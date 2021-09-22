Аналитики назвали завышенной явку на выборах в Ингушетии

22 сентября 2021, 08:29

Данные избиркома о числе проголосовавших за "Единую Россию" в Ингушетии не соответствуют той оценке, которую дают жители региона этой партии. Завышенной также выглядит явка избирателей на выборы в Ингушетии, так как до голосования многие жители заявляли о недоверии к ним, указали опрошенные "Кавказским узлом" ингушские аналитики.

Как сообщал "Кавказский узел", в Чечне, Дагестане, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии наблюдается снижение интереса избирателей к выборам в Госдуму, об этом свидетельствуют предварительные данные по явке избирателей в сравнении с избирательной кампанией 2016 года. При этом, по сравнению с выборами 2016 года, явка возросла в Ингушетии, Ставропольском крае и Северной Осетии.

В Ингушетии на выборы пришли 197 264 человека (84,06%). По федеральным спискам лидирует "Единая Россия" — 85,18%, проинформировал 20 сентября Избирком Ингушетии на своей странице в Instagram.

Число избирателей, принявших участие в голосовании на выборах в Ингушетии, завышено, считает руководитель Ассоциации мусульман Ингушетии Муса Абадиев. "Мало кто из моих родственников и знакомых принимал участие в выборах, поэтому цифра в почти 80% явки мне кажется явно завышенной в разы. Мнение большинства тех, с кем я общался, заключалось в том, что они не видели никакого смысла участвовать в выборах и были убеждены, что итоги выборов уже предрешены", – сказал Абадиев корреспонденту "Кавказского узла".

Жители Ингушетии уже смирились, что их голоса не имеют значения при выборах главы региона и депутатов парламента, так как считают, что всё за них решает федеральный центр, добавил он. "Я совершенно точно могу сказать, что даже депутаты сельских советов не являются народными избранниками, не говоря уже о депутатах парламента", – подчеркнул Абадиев.

"У ингушей логика такова: если весь российский народ лишён права выбирать власть, то маленькому ингушскому народу тем более не нужно пытаться это делать. Поэтому фальсификации на выборах мало кого волнуют", – объяснил Муса Абадиев.

Он указал на сильное различие между выборами в 90-х годах и нынешними выборами. "Тогда политическая жизнь в преддверии выборов просто кипела, был неописуемый ажиотаж, даже дети участвовали в предвыборных кампаниях. А сейчас большинство жителей не только Ингушетии, но и России в целом, выборы воспринимают не более как формальность", – отметил руководитель Ассоциации мусульман Ингушетии.

То, что происходило последние три дня прошлой недели, нельзя назвать выборами, считает активистка Анжела Матиева. "Это были не выборы. Потому что не было выбора, не из кого было выбирать. Мы знали кандидатов в депутаты только по фамилиям, но не знали, чем они занимались до того, как решили баллотироваться в парламент, какую пользу они принесли своей республике, своему народу. Никто не верит, что "Единая Россия" победила на выборах в ингушский парламент с результатом 82,1% голосов, а за единоросса Муслима Татриева, баллотировавшегося в Госдуму, проголосовало более 140 тысяч человек. В эту цифру не верит, наверное, даже сам Татриев", – сказала Матиева корреспонденту "Кавказского узла".

Также она усомнилась в числе проголосовавших за "Единую Россию" в Ингушетии. "140 тысяч проголосовавших за "Единую Россию" – это взятая с потолка цифра. Тем более, если брать во внимание события 2018-2019 года, когда члены этой прокремлевской партии выступили против народа. У людей еще свежи в памяти события тех дней. Только партия "Яблоко" поддержала тогда протестное движение, руководители партии "Яблоко" приезжали, выступали на митинге, люди чувствовали их поддержку, они и по сей день защищают права ингушей на самых высоких площадках, говорят о наших проблемах. Я знаю многих, которые, если и решили принять участие в выборах, то свои голоса отдавали или за партию "Яблоко", или же за КПРФ. Но ни те, ни другие не смогли преодолеть пятипроцентный рубеж", – подчеркнула активистка.

26 марта 2019 года в Магасе состоялся масштабный, согласованный с властями митинг против соглашения о границе с Чечней. В начале апреля 2019 года в республике прошли массовые аресты активистов, говорится в справке "Кавказского узла" "Ингушетия: за девять дней задержаны 40 активистов". Судом на Ставрополье с ноября 2020 года рассматривает дело семи лидеров протеста в Ингушетии, которых обвиняют в создании экстремистского сообщества. 9 июня 2020 года стало известно, что председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков, вместе с прочими активистами, выступил с поручительством за ингушскую активистку Зарифу Саутиеву.

