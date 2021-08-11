Соседи Кочьяна по кооперативу отказались от борьбы после сноса гаражей

11 августа 2021, 13:25

Продолжать судебную тяжбу бессмысленно, хотя имеются необходимые документы для подтверждения права на собственность, решили члены гаражного кооператива в Адлере, где были убиты судебные приставы. Кассационный суд принял сторону мэрии Сочи, строения кооператива снесены под контролем приставов.

Как сообщал "Кавказский узел", убийство 9 июня в Адлере двух судебных приставов обнажило многолетний конфликт местных жителей с властями о праве собственности на земельные участки. Суд даже после убийства приставов отказался приостановить снос гаражей, хотя окончательное решение об этом не было вынесено - члены гаражного кооператива "Гранж" подали кассационную жалобу.

По делу об убийстве приставов Андраника Матевосяна и Альберта Агозяна арестован сочинец Вартан Кочьян. Он сам сдался полицейским. По словам очевидца, Кочьян непосредственно перед убийством просил дать отсрочку до принятия решения судом, однако приставы отказались вести переговоры. Десятилетние хождения по кабинетам чиновников Кочьяна ни к чему не привели, и визит приставов стал последней каплей, отметили его земляки.

10 августа Четвертый кассационный суд Краснодарского края под председательством судьи Елены Макаровой отказался оставить гаражи в пользовании 13 членов кооператива "Гранж". Решение суда первой инстанции оставлено в силе, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в канцелярии кассационного суда. "Стороны на процесс не явились, хотя были извещены должным образом", - отметили в суде.

Адвокат Дмитрий Гончаров, услуги которого ранее оплачивал Вартан Кочьян, заявил корреспонденту "Кавказского узла", что данное дело больше вести не будет. Члены кооператива подтвердили, что остались без адвокатской помощи, а на заседание решили не ездить, потому что утратили веру в правосудие.

Они также заявили, что не видят смысла в продолжении борьбы за узаконивание права собственности. "Если в течении 20 лет нам не дали гаражи в собственность, то не дадут и подавно после события с приставами", - сказал Геннадий Чуприн. "Конечно, очень обидно, что власти так поступают с нами и забирают то, что сами и давали, и объявили наш кооператив самостроем, но сил бороться у нас больше нет", - констатировала Нина Чернышова. Члены кооператива отметили, что до убийства приставов всеми делами активно занимался Вартан Кочьян.

По мнению члена краевой палаты адвокатов Сергея Костюка, который не ведет это дело, "солидарность людей в мантиях и людей в погонах существует", но решение суда от 10 августа не обязательно связывать с убийством приставов - оно укладывается в рамки существующей в Сочи судебной практики. "Отказы в узаконивании земли были и до убийства приставов, поэтому причина не столько в солидарности, сколько в желании безнаказанно отнять землю", - указал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Сергей Костюк.

Гаражный кооператив снесен

За несколько дней до заседания суда гаражный кооператив сравняли с землей, сообщила последний председатель гаражного кооператива "Гранж" Галина Кондратьева. Снесены 12 гаражей кооператива, в том числе и тот, которым пользовался Вартан Кочьян. Оставлен пока лишь один - это строение ветерана войны, передал корреспондент "Кавказского узла".

Решение о сносе незаконно, поскольку кооператив "Гранж" зарегистрирован как юридическое лицо более 20 лет назад, настаивают местные жители. В решении Адлерского райсуда Сочи от 17 сентября 2020 года строения гаражного кооператива с подачи мэрии названы самостроями, хотя сами власти в свое время разрешили и даже предложили оформить их, заявила Галина Кондратьева.

"Мы все живем в ранее ведомственных домах на улице Просвещения. По предложению Вартана Кочьяна в конце 1990-х создали кооператив. Власти сами выделили землю под 13 наших гаражей и рекомендовали зарегистрировать кооператив. Мы зарегистрировали и все сделали, как нам говорили чиновники администрации. Заказали проект, поставили гаражи на дежурную карту города в МИГе (муниципальном институте генплана. - Прим. "Кавказского узла") и пользовались ими. Проблем не было. Проблемы начались где-то в 2019 году, когда, по слухам, какому-то предпринимателю имеющему гостиничный бизнес в первой санитарной зоне охраны курорта пообещали отдать еще и нашу территорию. Все наши доводы о том, что у нас есть документы от администрации, ни к чему не привели", - рассказала Кондратьева.

Как сообщил источник в городской администрации, причиной сноса построек Кочьяна и других старожилов стало желание сдавать в аренду землю предпринимателям под торговые ларьки, указано в справке "Кавказского узла" "Адлерский стрелок: почему пенсионер убил приставов".

Члены кооператива продемонстрировали корреспонденту "Кавказского узла" документы, которые выписывали и подписывали им сами чиновники. "Вот подписи чиновников. Если они ушли на пенсию или не работают больше, то ведь это не значит, что документы, которые они подписывали, находясь при своих должностях, недействительные. Если не мы, жители ведомственных домов РЖД должны занимать эту территорию, то кто имеет на нее больше прав?" - возмутилась Галина Кондратьева.

Что будет на месте кооператива, чиновники не раскрывают, указал корреспонденту "Кавказского узла" бывший председатель кооператива Владимир Массалитин.

Поскольку местные жители используют свои гаражи более 20 лет, они, согласно статье 234 Гражданского кодекса России, давно уже должны быть признаны собственниками и этих строений, и земли - в силу приобретательной давности, указал адвокат Сергей Костюк.

"Лицо - гражданин или юридическое лицо, - не являющееся собственником имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющее как своим собственным недвижимым имуществом, если иные срок и условия приобретения не предусмотрены настоящей статьей, в течение пятнадцати лет либо иным имуществом в течение пяти лет, приобретает право собственности на это имущество (приобретательная давность)", - гласит 234 статья Гражданского кодекса России.

Напомним, что за день до заседания Кассационного суда Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил арест Вартану Кочьяну - он останется под стражей минимум до 8 ноября. Ему грозит пожизненное заключение.

По информации члена гаражного кооператива "Гранж" Геннадия Чуприна, Кочьян в СИЗО чувствует себя нормально.