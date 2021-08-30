Журналисты сочли дело Гаджиева локальным эпизодом всероссийского тренда

30 августа 2021, 17:56

Одиночные пикеты с требованием освободить Абдулмумина Гаджиева провели сегодня в Махачкале журналист Идрис Юсупов и учредитель "Черновика" Магди Камалов. Случаи давления на СМИ и уголовного преследования журналистов стали "федеральным трендом", констатировал заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов.

Как писал "Кавказский узел", в Махачкале еженедельно проходят одиночные пикеты в поддержку журналиста "Черновика" Абдулмумина Гаджиева. 23 августа участники одиночных пикетов в Махачкале указали на незащищенность журналистов от уголовного преследования и потребовали освободить политзаключенных.

По версии следователей, журналист дагестанской газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев собрали для террористов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов. Следствие связывает их с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун", известным как Абу Умар Саситлинский, который объявлен в розыск по делу о терроризме. Все трое находятся под стражей в СИЗО Ростова-на-Дону. Гаджиев настаивает на своей невиновности, а его коллеги считают уголовное дело способом давления на журналиста.

Одиночные пикеты в поддержку Абдулмумина Гаджиева прошли сегодня на пересечении улицы Дахадаева и проспекта Гамзатова в Махачкале. Первый одиночный пикет с требованием свободы для Абдулмумина Гаджиева и прекращения его уголовного преследования провел учредитель "Черновика" Магди Камалов, рассказал в комментарии корреспонденту "Кавказского узла" журналист Идрис Юсупов. Второй одиночный пикет с требованием свободы для политзаключенных провел сам Юсупов. По его словам, прохожие и автомобилисты реагировали на пикеты и жестами выражали поддержку инициаторам одиночных пикетов.

Уголовное дело Абдулмумина Гаджиева не связано с развернувшейся кампанией против отдельных журналистов и СМИ в целом, которых объявляют иноагентами, отметил Юсупов. Тем не менее, уголовное дело Абдулмумина Гаджиева является результатом политики давления на оппозиционные СМИ и независимых журналистов, новый этап давления на которых начался сразу после принятия закона об иностранных агентах, подчеркнул он. По его мнению, именно от действия норм этого закона пострадали определенные общественные и просветительские организации. Юсупов счел закономерным, что после того как статус иноагента был присвоен общественным и просветительским организациям, его стали присваивать отдельным журналистам и оппозиционным и независимым изданиям. "Кампания по давлению на СМИ является продолжением той кампании [по давлению на общественные и просветительские организации], а сейчас взялись за целый ряд независимых СМИ", — заявил он.

С ситуацией, когда отдельных журналистов и целые издания объявляют иноагентами, уголовное дело Абдулмумина Гаджиева не связано, однако преследование журналиста явилось очередным этапом давления на СМИ, согласился с Юсуповым заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов. Коллектив газеты считает уголовное дело Гаджиева давлением на "Черновик" с целью полной ликвидации оппозиционного издания, подчеркнул он. "Сам Абдулмумин тоже связывает эту ситуацию, которая с ним произошла, именно с преследованием газеты", — отметил Магомед Магомедов.

Редакция "Черновика" назвала обвинение в адрес Гаджиева абсурдным и сравнила его дело с делом журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого арестовали по обвинению в попытке сбыта наркотиков. В итоге в МВД признали, что никаких оснований для ареста Голунова не было. Во время протестов против этого дела газеты РБК, "Ведомости" и "Коммерсантъ" вышли под единой обложкой "Я/Мы Иван Голунов", говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Локальные случаи, подобные уголовному преследованию Голунова и Гаджиева, превратились из региональных единичных случаев в "федеральный тренд" — "когда уже борются не с отдельно взятыми журналистами, а борются со СМИ на системном уровне", подчеркнул Магомедов. "И там, где это возможно, государство использует механизм признания иноагентами тех или иных изданий", — отметил он.

Магомедов убежден, что наличие у издания статуса иноагента только привлекает читателей, а не отпугивает их. Однако наличие статуса иноагента сопряжено с некоторыми трудностями, с которыми сталкивается издание — бюрократическими барьерами, выросшим объемом документооборота и отчетности, отметил он. "Это все приводит к тому, что методично через бюрократию это СМИ душат", — пояснил Магомедов.

Подробности дела Гаджиева можно узнать из материала "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на странице "Преследование активистов".