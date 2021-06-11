Сочинцы сообщили подробности спора Кочьяна и мэрии о самостроях

11 июня 2021, 09:29

Убийству судебных приставов предшествовал долгий спор Вартана Кочьяна и городских властей о праве собственности на земельные участки, рассказали местные жители. Кочьян значится владельцем нескольких зданий, которые суд признал самостроями, пояснили в мэрии Сочи.

Как сообщал "Кавказский узел", 9 июня 60-летний житель Адлерского района Сочи Вартан Кочьян был задержан по подозрению в том, что застрелил из охотничьего ружья двух судебных приставов, которые пришли выселять его из дома. Мужчина сам сообщил об убийстве и сдался полицейским. Во время инцидента ранение получил третий человек, сообщил Следственный комитет. 10 июня стало известно об аресте Кочьяна.

Соседи положительно охарактеризовали Вартана Кочьяна

Жители многоквартирных домов №81 и №83 по улице Просвещения, в одном из которых проживает семья Кочьян, несколько лет судятся с мэрией. Речь идет о праве на землю рядом с их многоквартирными домами. На 10 августа было назначено очередное судебное заседание на котором планировалось рассмотреть кассацию на решения судов об изъятии у старожилов земель, которые они занимают почти 60 лет, передал корреспондент "Кавказского узла".

По словам жильцов, власти решили изъять землю, чтобы передать ее предпринимателям под ларьки. Это и вызвало неадекватную реакцию одного из жителей этих домов Вартана Кочьяна. Спор вышел по причине отказа мэрии и суда узаконить постройку, как и большинство прочих в округе. По мнению соседей, Кочьян стрелял из ружья, так как оборонял свое жилье, передал корреспондент "Кавказского узла".

Жительница многоквартирного дома №81 по улице Просвещения Наталья Чернышова рассказала, что проживает в этом доме с 2004 года. Большинство остальных жильцов, по ее словам, живут тут с 1963 года, со времен постройки этих двух домов. "Наши дома крепкие и красивые. Это два трехэтажных многоквартирных дома №81 и №83, которые стоят рядом. Ранее они принадлежали РЖД, но потом вместе с жильцами были переданы на баланс города. Дома строились для сотрудников железной дороги. Так же по договору с руководством железной дороги жильцам нашего дома выделялась в пользование земля под наши личные нужды. Кто-то разводил на ней палисадники, кто-то поставил гаражи, кто-то вел свой курортный бизнес", – рассказала Чернышова корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, земельный спор с мэрией разгорелся в 2019 году. "Мэрия подала коллективный иск на нас и выиграла его в Адлерском районном суде. Мы подали апелляцию, но проиграли. И вот подали кассацию, рассмотрение которой назначено на 10 августа. Приставы пришли сносить наши строения до 10 августа. Люди надеялись что этого не будет и они дождутся решения суда, но вот произошла трагедия", – пояснила Чернышова.

Она также сообщила, что Вартан Кочьян имеет квартиру в доме №83 и она практически его не знает, но считает его поступок неправильным.

Другие жильцы охарактеризовали Вартана Кочьяна как порядочного человека. "Я живу в квартире №19, а Вартан в квартире №16 на втором этаже в доме №83 по улице Просвещения. Когда я его вижу, мы всегда здороваемся. Он очень вежливый и спокойный мужчина. Семья у него большая. Знаю, что есть сестра, жена, дети… Но подробностей я не знаю. Я также знаю, что он много лет боролся за свои права на землю, но получал отказы. Видимо, это и спровоцировало его на такие действия. Теперь ему светит пожизненное заключение или 20 лет. Сейчас ему 60 лет, когда выйдет, будет глубоким стариком за 80. Хотя если еще выйдет из тюрьмы живым… Поступок нелепый, но, видимо, накипело так, что не смог себя сдержать", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" сосед Вартана Кочьяна Денис.

