16 граждан Грузии эвакуированы из Афганистана

20 августа 2021, 14:54

Сотрудники зарубежной компании вылетели из Кабула и уже сегодня вернутся в Грузию, сообщил МИД страны. По данным ведомства, это последние граждане Грузии, остававшиеся в Афганистане.

Как писал "Кавказский узел", на 16 августа в захваченном талибами Кабуле оставались 23 гражданина Грузии, работавших там по контракту в частных компаниях. Их эвакуацией занимается грузинский МИД. 19 августа британский работодатель вывез из Афганистана в Германию двух грузинских граждан.

Еще 16 граждан Грузии вылетели сегодня из Афганистана на борту военного самолета, который направляется в Дубай, сообщил МИД Грузии.

"Мы постараемся доставить этих людей из Дубая в Тбилиси, но из-за правил пандемии им, возможно, придется продолжить свое путешествие в Лондон, откуда они будут доставлены в Грузию. Были задержки, некоторые трудности, но каждый из них прибыл благополучно и безопасно в аэропорт. Вероятно, к концу дня они прибудут в Грузию", - сказал заместитель министра иностранных дел Грузии Александр Гвтисиашвили.

По данным МИД, это последние граждане Грузии, остававшиеся в Афганистане. "Мы предполагаем, что могут быть и другие, но, к сожалению, они не обратились к нам", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова Гвтисиашвили, прозвучавшие в эфире телекомпании "Рустави 2".

Замглавы МИД Грузии выразил благодарность за оказанную помощь Великобритании, которая обеспечила самолет, и Турции, передали сегодня "Новости-Грузия". Эти 16 граждан Грузии - сотрудники оной из канадских компаний, сообщил Первый канал грузинского телевидения.

Наступление талибов - боевиков запрещенного в России террористического движения "Талибан" - началось после вывода из Афганистана американских войск. В столицу страны - Кабул - талибы вошли 15 августа. Президент Афганистана Ашраф Гани бежал. "Талибан"* объявил, что война в Афганистане окончена. События в Афганистане могут привести к усилению роли Турции на Южном Кавказе и создают риски для Армении, указали опрошенные "Кавказским узлом" армянские политические журналисты. Россия должна работать над предотвращением импорта экстремизма из Афганистана, наращивая военное сотрудничество со странами Средней Азии, считает политолог Игорь Коротченко.

"Кавказский узел" писал, что Грузия с ноября 2009 года принимала участие в миротворческих операциях в Афганистане под эгидой НАТО. В мае начался вывод грузинских миротворцев из страны. За годы участия в миротворческих миссиях погибли более 30 грузинских военных, а содержание контингента в 2017 году обошлось в 14 миллионов рублей, тогда как в 2016 году Грузия потратила на это более 21 миллиона рублей, говорится в материале "Кавказского узла" "Убитые солдаты и потраченные миллионы: сколько стоит интеграция Грузии в НАТО?".

* движение признано террористическим и запрещено в России решением суда.