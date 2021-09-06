Жители Ингушетии арестованы по делу о подготовке терактов

06 сентября 2021, 17:57

Суд отправил под арест двоих жителей Сунжи, задержанных по подозрению в подготовке терактов, а также их двоих предполагаемых пособников.

Как писал "Кавказский узел", ФСБ сегодня рапортовала о предотвращении терактов в Ингушетии, заявив о задержании четырех сторонников запрещенной в России террористической организации "Исламское государство", которые подозреваются в подготовке терактов и нападений на силовиков. По адресам проживания задержанных изъято огнестрельное и холодное оружие, самодельные взрывные и зажигательные устройства, а также компоненты для их изготовления, сообщили силовики.

Всем четверым суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщило сегодня Следственное управление Следственного комитета России по Ингушетии.

Двое задержанных являются жителями жителей города Сунжа. По данным следствия, они являлись «приверженцами радикального религиозного течения» и вступили в ИГ*, дав присягу верности её лидеру с целью подготовки и совершение преступлений террористического характера и пропаганды террористической идеологии среди граждан России. Двое других жителей Ингушетии, как выяснили следователи, согласились оказывать им пособническую помощь в поиске мест размещения лагеря для террористов.

Уголовные дела в отношении всех четверых по части 2 статьи 205.5 (участие в деятельности террористической организации), пункту 5 части 33 – части 2 статьи 205.5 (пособничество в участии в деятельности террористической организации) и статье 205.6 (несообщение о преступлении) УК РФ по материалам ФСБ возбуждены первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Республике Ингушетия, указано в информации на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что в СМИ появились видео задержания. В частности, на кадрах, опубликованном РБК, видны два микроавтобуса около забора частного дома, и вооруженные бойцы с нашивками "ФСБ", один из которых досматривает молодого мужчину, стоящего лицом к стене. Далее на видео показан интерьер комнаты, в которой стоят несколько мужчин разного возраста, их лица в кадре заретушированы. Также в ролике видно, как силовики выкладывают на пол найденные вещи, в том числе компоненты для изготовления взрывных устройств. В заключительной части ролика показаны разложенные на столе автоматные рожки, пустые пистолетные обоймы, патроны и автомат.