Нагорный Карабах заявил об обстреле армянских населенных пунктов

25 августа 2021, 20:35

Омбудсмен Нагорного Карабаха потребовал призвать к ответственности Азербайджан за обстрел по армянским населенных пунктов.

Как сообщал "Кавказский узел", Армения и Азербайджан периодически обмениваются обвинениями в обстрелах. Так, 22 августа азербайджанская сторона заявила об обстрелах своих позиций в селах на границе Кельбаджарского района. Сегодня Минобороны Азербайджана заявило, что армянские военные 24 августа обстреляли азербайджанские позиции в Кельбаджарском районе.

Обстрелы на линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск стали столь же регулярными, как и перед осенней войной 2020 года, но тяжелое вооружение стороны сейчас не применяют, указали опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты.

"В течение дня 24 августа и до поздней ночи с позиций, расположенных недалеко от Шуши, в частности в направлении сел Шош и Мхитарашен Аскеранского района Арцаха (Нагорного Карабаха) азербайджанская сторона активно и длительно обстреливала армянские позиции и расположенные рядом с ними мирные армянские населенные пункты. Выстрелы из различного оружия в направлении армянских позиций, расположенных напротив Мхитарашена, достигли жилой части села. 24 августа около 22:00 в результате выстрелов со стороны Шуши был нанесен ущерб дому одного из жителей села", - сообщил омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян сегодня на своей странице в Facebook.

По его мнению, "азербайджанские позиции, прилегающие к мирным поселениям, должны быть отдалены на такое расстояние, чтобы не было возможности напрямую наносить удары по гражданским поселениям".

"Из-за незаконных действий Вооруженных сил Азербайджана нарушается нормальная жизнь и деятельность мирного населения в приграничных населенных пунктах. Еще раз подчеркиваю важность введения четких механизмов расследования инцидентов, которые дадут возможность привлечь к ответственности виновных в инцидентах и предотвратить их дальнейшее повторение", - заявил Степанян, сообщение которого перевела корреспондент "Кавказского узла".

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