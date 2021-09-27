Владимир Титов подает жалобу в облизбирком. Фото Вячеслава Ященко для "Кавказского узла"

27 сентября 2021, 13:14

Член избиркома потребовала расследовать нарушения на УИК в Волгограде

Фальсификации с бюллетенями в сейф-пакетах обнаружила на избирательном участке 415 в Волгограде член избиркома от "Яблока" Айгерим Шупанова,  однако, по ее словам, ей предложили деньги за молчание. Шупанова обратилась с заявлениями в следственные органы, прокуратуру и избирком.

Как писал "Кавказский узел", на выборах в Волгограде наблюдатели пожаловались на массовые нарушения, связанные с выездным голосованием. Наблюдателям не давали проверять реестры проголосовавших на дому и списки избирателей, при вскрытии сейф-пакетов количество фактически обнаруженных там бюллетеней не подсчитывалось, заявили представители оппозиционных партий.

Член комиссии с правом совещательного голоса от "Яблока" Айгерим Шупанова направила заявление в следственный отдел по Дзержинскому району Волгограда с требованием возбудить уголовное дело по статьям о препятствии работе члена избиркома и фальсификации избирательных документов  по факту нарушения на УИК 415.

В заявлении о преступлении (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла") Шупанова указала, что 19 сентября у нее состоялся телефонный разговор с председателем УИК 415 Еленой Набиевой по факту обнаруженного ею нарушения избирательного законодательства. "В выданном мне акте от 18 сентября о проведении голосования с использованием стационарного ящика и сейф-пакета было указано больше сейф-пакетов, чем фактически опечатывалось 18 сентября в моем присутствии. Единственный сейф-пакет, который опечатывался 18 сентября, я фотографировала лично. Однако акт содержал три номера сейф-пакетов вместо одного", - говорится в заявлении.

"Данные нарушения могут свидетельствовать о вбросе бюллетеней в дополнительные сейф-пакеты, которые наблюдателям и членам комиссии с правом совещательного голоса не показали", - отметила Шупанова в заявлении. Однако, по ее словам, представитель комиссии предложила тысячу рублей за то, чтобы переписать акты задним числом и скрыть нарушение, указала член УИК.

Айгерим Шупанова подчеркнула, что ей было отказано в праве проконтролировать количество, номера и целостность сейф-пакетов. Она также отметила, что при вскрытии самих сейф-пакетов их содержимое не пересчитывалось и не оглашалось. "Вместо этого все извлеченные бюллетени было спешно перемешаны с остальными бюллетенями из переносных и стационарных урн. Данное нарушение было совершено с целью фальсификации результатов голосования путем сокрытия ранее совершенного вброса, так как при пересчете фактически обнаруженных в сейф-пакете бюллетеней, если их число превышает указанное в соответствующем акте, то все бюллетени сейф-пакета автоматически признаются  недействительными", - указала Шупанова в заявлении.

На момент вскрытия сейф-пакетов копии актов ей выданы не были, указала Шупанова. "В моем распоряжении имеется запись разговора, где председатель УИК 415 говорит, что акты мне не даст", - отмечается в заявлении.

Шупанова потребовала провести проверку, изъять записи камер видеонаблюдения с участка, провести фоноскопическую экспертизу голосов Шупановой и Набиевой на соответствие голосам на предоставленной аудиозаписи, привлечь для дачи показаний свидетеля - члена ТИК по Дзержинскому району Волгограда Елену Осину, возбудить уголовное дело.

Шупанова также указала, что написала жалобу в прокуратуру и областную избирательную комиссию.

В пресс-службе облизбиркома корреспонденту сообщили, что "заявление направлено в правоохранительные органы - их компетенция". "В Избирательную комиссию Волгоградской области от заявителя жалоб (обращений) не поступало", - отметили там.

Заявления в Управление СКР по Дзержинском району Волгограда, Управление СКР по Волгоградской области и в Следком России Айгерим Шупанова направила 26 сентября почтой. "В избирательную комиссию от моего имени жалобу подавала Елена Осина. Но ей отказали, сказали, что никаких нарушений не видят", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

"У меня вся доказательная база есть. Считаю, что нужно побороться", - сообщила Айгерим Шупанова.

