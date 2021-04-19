Сотрудник полиции. Фото: Денис Яковлев / Югополис

19 апреля 2021, 15:16

Источники сообщили о задержании главы Цунтинского района

Руководитель администрации Цунтинского района Дагестана задержан на двое суток по делу о взятке, заявили сегодня источники. 

"Кавказский узел" писал, что 9 февраля в селе Кидеро произошла массовая драка между сторонниками и оппонентами главы Цунтинского района Шамиля Магомедова. Один из участников конфликта стрелял из травматического оружия. Шамиль Магомедов заявил, что районные чиновники в конфликте не участвовали, хотя некоторые источники свидетельствовали об обратном. По словам очевидцев, серьезные травмы получил депутат местного собрания Магомед Джабуев.

Муниципальное собрание расколото на две группы, одна из которых инициирует проверки деятельности главы района, указали оппозиционный депутат Абас Шахбанов и спикер райсобрания Исрапил Абдулаев. Драке в Кидеро предшествовал инцидент у здания администрации Цунтинского района, которое в октябре 2020 года забросали камнями. Десятки жителей Цунтинского района таким образом выразили недовольство избранием на пост спикера районного собрания депутатов Исрапила Абдулаева. 

Глава Цунтинского района Дагестана Шамиль Магомедов был задержан еще вчера, 18 апреля, сообщил сегодня источник в силовых структурах региона. "Он был доставлен на допрос по материалу о взяточничестве", - процитировал слова источника ТАСС.

Уголовное дело против муниципального чиновника пока не возбуждено, он задержан на двое суток, со ссылкой на собственный источник сообщил сегодня "Интерфакс".

По данным источника, близкого к администрации Цунтинского района, Шамиль Магомедов был задержан возле одного из ресторанов Махачкалы, информировало сегодня дагестанское издание "Черновик".

К 15.16 мск 19 апреля на сайте дагестанского управления Следственного комитета не появилось информации о задержании Магомедова, а на сайте администрации Цунтинского района нет комментариев относительно сообщений СМИ. 

Примечание:

"Полиция Дагестана отчиталась о задержании Антигулова", "Глава дагестанского кооператива обвинен в мошенничестве на 4,7 миллиона", "Глава дагестанской фирмы заподозрен в невыплате зарплаты 39 сотрудникам".

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