Следком подтвердил задержание главы Цунтинского района

19 апреля 2021, 23:54

Руководитель администрации Цунтинского района Дагестана подозревается в получении 980 000 рублей взятки за покровительство двум компаниям при выполнении муниципальных контрактов, он задержан, заявили следователи.

Как писал "Кавказский узел", источники сообщили, что руководитель администрации Цунтинского района Дагестана Шамиль Магомедов 18 апреля был задержан на двое суток по делу о взятке.

Правоохранители задержали главу Цунтинского района в махачкалинском ресторане с поличным после получения 980 000 рублей, пишет сегодня Следственное управление Следственного комитета по Дагестану на своем сайте.

По версии следствия, в марте-апреле чиновник потребовал от представителя руководителей двух коммерческих организаций взятку в размере 1 250 000 рублей за общее покровительство при выполнении муниципальных контрактов. Это составляло 10 процентов от выполненных этими организациями строительно-ремонтных работ в трех средних школах Цунтинского района по госконтракту, указали следователи. В последующем сумма взятки была снижена до 1 000 000 рублей, утверждает следствие.

Дело расследуется по статье о получении взятки в крупном размере (пункт «в» части 5 статьи 290 УК РФ), сообщило ведомство. Отметим, санкции это статьи предусматривают до 12 лет лишения свободы.

Комментариев от задержанного или его представителей относительно версии следствия не поступало.

Напомним, 9 февраля в селе Кидеро произошла массовая драка между сторонниками и оппонентами главы Цунтинского района Шамиля Магомедова. Один из участников конфликта стрелял из травматического оружия. Шамиль Магомедов заявил, что районные чиновники в конфликте не участвовали, хотя некоторые источники свидетельствовали об обратном. По словам очевидцев, серьезные травмы получил депутат местного собрания Магомед Джабуев. Муниципальное собрание расколото на две группы, одна из которых инициирует проверки деятельности главы района, указали тогда оппозиционный депутат Абас Шахбанов и спикер райсобрания Исрапил Абдулаев. Драке в Кидеро предшествовал инцидент у здания администрации Цунтинского района, которое в октябре 2020 года забросали камнями. Десятки жителей Цунтинского района таким образом выразили недовольство избранием на пост спикера районного собрания депутатов Исрапила Абдулаева.