Процент участия жителей республики в выборах не был таким высоким, как это представляют власти, считает также Анжела Матиева. "Республика маленькая, то, что происходило на избирательных участках, сколько народа приходило голосовать – все это происходило на глазах наблюдателей. От них мы узнавали реальную картину происходящего во время голосования. На некоторых избирательных участках, особенно в селах, за целый день приходило не больше десяти человек. Наблюдатели говорят, что не было такого количества людей на избирательных участках, как говорят чиновники. Очень большое разочарование у людей. Народ давно уже не верят ни местной власти, ни тем более, федеральной", – сказала Матиева.

Идея организовать флешмоб на выборах в поддержку политзаключенных принадлежит оппозиционеру Магомеду Хазбиеву, рассказал активист Исропил Нальгиев. "Он должен был баллотироваться в местный парламент, но у него в избиркоме не приняли документы. Магомед анонсировал эту акцию заранее, мы решили, что это будет продуктивно. Дело в том, что сейчас мы не можем проводить массовые выступления, митинги. Хотя желание организовать такие мероприятия у нас есть. Мы несколько раз обращались в определенные властные структуры с просьбой разрешить нам провести митинг в поддержку политзаключенных. Нам отказали, назвав причину – карантин по коронавирусной инфекции", – сказал Нальгиев корреспонденту "Кавказского узла".

Несмотря на то, что власти сослались на профилактику по коронавирусу, через несколько дней на стадионе в Сунже прошло масштабное праздничное мероприятие, указал он. "Нагнали две тысячи человек и никто не говорит, что карантин, чтобы соблюдали дистанцию, маски. А нам, выходит, нельзя. Нам не дают разрешения на проведение митинга с соблюдением всех санитарных норм . Понятно, почему. Поэтому идея провести флешмоб нам показалась классной", – рассказывает Нальгиев.

18 сентября на участках голосования в Ингушетии прошел флешмоб в поддержку политзаключённых. Акцией жители региона выразили несогласие с тем, что в региональный парламент не попала ни одна оппозиционная партия. Также акция проводилась для привлечения внимания к делу семи лидеров протеста в Ингушетии, информировала "Фортанга" на своей странице в Instagram.

По словам Нальгиева, организаторы этой акции надеялись, что она во время выборов привлечет внимание людей. "Но мы даже не предполагали, сколько человек откликнутся на эту идею и примут во флешмобе самое активное участие. Анонсировали флешмоб задолго до выборов, начали эту акцию в первый день выборов. И сразу же в этот же день в соцсетях стали появляться фото с бюллетенями, где написано "Свободу Зарифе и всем политзаключенным", "Свободу Зарифе Саутиевой, Малсагу Ужахову и Ахмеду Барахоеву". Разное писали на своих бюллетенях. По всем соцсетям в интернете в соцсетях сбрасывали фотографии", – продолжил активист.

По его словам, многие жители Ингушетии не собирались идти на выборы, но благодаря этой акции у многих жителей появилась возможность выразить свое отношение к тому, что уже на протяжении двух лет идет суд над совершенно невиновными людьми.

Помимо внимания жителей, флешмоб заставил поволноваться руководство республики, отметил Нальгиев. "Этот протестный шаг, участие в флешмобе больше тысячи людей, дал понять власти, что градус недовольства проводимой политикой в отношении участников протестного движения у определенной части населения довольно высок", – считает он.

Вынужденный переселенец Руслан Ахильгов рассказал, что перед выборами приходили люди, говорили, что скоро голосование в Госдуму и местный парламент, а потому беженцы тоже должны участвовать в этом мероприятии. "В статусе [вынужденного переселенца] я нахожусь 29 лет. И живу в бараке почти в центре Назрани. Когда нас, беженцев из Северной Осетии, селили в этих бараках, то уверяли, что это жилье – временное, максимум на два года. <…> Вот и живем мы здесь без малого тридцать лет. Сколько людей, так и не дождавшись нормального жилья, ушли в мир иной. А нам все обещают "улучшить условия проживания", – сказал Ахильгов корреспонденту "Кавказского узла".

Он пояснил, что жители барака имеют временную прописку. "Да, мы имеем право голоса, поскольку у всех у нас – временная прописка по адресу, где стоит наш барак. Только за какую власть, за каких народных избранников мы должны голосовать, если за это время, как мы здесь живем, ни одного депутата, сенатора, министра мы и в глаза не видели? Никакой помощи мы от них не получаем, ни советом, ни делом. Так же, как и от властных структур. А если кто нам и помогает, так это правозащитники", – отметил вынужденный переселенец.

Новости о выборах в СКФО и ЮФО публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы-2021: Юг России".

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