Запись разговора Шупановой и Набиевой опубликована 25 сентября на YouTube-канале "Ваш Дозор". Видеоролик набрал на 13:00 27 сентября 1086 просмотров и  57 комментариев.

"Смелая и правдолюбивая девушка! Молодец! Дай Бог, чтобы у неё всё получилось, за правду надо бороться! Грустно, что старшее поколение учит молодёжь не отстаивать свои права, а лгать", - указала пользователь Наталия

"Они думают, что если мы вышли бесплатно на участки, то нас можно купить, не ради этого мы пахали три дня", - отметил Павел Тыцкий.

Елена Осина присутствовала на УИК 415 как член ТИК Дзержинского района Волгограда с правом совещательного голоса. "Мы даже вызывали полицию. Сначала мы не поднимали вопрос о подкупе, а лишь о несоответствии количества сейф-пакетов в акте. Полицейские приехали, начали грубо с нами разговаривать, но мы написали заявления. Я звонила в прокуратуру, они сказали, что разберутся. Также я написала жалобу в территориальную избирательную комиссию, они сказали, что рассмотрели и нарушений не видят. Потом мы подняли вопрос о подкупе".

В действиях УИК 415 нарушения избирательного  законодательства о выборах отсутствуют, указано в постановлении ТИК Дзержинского района Волгограда от 20 сентября (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла") . Согласно пояснениям председателя УИК Набиевой, когда Осина прибыла 19 сентября на участок и потребовала осмотреть хранящиеся на участке сейф-пакеты и предоставить ей копии актов о проведении голосования с использованием переносных ящиков для голосования и сейф-пакета, "ей поступил ответ о том, что в это время УИК, в том числе и председатель, ведут работу по выдаче бюллетеней избирателям и контролю за ходом голосования, в связи с чем немедленное предоставление сейф-пакетов для осмотра и выдача копий соответствующих актов фактически остановят работу УИК". Осиной было предложено прибыть на участок позже или присутствовать при подсчете голосов, однако позже она с такими требованиями не обращалась, говорится в документе.

"Кавказский узел" также писал, что 19 сентября член ТИК Волжского с правом совещательного голоса от "Яблока" Игорь Конотопов и член участковой комиссии с правом совещательного голоса Евгений Вильников были удалены с избирательного участка. Конфликт был спровоцирован сотрудниками комиссии, чтобы помешать ознакомиться с документами, считает Конотопов. Председатель участковой комиссии не имела права удалять представителя "Яблока" Игоря Конотопова с избирательного участка, постановила ТИК Волжского.

Голосование на выборах в Госдуму проводилось три дня – с 17 по 19 сентября. В Волгоградской области параллельно проходили выборы и довыборы депутатов различных уровней, выборы глав сельских поселений, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы-2021 на Юге России: главное о едином дне голосования".

Примечание:

"Волгоградские коммунисты провели акции против фальсификаций на выборах", "Итоги выборов в Госдуму в регионах ЮФО показали доминирование "Единой России"", "Массовые нарушения при выездном голосовании зафиксированы в Волгоградской области".

Автор: Татьяна Филимонова источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

27 сентября 2021, 17:52

27 сентября 2021, 17:25

27 сентября 2021, 16:44

  • Жители 80 сел в Дагестане остаются без электричества

    Подача электроэнергии восстановлена жителям части населенных пунктов в горных районах Дагестана, но без света остаются еще 80 сел. Автомобильное сообщение нарушено в Цунтинском районе, проинформировало сегодня МЧС Дагестана.

27 сентября 2021, 16:03

27 сентября 2021, 15:44

  • Волгоградский суд смягчил приговор врачам по делу Елены Мачкалян

    Апелляционная инстанция исключила обвинение врачей Волжского перинатального центра Натальи Андреевой и Елены Поповой в совершении преступления по предварительному сговору и сократила им срок лишения свободы до года и девяти месяцев, сообщил сегодня Волгоградский областной суд.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи