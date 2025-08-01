Сотрудница Минобразования Ингушетии арестована по делу о крупном хищении

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Ингушетии заключил под стражу ранее задержанную чиновницу, подозреваемую в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.

Как писал "Кавказский узел", 30 июля обыски в министерстве образования и науки прошли на фоне расследования по делу о многомилионном хищении при подготовке к ЕГЭ. При этом пресс-служба министерства отрицала сам факт обысков.

Сегодня Магасским районным судом в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 30 сентября. "В ближайшее время следствие планирует предъявить ей обвинение в совершении инкриминируемых деяний", - говорится в сообщении в телеграм-канале следственного управления Следкома по региону.

По данным ведомства, чиновница была задержана по подозрению в хищении компенсации педагогам, привлекаемым к подготовке и проведению единого государственного экзамена. Она подделывала договоры и акты выполненных работ, на основании которых на банковские счета подставных лиц было перечислено более 10, 7 млн рублей.

Дело возбуждено по части 4 статьи 159 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и части 1 статьи 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями). Отметим, что первая норма закона предполагает максимальное наказание в виде заключения до 10 лет, вторая – до четырёх лет лишения свободы.

В апреле сообщалось, что Магасский районный суд будет рассматривать уголовное дело о хищении 15,7 млн рублей в отношении бывших директора регионального центра обработки информации и начальника отдела бухгалтерского учета, контроля и отчетности министерства образования и науки республики по обвинению в крупном мошенничестве, сообщила региональная прокуратура.

"По версии следствия, в 2018 году обвиняемые с целью хищения бюджетных средств организовали составление документов с ложными сведениями о выполнении 84 лицами работ по подготовке и проведению в республике единого государственного экзамена в 2016-2018 годах", - говорилось в релизе. По данным ведомства, в действительности эти люди педагогами не являлись, участие в проведении экзаменов не принимали. Они изготовили подложные документы с завышенными сведениями о размере компенсации, подлежащей выплате 140 педагогическим работникам за выполненные ими работы по подготовке и проведению ЕГЭ.