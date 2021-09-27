Член избиркома потребовала расследовать нарушения на УИК в Волгограде

27 сентября 2021, 13:14

Фальсификации с бюллетенями в сейф-пакетах обнаружила на избирательном участке 415 в Волгограде член избиркома от "Яблока" Айгерим Шупанова, однако, по ее словам, ей предложили деньги за молчание. Шупанова обратилась с заявлениями в следственные органы, прокуратуру и избирком.

Как писал "Кавказский узел", на выборах в Волгограде наблюдатели пожаловались на массовые нарушения, связанные с выездным голосованием. Наблюдателям не давали проверять реестры проголосовавших на дому и списки избирателей, при вскрытии сейф-пакетов количество фактически обнаруженных там бюллетеней не подсчитывалось, заявили представители оппозиционных партий.

Член комиссии с правом совещательного голоса от "Яблока" Айгерим Шупанова направила заявление в следственный отдел по Дзержинскому району Волгограда с требованием возбудить уголовное дело по статьям о препятствии работе члена избиркома и фальсификации избирательных документов по факту нарушения на УИК 415.

В заявлении о преступлении (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла") Шупанова указала, что 19 сентября у нее состоялся телефонный разговор с председателем УИК 415 Еленой Набиевой по факту обнаруженного ею нарушения избирательного законодательства. "В выданном мне акте от 18 сентября о проведении голосования с использованием стационарного ящика и сейф-пакета было указано больше сейф-пакетов, чем фактически опечатывалось 18 сентября в моем присутствии. Единственный сейф-пакет, который опечатывался 18 сентября, я фотографировала лично. Однако акт содержал три номера сейф-пакетов вместо одного", - говорится в заявлении.

"Данные нарушения могут свидетельствовать о вбросе бюллетеней в дополнительные сейф-пакеты, которые наблюдателям и членам комиссии с правом совещательного голоса не показали", - отметила Шупанова в заявлении. Однако, по ее словам, представитель комиссии предложила тысячу рублей за то, чтобы переписать акты задним числом и скрыть нарушение, указала член УИК.

Айгерим Шупанова подчеркнула, что ей было отказано в праве проконтролировать количество, номера и целостность сейф-пакетов. Она также отметила, что при вскрытии самих сейф-пакетов их содержимое не пересчитывалось и не оглашалось. "Вместо этого все извлеченные бюллетени было спешно перемешаны с остальными бюллетенями из переносных и стационарных урн. Данное нарушение было совершено с целью фальсификации результатов голосования путем сокрытия ранее совершенного вброса, так как при пересчете фактически обнаруженных в сейф-пакете бюллетеней, если их число превышает указанное в соответствующем акте, то все бюллетени сейф-пакета автоматически признаются недействительными", - указала Шупанова в заявлении.

На момент вскрытия сейф-пакетов копии актов ей выданы не были, указала Шупанова. "В моем распоряжении имеется запись разговора, где председатель УИК 415 говорит, что акты мне не даст", - отмечается в заявлении.

Шупанова потребовала провести проверку, изъять записи камер видеонаблюдения с участка, провести фоноскопическую экспертизу голосов Шупановой и Набиевой на соответствие голосам на предоставленной аудиозаписи, привлечь для дачи показаний свидетеля - члена ТИК по Дзержинскому району Волгограда Елену Осину, возбудить уголовное дело.

Шупанова также указала, что написала жалобу в прокуратуру и областную избирательную комиссию.

В пресс-службе облизбиркома корреспонденту сообщили, что "заявление направлено в правоохранительные органы - их компетенция". "В Избирательную комиссию Волгоградской области от заявителя жалоб (обращений) не поступало", - отметили там.

Заявления в Управление СКР по Дзержинском району Волгограда, Управление СКР по Волгоградской области и в Следком России Айгерим Шупанова направила 26 сентября почтой. "В избирательную комиссию от моего имени жалобу подавала Елена Осина. Но ей отказали, сказали, что никаких нарушений не видят", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

"У меня вся доказательная база есть. Считаю, что нужно побороться", - сообщила Айгерим Шупанова.

Запись разговора Шупановой и Набиевой опубликована 25 сентября на YouTube-канале "Ваш Дозор". Видеоролик набрал на 13:00 27 сентября 1086 просмотров и 57 комментариев.

"Смелая и правдолюбивая девушка! Молодец! Дай Бог, чтобы у неё всё получилось, за правду надо бороться! Грустно, что старшее поколение учит молодёжь не отстаивать свои права, а лгать", - указала пользователь Наталия.

Елена Осина присутствовала на УИК 415 как член ТИК Дзержинского района Волгограда с правом совещательного голоса. "Мы даже вызывали полицию. Сначала мы не поднимали вопрос о подкупе, а лишь о несоответствии количества сейф-пакетов в акте. Полицейские приехали, начали грубо с нами разговаривать, но мы написали заявления. Я звонила в прокуратуру, они сказали, что разберутся. Также я написала жалобу в территориальную избирательную комиссию, они сказали, что рассмотрели и нарушений не видят. Потом мы подняли вопрос о подкупе".

В действиях УИК 415 нарушения избирательного законодательства о выборах отсутствуют, указано в постановлении ТИК Дзержинского района Волгограда от 20 сентября (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла") . Согласно пояснениям председателя УИК Набиевой, когда Осина прибыла 19 сентября на участок и потребовала осмотреть хранящиеся на участке сейф-пакеты и предоставить ей копии актов о проведении голосования с использованием переносных ящиков для голосования и сейф-пакета, "ей поступил ответ о том, что в это время УИК, в том числе и председатель, ведут работу по выдаче бюллетеней избирателям и контролю за ходом голосования, в связи с чем немедленное предоставление сейф-пакетов для осмотра и выдача копий соответствующих актов фактически остановят работу УИК". Осиной было предложено прибыть на участок позже или присутствовать при подсчете голосов, однако позже она с такими требованиями не обращалась, говорится в документе.

"Кавказский узел" также писал, что 19 сентября член ТИК Волжского с правом совещательного голоса от "Яблока" Игорь Конотопов и член участковой комиссии с правом совещательного голоса Евгений Вильников были удалены с избирательного участка. Конфликт был спровоцирован сотрудниками комиссии, чтобы помешать ознакомиться с документами, считает Конотопов. Председатель участковой комиссии не имела права удалять представителя "Яблока" Игоря Конотопова с избирательного участка, постановила ТИК Волжского.

Голосование на выборах в Госдуму проводилось три дня – с 17 по 19 сентября. В Волгоградской области параллельно проходили выборы и довыборы депутатов различных уровней, выборы глав сельских поселений, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы-2021 на Юге России: главное о едином дне голосования".