Армения сообщила о перестрелке на границе с Нахичеванью

12 августа 2021, 20:15

Армянские военные открыли огонь в ответ на обстрелы со стороны Нахичеванской автономной республики, заявило Минобороны Армении.

Как сообщал "Кавказский узел", Азербайджан и Армения систематически обмениваются обвинениями в обстрелах на границе Араратской области и Нахичеванской автономной республики, которая является азербайджанским анклавом. Так, 11 августа Минобороны Азербайджана заявило, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских солдат близ поселка Гейдарабад, а военное ведомство Армении зафиксировало во второй половине того же дня стрельбу в направлении армянского селения Ерасх.

Сегодня на ерасхском участке границы азербайджанские военные с 17.20 (16.20 мск) вели огонь из стрелкового оружия разных калибров, в результате чего на нейтральной полосе загорелся травяной покров, заявило Минобороны Армении.

Ведомство указало, что армянские подразделения открыли ответный огонь. К 19.00 (18.00 мск) ситуация стабилизировалась. С армянской стороны пострадавших нет, сообщил представитель ведомства корреспонденту "Кавказского узла".

На сайте министерства обороны Азербайджана, по состоянию на 20.30 мск 12 августа, отсутствует реакция на это заявление.

Отметим, что на сегодняшний день напряженной остается ситуация и на других конфликтных участках. Минобороны Азербайджана заявило, что минувшей ночью армянские военные обстреляли азербайджанские позиции в Гедабекском и Кельбаджарском районах, а Минобороны Нагорного Карабаха утверждает, что подразделения Армии обороны отбросили на исходные позиции азербайджанских военных, попытавшихся сегодня прорвать линию соприкосновения войск.

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