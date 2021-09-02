Стихийный митинг в Гутатли обернулся давлением на педагогов

02 сентября 2021, 19:40

Полицейские в дагестанском селе Гутатли составили протоколы на родителей, которые на фоне многомесячного конфликта учителей и директора решили перевести своих детей в школу другого села, сообщил представитель районной администрации. Новый директор выгнал из школы педагогов, которые участвовали в стихийном митинге 1 сентября, рассказал учитель Магомед Тинагаджиев.

Как писал "Кавказский узел", в дагестанском селе Гутатли из-за конфликта с директором школы родители учащихся не отпустили 1 сентября детей на учебу, однако автобусы, чтобы отправить детей в школу соседнего села, власти им не предоставили. Прокуратура отчиталась о начале проверке инцидента. В августе сотрудники Гутатлинской школы раскритиковали решение суда о восстановлении в должности директора школы Ашуры Магомедовой, отстраненной после протестов педколлектива, и пригрозили властям Цунтинского района новой забастовкой. Педагоги попросили с начала учебного года организовать подвоз детей в школу села Кидеро, находящегося в пяти километрах от Гутатли.

В мае учителя средней школы села Гутатли Цунтинского района Дагестана уже в пятый раз забастовали с требованием уволить директора, которая восстановилась на работе через суд. Учителя ссылаются на акт проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств школы от 29 марта, где зафиксированы допущенные руководством школы нарушения. Участники забастовки жаловались, что подвергались поборам, а их зарплаты урезали. 12 мая противостояние между бастующими учителями и директором вылилось в потасовку. В тот же день Минобрнауки Дагестана сообщило, что директор школы Ашура Магомедова отстранена от должности, и объявило о конкурсе по замещению должности руководителя Гутатлинской школы. Администрация Цунтинского района сообщила, что новый директор школы будет назначен в течение двух месяцев. Родители учеников сочли, что конфликт в школе мешает нормальному учебному процессу.

45 детей, родители которых изъявили желание перевести их в школу села Кидеро, не смогли 1 сентября попасть в эту школу, рассказал школьный учитель Магомед Тинагаджиев.

"30 августа я обратился к главе района, чтобы обеспечили детям транспорт до Кидеро. 31 числа получил ответ, что автобус будет. 1 сентября в 07.30 мск на остановке рядом с администрацией мы ждали, автобус не приехал. Звонили директору, начальнику управления образования, нам не ответили. До 09.00 мск прождали, затем зашли во двор райадминистрации. Здесь состоялись импровизированные выступления. Говорили я, председатель родительского комитета и учитель математики. На это ушло минут 10, потом разошлись по домам", - рассказал Тинагаджиев. Он отметил, что в ходе стихийного митинга никто не пострадал.

После этого, по его словам, по домам стали ходить полицейские, которые составили на родителей и педагогов протоколы. Сам Тинагаджиев провел в отделении полиции около трех часов, сообщил он.

Руководство школы села Кидеро не возражало открыть дополнительные классы для детей из Гутатли, отметил педагог. "В школе Гутатли начали увольнять "строптивых" учителей, уволен и завуч. Сегодня с утра полицейские выгнали с территории школы учителей, которые принимали участие в акции 1 сентября и выступали за перевод детей в школу Кидеро. Мы просили показать приказ об увольнении или другой документ, его нам не представили. У родителей и педагогов удручающее состояние, власти не идут на переговоры", - отметил Тинагаджиев.

Повода для конфликта нет, так как восстановленная по решению суда бывший директор Ашура Магомедова для стабилизации ситуации ушла с должности директора Гутатлинской школы по собственному желанию, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе администрации Цунтинского района. "Вместо нее в августе на должность директора был назначен нейтральный человек, Муса Магомедов, ранее работавший на разных должностях в этой же школе, который не замешан в этих спорах", - рассказал представитель пресс-службы района.

По его словам, часть жителей селения Гутатли во главе с бывшим директором Магомедом Тинагаджиевым и нынешним завучем Исой Магомедовым 1 сентября "насильно увезли часть учеников из школы" и возле здания администрации района провели несанкционированный митинг. "По их вине около 40 детей разных возрастов 1 сентября 2021 года не посетили школу. Причину недопуска детей к учебным занятиям в Гутатлинскую школу родители объясняют тем, что их не устраивает директор школы, который назначен две недели назад", - пояснил сотрудник пресс-службы.

Информацию о том, что решение о выделении автобусов для перевозки детей отменил глава района, он назвал "клеветой". По словам представителя пресс-службы администрации, родители детей 30 августа без предоставления соответствующих документов получили справки о зачисления в Кидеринскую среднюю школу, законность зачисления в настоящее время проверяется.

В связи с событиями 1 сентября у главы Цунтинского района состоялось экстренное совещание с участием представителей прокуратуры и отделения полиции. "По итогам совещания принято решение о привлечении к ответственности родителей за неисполнение возложенных родительских обязанностей, а за нарушение трудовой дисциплины принято решение привлечь к дисциплинарной ответственности учителей Гутатлинской средней школы. К ответственности привлечены пять родителей, с ними проведена профилактическая и разъяснительная работы. Управлением образования принято решение о проведении аттестации на профпригодность всех учителей Гутатлинской школы", - рассказал представитель администрации.

Жительница Гутатли Патимат Магомедовна приняла решение перевести своих двоих детей в школу села Кидеро. "Будем ездить на своей машине. Другие, насколько я знаю, будут отвозить детей на попутках. Надоели забастовки и нервозная обстановка в школе, дети не учатся нормально. Ситуация успокоится, дальше посмотрим", - рассказала женщина.