Также положительно о Кочьяне отозвались и коллеги. "Я много лет проработал с Вартаном в связи. Он был высококлассным инженером. Его все уважали и ценили. Спокойный, всегда с достоинством мужчина. Я могу сказать о нем только положительные слова. Он всегда был готов оказать помощь, всегда был вежлив. С ужасом узнал о том, что произошло. Увидел его в интернете, где он рассказывает о причинах убийства приставов, и понял, что он находился в состоянии аффекта, обороняя свое имущество", – рассказал корреспонденту "Кавказского узла" бывший сосед Кочьяна Сергей.

Жители Сочи назвали жилищный вопрос причиной инцидента со стрельбой

Власти назвали причиной изъятия земель пожар в 2018 году, виновником которого был объявлен Вартан Кочьян. Но к пожару был причастен один из приезжих, считает жительница одного из многоквартирных домов по улице Просвещения Марина. "[Этому человеку] мэрия негласно разрешила строить гостиницу и столовую и [позволила необоснованно] держать бизнес. Он сдавал эту гостиницу и держал столовую прямо напротив дома, который выстроил Вартан. Вартан к этому пожару не имеет никакого отношения. Он добивался узаконивания своего трехэтажного дома. Построил он его на месте гаража. Но сделал он это потому, что его семья разрослась и жить всем в квартире стало невозможно. Квартиры в Сочи чиновники так же распределяют только себе. Люди вынуждены сами думать, как решить жилищную проблему", – сказала Марина корреспонденту "Кавказского узла".

30 июля 2018 года в результате пожара в Сочи погибли 11 человек. По версии следствия, сгоревший самострой сдавался за плату владельцем расположенной по соседству шашлычной. Владелец шашлычной был обвинен по статье об оказании услуг ненадлежащего качества.

Марина также отметила, что всех жителей их домов возмутил тот факт, что мэрия отнимает у хозяев улицы землю, которая выделялась на законных основаниях железной дорогой жильцам, и передает ее под застройку ларьками посторонним. Женщина посетовала, что на их улице нет детской или спортивной площадки, все занято магазинами и столовыми. "Это очень хлебное место. К примеру, возле наших домов стоят пищеблоки и продуктовые магазины. Кто их разрешил? И почему их не сносят в нашем жилом квартале?" – задалась она вопросом.

На улице Просвещения много вилл, которые, согласно кадастровой карте и сведениям ЕГРН, имеют статус "законных домов", узаконенных через Адлерский районный суд. При этом часто это многоэтажные гостиницы. Сама улица Просвещения очень узкая и проходит в нескольких метрах от береговой линии за железнодорожными путями. В летний сезон здесь всегда многолюдно, передал корреспондент "Кавказского узла".

Комментариями членов семьи Вартана Кочьяна "Кавказский узел" не располагает по причине их отсутствия дома. Однако их соседи представили апелляционное определение краевого суда от 16 июля 2020 года, согласно которому дом Вартана Кочьян подлежит сносу. Именно это решение пришли исполнять убитые Кочьяном приставы. Из материалов дела следует, что мэрия Сочи подала иск против Папазяна А.А., Кочьян В.М. о сносе самовольно возведенных построек. Речь идет о двух гаражных боксах, один из которых, согласно материалам дела, был построен Папазяном, а второй – Кочьяном.

"<…> На земельном участке площадью - 885 кв.м с кадастровым номером 23:49:0000000:9416 по адресу: г.Сочи, улица Просвещения, 81/4 разрешенное использование - для общего пользования (уличная сеть), расположены: двухэтажный капитальный объект, который огорожен забором, землепользователем (застройщиком) которого является Папазян А.А.; трехэтажный капитальный объект, землепользователем (застройщиком) которого является Кочьян В.М.", – сказано в апелляционном определении.

Разрешение на строительство у жителей не было, мэрия просила суд признать гаражные боксы самостроями. Суд постановил снести постройки Папазяна и Кочьяна без удовлетворения их апелляций, следует из документа.

