Жители Гутатли рассказали о влиянии конфликта в школе на учебу их детей

17 мая 2021, 19:07

Конфликтные ситуации в коллективе школы дагестанского села Гутатли, где бастовали учителя, мешали нормальному учебному процессу, пожаловались родители учеников. Новый директор школы будет назначен в течение двух месяцев, сообщили в администрации Цунтинского района.

Как писал "Кавказский узел", 11 мая учителя средней школы села Гутатли Цунтинского района начали уже пятую забастовку с требованием уволить директора, которая недавно восстановилась на работе через суд. По словам участников забастовки, родители школьников тоже выступают против возвращения директора и перевели своих детей из этой школы в соседнюю. Противостояние между бастующими учителями и директором вылилось 12 мая в потасовку. В тот же день Минобрнауки Дагестана сообщило, что директор школы Ашура Магомедова отстранена от должности, и с 17 мая конкурсная комиссия Цунтинского района начнет принимать документы на конкурс по замещению должности директора гутатлинской школы.

Директора, против которого выступают участники акции протеста, уже несколько раз увольняли, но каждый раз восстанавливали на работе, сообщили участники забастовки. Учителя ссылаются на акт проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств школы от 29 марта, где зафиксированы допущенные руководством школы нарушения. Бастующие жалуются, что подвергались поборам, а их зарплаты урезали.

Школа в селе Гутатли заработала в обычном режиме после отстранения директора

Подать документы на конкурс по замещению должности директора школы села Гутатли могут лица, имеющие высшее педагогическое образование и стаж работы, вся процедура до утверждения нового директора школы займет около двух месяцев, сообщил сегодня начальник управления образования, молодежной политики, спорта и туризма администрации Цунтинского района Магомед Магомедов.

"Сейчас учебный процесс в школе проходит в обычном режиме, все педагоги на месте. Сегодня в качестве врио директора школы коллективу был представлен Абдукарим Мусаев, ранее работавший в управлении образования и в антитеррористической комиссии Цунтинского района", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Магомед Магомедов.

В потасовке пострадал ребенок

По словам завуча школы Альбины Курбановой, в ходе конфликта в школе 12 мая, когда возникла потасовка, пострадал ее сын, ученик девятого класса.

"В результате потасовки один из учителей ударил по голове моего сына, пытавшегося заступиться за учительницу. В первый день, когда он обратился в больницу, там сказали - ничего страшного нет. Через несколько дней у него сильно разболелась голова, пришлось вызвать скорую помощь", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" женщина.

Она добавила, что если ситуация со здоровьем сына ухудшится, она напишет заявление в правоохранительные органы.

12 мая в здании школы произошла потасовка между бастующими педагогами и новыми, приглашёнными директором Ашурой Магомедовой учителями, в конфликт вмешались полицейские. Видео с места инцидента было опубликовано на YouTube-канале "Черновика".

В пресс-службе МВД Дагестана сообщили корреспонденту "Кавказского узла", что заявлений от возможно пострадавших во время конфликта 12 мая в школе пока не поступало.

"Сотрудники полиции приехали вовремя, стороны удалось разнять. По итогам ограничились профилактической беседой", - рассказал сотрудник пресс-службы.

Учителя и жители села рассказали о претензиях к Ашуре Магомедовой

Ашуру Магомедову несколько раз увольняли, но она восстанавливалась по решению суда, всего она проработала директором около 20 лет, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" учитель школы, с ноября 2019 по март 2021 года исполнявший обязанности директора Магомед Тинагаджиев.

"Месяцами она брала больничный лист. Коллектив школы и родители обращались в разные инстанции с сообщениями о том, что Магомедова занималась сбором денег с родителей на мел, бумагу, инвентарь, но материально-техническая база школы не менялась в лучшую сторону. Из-за Магомедовой не раз возникали конфликтные ситуации в школе", - рассказал Магомед Тинагаджиев.

Он добавил, что имеются акты ревизоров, где подтверждаются факты неэффективного использования бюджетных средств, но никакого наказания Магомедова не получила.

Завуч школы Альбина Курбанова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что выступает на стороне отстраненного директора Ашуры Магомедовой, и не согласна с обвинениями в ее адрес. Она подтвердила, что по факту якобы имевших место быть поборов имеется заявление в правоохранительные органы.

"Данные факты проверяются. Ашура Магомедова говорила учителям - если они подтвердятся, я готова понести наказание", - отметила Альбина Курбанова.

Представленный 17 мая исполняющий обязанности директора школы Абдукарим Мусаев пообещал коллективу, что не будет занимать ничью сторону в конфликте, сказала Курбанова.

Родители детей, обучающихся в гутатлинской школе, рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что за время 20-летнего руководства Ашуры Магомедовой школой в коллективе не раз возникали конфликтные ситуации, что мешало нормальному учебному процессу.

"При ней постоянно собирали деньги, но на что они шли, неизвестно. Постоянные напряженные отношения с учителями и родителями влияли на учебу детей", - заявила местная жительница Патимат Рамазановна.

У другой жительницы села, Патимат Магомедовны, в школу ходят двое детей – дочь в первый класс, сын – в третий. "[Директор школы] деньги с родителей собирала. Холодильник из школы забирала домой, продукты негде было хранить детям. Когда она была, постоянно возникали скандалы и конфликты, нормально дети не могли учиться. Почти все село, большинство родителей и учителей были против нее. 20 лет проработала – хватит, наверно", – рассказала женщина.

Ашура Магомедова отрицает нарушения в своей работе

Комментариями от Ашуры Магомедовой относительно ситуации "Кавказский узел" не располагает. В интервью "Черновику" ранее она заявила, что, заняв должность директора, сразу почувствовала нелюбовь своих подчиненных, так как она из другого села, а коллектив почему-то считает, что директором может быть только их односельчанин.

"Когда вновь приступила к работе, у меня не было никаких претензий ни к коллективу, хоть он и обновился, ни к бывшему директору. Уволили меня […] только потому, что новый глава района выступил против меня, хотел назначить в школы "своих" директоров. Так он уволил 14 руководителей школ", – приводятся слова Магомедовой в статье "Забастовка – потасовка", опубликованной 13 мая на сайте издания.

По словам Магомедовой, все ее увольнения не связаны с какими-либо нарушениями, каждый глава района таким образом пытался оказать давление на ее супруга – секретаря отделения КПРФ Цунтинского района.

Отметим, противостояние между педагогами в Гутатли происходит на фоне борьбы за кресло главы Цунтинского района. В октябре 2020 года здание районной администрации в селе Кидеро забросали камнями, а 9 февраля в этом селе произошла массовая драка между сторонниками и оппонентами главы Цунтинского района Шамиля Магомедова. Один из участников конфликта стрелял из травматического оружия. 19 апреля руководитель администрации Цунтинского района был задержан по подозрению в получении взятки в 980 000 рублей.