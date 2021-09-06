Сотрудники ФСБ. Фото: пресс-служба Национального антитеррористического комитета

06 сентября 2021, 10:45

ФСБ рапортовала о предотвращении терактов в Ингушетии

Четыре сторонника террористической организации, задержанные в Ингушетии, подозреваются в подготовке терактов и нападений на силовиков, сообщила ФСБ.

В Ингушетии задержаны четыре сторонника запрещенной в России террористической организации "Исламское государство", которые планировали нападения на силовиков, сообщил сегодня Центр общественных связей ФСБ.

Все задержанные - граждане России, которые через интернет координировали с членами террористической организации "деятельность по подготовке и совершению террористических преступлений, в том числе нападений на сотрудников правоохранительных органов с использованием самодельных взрывных устройств и холодного оружия", цитирует сообщение спецслужбы "Интерфакс".

Согласно сообщению, по адресам проживания задержанных изъято огнестрельное и холодное оружие, самодельные взрывные и зажигательные устройства, а также компоненты для их изготовления.

"В используемых средствах связи обнаружена переписка с членами МТО "ИГИЛ"*, подтверждающая их преступные намерения", - приводит агентство сообщение ФСБ.

По версии силовиков, задержанные планировали совершать теракты в Ингушетии. Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 205.5 (участие в деятельности террористической организации), пункту 5 части 33 – части 2 статьи 205.5 (пособничество в участии в деятельности террористической организации) и статье 205.6 (несообщение о преступлении) УК РФ, информирует РИА "Новости".

Часть 2 статьи 205.5 УК РФ предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы.

Оперативное видео, сделанное силовиками, опубликовало РБК. На кадрах видны два микроавтобуса около забора частного дома, и вооруженные бойцы с нашивками "ФСБ", один из них досматривает молодого мужчину, стоящего лицом к стене.

Далее на видео показан интерьер комнаты, в которой стоят несколько мужчин разного возраста, их лица в кадре заретушированы. Также в ролике видно, как силовики выкладывают на пол найденные вещи, в том числе компоненты для изготовления взрывных устройств. В заключительной части ролика показаны разложенные на столе автоматные рожки, пустые пистолетные обоймы, патроны и автомат.

"Кавказский узел" писал также, что 1 июля ФСБ отчиталась о спецоперации в Астраханской области. По версии спецслужбы, при попытке задержания оказал вооруженное сопротивление и  был застрелен сторонник ИГ*, а в Москве задержан его сообщник. Они, по версии ФСБ, планировали одновременное нападение на жителей Москвы и Астраханской области в местах массового скопления людей.

* террористическая организация, запрещенная в России решением суда.

Примечание:

"ФСБ раскрыла детали предотвращенных на юге России терактов", "Житель Ставрополья оштрафован за публичное оправдание теракта", "Арестованы подозреваемые по делу о подготовке теракта в Кисловодске".

Автор: "Кавказский узел"

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