Источник в администрации Сочи на условиях анонимности сообщил, что местные власти подали в суд против Кочьяна с целью его выселения. "Так как дом Кочьяна мешал установке ларьков, в мэрии решили сначала подать в суд и выселить его с этого места", – рассказал источник корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, как только землю очистят от построек старожилов, сразу будет проведен новый конкурс. Не пожар 2018-го года явился причиной сноса построек старожилов, а именно желание сдавать в аренду землю предпринимателям под торговые ларьки, чему мешали постройки, заявил он.

Сотрудник мэрии также предоставил протокол вскрытия конвертов от 9 сентября 2019 года с заявками предпринимателей на участие в конкурсе на право поставить нестационарные торговые объекты на месте гаражей и дома Кочьяна.

Суд разрешил снос нескольких зданий Вартана Кочьяна

Основанием сноса построек старожилов послужил пожар 2018-го года в самовольно построенном здании, сообщил руководитель пресс-службы администрации Сочи Микаэль Нерсесян. "[После пожара в 2018 году] департаменту архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации Сочи было рекомендовано организовать работу по формированию земельного участка из состава неограниченной государственной собственности. [Был] проведен осмотр земельных участков, расположенных по адресу: ул. Просвещения, уч. 81/2 и уч. 81/4. При визуальном осмотре было выявлено, что в предполагаемых границах земельных участков с разрешенным использованием – для общего пользования (уличная сеть) расположены капитальные объекты, имеющие признаки незаконного строительства", – сказал Нерсесян корреспонденту "Кавказского узла".

В 2019 году мэрия подала иски в суд с требованием о признании их самовольными постройками и последующем сносе. Суд эту просьбу удовлетворил, добавил он. "По адресу Просвещения 81/2 располагаются одноэтажные строения барачного типа в количестве 13 объектов, у каждого из которых есть свой так называемый владелец. Определением Краснодарского краевого суда решение Адлерского районного суда оставлено без изменений. Ответчиками по данному делу была подана кассационная жалоба. Судебное заседание назначено на 10 августа 2021 года. Кочьян является одним из ответчиков как владелец самовольно построенного объекта", – пояснил руководитель пресс-службы мэрии Сочи.

Также Кочьян является владельцем трехэтажного здания по улице Просвещения, участок №81/4, оно также признано самовольным строением и подлежит сносу по решению суда. 30 марта Кочьян обратился в суд по делу о сносе гаражного бокса, заседание по этому делу назначено на 21 июня, пояснил Нерсесян.

Впервые эти постройки были признаны незаконными еще в 1986 году. Площадку для строительства групповой насосной морского водозабора между железной дорогой и жилыми домами по улице Просвещения жильцы этих домов заняли под огороды, самовольно возвели на ней сараи и гаражи. На предупреждения администрации пансионата "Аэрофлот" об освобождении самовольно занятой территории и сносе построек жильцы не реагировали, добавил он.

Решением Адлерского районного исполнительного комитета от 23 апреля 1988 года они были снесены. Подготовлена площадка для переноса гаражей жилых домов №81, №83 по улице Просвещения на прилегающей к пансионату "Аэрофлот" территории. Гаражно-строительный кооператив "Гранж" был образован в 2001 году. В 2020 году деятельность юридического лица была прекращена.

Администрацией города Сочи получены и 5 апреля 2021 года сданы в службу судебных приставов исполнительные листы на снос. Центральным районным отделом судебных приставов Управления Федеральной службы судебных приставов возбуждено исполнительное производство о сносе самовольной постройки, добавил Микаэль Нерсесян.

На сегодняшний день в судах различных инстанций находится 536 исковых заявлений о сносе самовольно возведенных объектов капитального строительства в городе Сочи. Из них 145 – подано в 2021 году. За три года в Сочи снесено 36 самостроев, отметил он.