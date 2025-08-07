×

22:58, 7 августа 2025

Суд выпустил из СИЗО чиновницу Минобрнауки Ингушетии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Верховный суд Ингушетии смягчил меру пресечения сотруднице республиканского Минобрнауки Азе Оздоевой, которая 1 августа была арестована по делу о хищениях. 

Как писал "Кавказский узел", 30 июля обыски в министерстве образования и науки прошли на фоне расследования по делу о многомилионном хищении при подготовке к ЕГЭ, при этом пресс-служба министерства отрицала сам факт обысков. 1 августа стало известно, что суд арестовал задержанную в тот день сотрудницу ведомства на два месяца по делу о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. 

Апелляционная инстанция Верховного суда Ингушетии сегодня изменила меру пресечения 51-летней замначальника отдела бухгалтерского учета и финансово-хозяйственной деятельности Минобрнауки Ингушетии Азе Оздоевой, отменив постановление Магасского райсуда об ее аресте. Оздоева освобождена из СИЗО и переведена под домашний арест. 

Срок меры пресечения остался прежним, она действует до 30 сентября, сообщила сегодня пресс-служба Верховного суда. 

Арест Оздоевой обжаловала ее защита, при этом следствие продолжало настаивать на содержании подозреваемой под стражей. Помимо домашнего ареста, ей установлены запреты и ограничения, отмечается в сообщении суда. О каких именно ограничениях идет речь, в публикации не уточняется. 

Согласно материалам уголовного дела, в течение 2021 и 2022 года чиновники Минобразования Ингушетии похищали бюджетные средства, выделенные на компенсации педагогическим работникам за подготовку и проведение итоговых школьных экзаменов, а также проверку работ ОГЭ и ЕГЭ. 

Хищения осуществлялись путем составления фиктивных срочных трудовых договоров, - они были подписаны с 276 людьми, которые фактически не участвовали в работах, связанных с проведением экзаменов. На их счета были перечислены выплаты на сумму более 10,7 млн рублей.

Оздоевой вменяют мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159) и злоупотребление должностными полномочиями (часть 1 статьи 285 УК Россиия). Первая статья предусматривает до 10 лет лишения свободы, вторая – до четырех лет заключения.

Автор: "Кавказский узел"

