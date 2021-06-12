Перед расстрелом приставов Кочьян пытался договорится об отсрочке выселения

12 июня 2021, 03:10

Во время прихода приставов Вартан Кочьян звонил адвокату и просил его вступить в переговоры с приставами с целью дать отсрочку до принятия решения судом, однако сотрудники ведомства отказались вступать в какие то ни было переговоры, сообщил источник. У погибших приставов остались семьи и маленькие дети, рассказал представитель ведомства.

Как писал "Кавказский узел", 9 июня 60-летний житель Адлерского района Сочи Вартан Кочьян был задержан по подозрению в убийстве из охотничьего ружья двух судебных приставов, которые пришли выселять его из дома. Мужчина сам сообщил об убийстве и сдался полицейским, а затем был арестован. Во время инцидента ранение получил и третий человек, сообщило следствие. Житель Сочи Вартан Кочьян был доведен до отчаяния, когда не смог законным способом отстоять свою недвижимость. К убийству двух приставов привели ошибки чиновников и законотворцев, заявили пользователи соцсетей.

Убийству судебных приставов предшествовал долгий спор Вартана Кочьяна и городских властей о праве собственности на земельные участки, рассказали местные жители. Кочьян значится владельцем нескольких зданий, которые суд признал самостроями, пояснили в мэрии Сочи. Сам Вартан Кочьян дал интервью прямо на месте преступления. "Мне 61 год, я не жалею [о том], что я сделал. Просто не хотелось так, конечно. <...> Это родительская земля. <...> С четырех лет я в этих домах живу. <...> Они довели. Оформлять не давали землю", - говорит он на видео, опубликованном 9 июня на YouTube-канале РБК.

Участники совещания в мэрии Сочи 11 июня, на котором присутствовали директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и глава города Алексей Копайгородский, обсудили вопросы по усилению мер обеспечения безопасности судебных приставов при исполнении ими служебного долга, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель пресс-службы мэрии Сочи Микаэль Нерсесян, не уточнив подробности. В этот же день руководство Краснодарского края и Сочи встретились с родными и близкими погибших приставов, сказал он.

"При исполнении служебного долга 9 июня погибли младший судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов младший сержант внутренней службы 31-летний Альберт Агозян и судебный пристав-исполнитель лейтенант внутренней службы 30-летний Андраник Матевосян", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы Адлерского райотдела судебных приставов Сочи.

31-летний младший судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов Альберт Агозян работал в ведомстве более девяти лет, с февраля 2012-го года, а его коллега, 30-летний судебный пристав-исполнитель Андраник Матевосян – три года, с января 2018-го года, рассказал сотрудник пресс-службы. У обоих остались семьи, маленькие дети, сказал он.

Семьям сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей, предоставляются меры социальной поддержки, предусмотренные действующим законодательством, указали в ведомстве.

Ранее подобных инцидентов с приставами не происходило, а в самой службе большая текучесть кадров, так как «работы много, а зарплаты низкие», пояснили в райотделе службы.

Вартан Кочьян является должником по трем производствам, следует из данных в разделе исполнительных производств на сайте Управления службы судебных приставов по Краснодарскому краю. В из них на его участок наложен арест, в двух других - он должен оплатить 1000 рублей и почти 200 000 рублей. Речи о сносе его построек и о работе по этому исполнительному производству на сайте ведомства нет.

Адвокат Дмитрий Гончаров, который ведет гражданские дела Вартана Кочьяна, привлечен к уголовному делу об убийстве приставов в качестве свидетеля, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" источник в следственных органах. Во время прихода приставов Вартан Кочьян звонил адвокату и просил его вступить в переговоры с приставами с целью дать отсрочку до принятия решения судом, однако сотрудники ведомства отказались вступать в какие то ни было переговоры ни с Кочьяном, ни с Гончаровым, отметил он.

Комментариями Дмитрия Гончарова относительно гражданских дел Кочьяна и участия в уголовном деле "Кавказский узел" пока не располагает.

Пользователи Facebook не нашли оправдания Кочьяну

Мнения пользователей соцсети об убийстве приставов разделились. Большинство осудили Кочьяна. "Из-за старого дома хладнокровно отнял жизнь у молодых людей, выполнявших свою работу. Никакой суд не оправдает. Теперь остаток жизни проведёт в казённом доме", - указала пользователь Светлана Акопова, комментируя сообщение об убийстве приставов, опубликованной 9 июня на странице Гигория Езикяна в Facebook. По данным на 3.00 мск 12 июня под сообщением пользователи оставили 41 комментарий.

"Больно из-за несправедливости, верно. Очень понимаю. Но и убить чьих-то сыновей. Это чудовищно. Тем более, что они просто пешки. Не они принимали решение", - указала Elena Subbotina.

"Довели, верно. Но убивать людей которые на службе, двоих молодых мужчин у которых тоже, наверное, семьи, в голове не укладывается. И не сожалеет", - написала Aic Aic.

Некоторые сочли, что Кочьяна до преступления довела система.

"Во всем виновато государство. Довели человека до ручки. Жаль старика. А приставы... выполняют грязную работу, оставляя людей без крова!" - написала Юлия Панина.

"Вынудили. Это, конечно, не оправдывает убийство. Но, пусть каждый, хоть на миг, представит, как его самого, всю семью, выбрасывают на улицу. В его представлении - это враги, которые пытаются захватить земли, не принадлежащие им", - указала пользователь под ником Таис Афинская.

"Жаль, что получился такой трагический финал. Погибли два молодых человека при исполнении своих обязанностей. И мужика жалко, теперь ему до конца дней гнить на нарах. А молодых людей не вернёшь, у них были, наверное, семьи и дети", - отметил Владимир Авилов.