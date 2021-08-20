Два гражданина Грузии покинули Кабул

20 августа 2021, 10:46

Еще двое граждан Грузии покинули Афганистан и прилетели в Германию, чтобы вернуться на родину. В захваченном талибами Кабуле остаются, по данным МИД, 14 грузинских граждан.

Как писал "Кавказский узел", на 16 августа в захваченном талибами Кабуле оставались 23 гражданина Грузии, работавших там по контракту в частных компаниях. Власти Грузии "делают все возможное" для возвращения их из Афганистана, заверил в тот день замминистра иностранных дел Александр Гвтисиашвили. Утром 18 августа из Кабула на родину вернулись шесть граждан Грузии.

Из Афганистана вывезены еще двое грузинских граждан. Их транспортировку на базу НАТО обеспечила британская компания, в которой они работают. Сейчас оба находятся в Германии, куда прибыли с базы НАТО в Ташкенте. Затем они вылетят в Варшаву и оттуда ближайшим рейсом - в Грузию, сообщил Первый канал Грузии вечером 19 августа.

"В Германии мы чувствуем себя в безопасности. Наш отъезд из Германии будет осуществлен по билетам, забронированным нашей компанией. Мы работаем в британской компании. [20 августа] вечером мы вылетим из Германии в Варшаву, а затем из Варшавы в Тбилисский международный аэропорт", - заявил один из граждан Грузии Заур Джакелидзе в эфире телеканала.

В Афганистане остаются еще 14 грузинских граждан, пишет со ссылкой на МИД Грузии "Sputnik-Грузия".

Ситуация в Афганистане обострилась в связи с наступлением талибов (боевиков запрещенного в России террористического движения "Талибан") на крупные города страны. 15 августа боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, а международный аэропорт Кабула объявил, что прекращает выполнять гражданские рейсы. В ночь на 16 августа официальный представитель "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена. Талибы намерены сделать Афганистан "единым для всех", сообщил 17 августа ТАСС со ссылкой на представителя движения Забихуллу Муджахида.

* движение признано террористическим и запрещено в России.