по подозрению в получении взяток".

Автор: "Кавказский узел"

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