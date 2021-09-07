Матери задержанных в Ингушетии подростков назвали неожиданным дело о подготовке терактов

07 сентября 2021, 17:53

Трое из четырех жителей Ингушетии, арестованных по подозрению в подготовке терактов, несовершеннолетние, а четвертому лишь недавно исполнилось 18 лет, сообщила защита. Матери задержанных рассказали, что их дети не давали повода для подозрений в симпатиях террористам.

Как писал "Кавказский узел", 6 сентября следователи сообщили, что четыре жителя Ингушетии, в том числе два жителя Сунжи, арестованы по подозрению в подготовке терактов. По версии следствия, жители Сунжи являлись «приверженцами радикального религиозного течения» и присягнули лидеру запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство", а двое других согласились помогать им в поиске мест размещения лагеря для террористов.

О задержании четырех сторонников ИГ*, которые подозреваются в подготовке терактов и нападений на силовиков, сообщила 6 сентября ФСБ. По адресам проживания задержанных изъято огнестрельное и холодное оружие, самодельные взрывные и зажигательные устройства, а также компоненты для их изготовления, сообщили силовики.

Адвокат Лидия Долакова сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла", что трое из четырех задержанных, в том числе ее подзащитный - несовершеннолетние, и только одному из них недавно исполнилось 18 лет.

Обвинение задержанным пока не предъявлено, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» Тома Нальгиева, адвокат другого задержанного. "Всем четверым суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", - сказала она.

Отец подростка рассказал, что задержание проходило не так, как привыкли наблюдать жители республики, сообщила Нальгиева. По словам мужчины, к дому подъехали всего две машины, улицы не перекрывались и не было большого количества силовиков. При задержании на пол никого не укладывали, "руки не заламывали", и не было никакого физического насилия по отношению, в частности, к сыну мужчины, рассказала адвокат со ссылкой на отца подростка.

"Нам, адвокатам удалось увидеть задержанных. Следов физического насилия мы не увидели ни на ком. Молодые люди, по сути подростки, вид имели растерянный, они были явно обескуражены случившимся", - сообщила Тома Нальгиева. Комментариями от защитников двух других задержанных "Кавказский узел" пока не располагает.

Мать подзащитного Долаковой рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что он ее младший сын. «После школы решил поступать в колледж в Беслане. А перед этим устроился на работу, чтобы немного помочь деньгами семье: я часто болею, работать не могу, а тут и муж попал в больницу. В последнее время все время был с отцом в больнице, и ночевал там, ухаживал за ним. Я даже не знаю, как сказать мужу, что [сына] арестовали. Врачи говорят, что ему нельзя нервничать, он еще очень плохо себя чувствует», - рассказала женщина корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, сын, когда во время обыска силовики "стали находить всякие запрещенные предметы", был ошарашен. «Мне трудно поверить, что все это находилось в нашем доме. Судя по состоянию сына, мне кажется, что к этому он не имеет никакого отношения. Скорее всего, моего сына подставили, у нас такого ничего не было. [Он] сам в растерянности, он не понимает, откуда все это взялось в нашем доме», - рассказала мать подростка.

Она уточнила, что друзей у ее сына сейчас практически не осталось. «Со старшим братом, тот на два года старше, они занимаются спортом. А школьные друзья были, так все разъехались кто куда. Правда, там, где он работает, подружился с парнем, ровесником его, или может, чуть постарше. А так больше никто к нам не приходил, да и [сын] после работы всегда дома был. А в последнее время находился в больнице, за отцом ухаживал», - рассказала женщина.

Мать подзащитного Нальгиевой сообщила, что во время обыска ее не было дома, она находилась в больнице с другим сыном, который тяжело болен. «У нас семья большая, семеро детей, старший [задержанный сын]. Отец работает, я с ребенком по больницам последнее время, а дома хозяйничает [сын]. Родственница приходит, чтобы приготовить еду, а все остальное делает старший сын: по дому навести порядок, где-то починить», - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, сын, окончив школу, не стал никуда поступать, но без дела не сидел, всегда находил работу: то грузчиком, то кому-то помогал с ремонтом. «К нему соседи обращались за помощью, он никому не отказывал. Учителя в школе за то, что он всегда готов помочь, относились к нему хорошо", - рассказала она.

Когда женщина с другим сыном находилась в больнице, то старший сын звонил по несколько раз в день, добавила мать подростка. «Он очень переживает за состояние здоровья своего брата. Для меня [старший сын] – большая поддержка» , - пояснила женщина.

Кроме того, куда бы старший сын не отлучался из дома, он всегда был в зоне доступа, подчеркнула жительница Ингушетии. «Не было случая, чтобы он долго отсутствовал, не отвечал на звонки. Я ни разу не видела, чтобы он разговаривал по телефону тайком. Все было на виду, я была уверена, что мы знаем, с кем он общается, куда ходит. То, что произошло – этот арест, обвинение в подготовке к терактам, - кошмарный сон. Мне нужно увидеть своего сына, посмотреть в его глаза: [он] не умеет обманывать, я надеюсь, очень надеюсь, что все что произошло – недоразумение, ошибка», - поделилась мать подростка.

Напомним, уголовные дела в отношении задержанных расследуются уголовные дела по части 2 статьи 205.5 (участие в деятельности террористической организации), пункту 5 части 33 – части 2 статьи 205.5 (пособничество в участии в деятельности террористической организации) и статье 205.6 (несообщение о преступлении) УК РФ. Часть 2 статьи 205.5 УК РФ предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы.

* террористическая организация, запрещенная в России решением суда.