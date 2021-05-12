Потасовка между учителями произошла во время забастовки в Дагестане

12 мая 2021, 11:59

Противостояние между бастующими учителями и директором Гутатлинской школе в Цунтинском районе Дагестана вылилось сегодня в потасовку, в конфликт вмешались полицейские.

Как писал "Кавказский узел", 11 мая учителя средней школы села Гутатли Цунтинского района начали уже пятую забастовку с требованием уволить директора, которая недавно восстановилась на работе через суд. По словам участников забастовки, родители школьников тоже выступают против возвращения директора и перевели своих детей из этой школы в соседнюю.

Директора, против которого выступают участники акции протеста, уже несколько раз увольняли, но каждый раз восстанавливали на работе, сообщили участники забастовки. Учителя ссылаются на акт проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств школы от 29 марта, где зафиксированы допущенные руководством школы нарушения. Бастующие жалуются, что подвергались поборам, а их зарплаты урезали.

Директор Гутатлинской школы Ашура Магомедова пригласила в школу учителей взамен бастующих, и сегодня между двумя составами педагогов произошла потасовка, сообщило дагестанское издание "Черновик".

На видео, опубликованном на YouTube-канале издания, в помещении со школьной партой и диваном громко спорят мужчины и женщины в платках. Слышен звук удара, после чего изображение пропадает на несколько секунд. "Ты чё делаешь, э?" - говорит один из мужчин.

На другом видео полицейский, расставив руки в стороны, перегораживает проход по коридору, заполненному силовиками и людьми в гражданской одежде. "Смотрите, выгоняют учеников. Нападают на учеников они, нападают на учителей. <...> Нападают на наших детей. Избили моего сына", - комментирует за кадром автор видео, которая стоит позади полицейского, тогда как основная группа людей - перед ним. Вскоре все вместе с полицейскими проходят по коридору и сворачивают за угол.

Министерство образования Дагестана заявило 11 мая, что держит ситуацию в школе под контролем. "В селе работает примирительная комиссия. <...> Руководство Министерства образования и науки РД настоятельно рекомендовало Администрации Цунтинского района назначать руководителей СОШ в соответствии с законодательством", - отметили чиновники. Начальник районного управления образования Магомед Магомедов сообщил, что 17 мая будет объявлен конкурс на замещение вакансии директора Гутатлинской школы, говорится в сообщении, размещенном на сайте Минобразования республики.

На сайте администрации Цунтинского района, по состоянию на 11.59 мск 12 мая, отсутствуют комментарии относительно сегодняшнего инцидента в школе.

Противостояние между педагогами в Гутатли происходит на фоне борьбы за кресло главы Цунтинского района. В октябре 2020 года здание районной администрации в селе Кидеро забросали камнями, а 9 февраля в этом селе произошла массовая драка между сторонниками и оппонентами главы Цунтинского района Шамиля Магомедова. Один из участников конфликта стрелял из травматического оружия. 19 апреля руководитель администрации Цунтинского района был задержан по подозрению в получении взятки в 980 000 рублей.