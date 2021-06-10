Сочинец арестован по обвинению в убийстве судебных приставов

10 июня 2021, 14:01

Суд в Сочи постановил арестовать на два месяца 60-летнего жителя Сочи, обвиненного в убийстве двух судебных приставов. Местные жители создали на месте их гибели стихийный мемориал.

Как сообщал "Кавказский узел", 9 июня житель Адлерского района Сочи был задержан по подозрению в том, что застрелил из охотничьего ружья двух судебных приставов, которые пришли выселять его из дома. Мужчина сам сообщил об убийстве и сдался полицейским. Во время инцидента ранение получил третий человек, сообщил Следственный комитет.

Центральный райсуд города Сочи удовлетворил сегодня просьбу следствия о заключении под стражу 60-летнего жителя Сочи, которому предъявлено обвинение в покушении на сотрудников органов принудительного исполнения и покушении на убийство двух и более лиц, сообщило на своем сайте Следственное управление Следкома по Краснодарскому краю.

По версии следствия, 9 июня в Адлерском районе Сочи обвиняемый произвел не менее трех выстрелов из охотничьего ружья в двоих судебных приставов, которые прибыли на улицу Просвещения для исполнения решения суда о сносе незаконно возведенных строений. Помимо судебных приставов задержанный также ранил мужчину, привлеченного к сносу, а также произвел выстрелы в технику, в которой, как полагал стрелявший, находился водитель, пояснило ведомство.

"В результате государственным служащим были причинены огнестрельные ранения, от которых они скончались на месте. Третьему пострадавшему оказана медицинская помощь, его жизнь вне опасности", – говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального Следкома.

Житель Сочи обвинен по статьям о посягательстве на жизнь лиц, осуществляющих правосудие (статья 295 УК РФ) и о покушении на убийство двух и более лиц (часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 105), добавило ведомство.

Часть 2 статьи 105 УК РФ, как и статья 295 УК РФ, предусматривает до пожизненного лишения свободы.

Между тем жители Адлера несут цветы к месту гибели судебных приставов. На этом месте образовался стихийный мемориал. Память погибших была почтена минутой молчания, сообщила мэрия Сочи. "Сегодня с самого утра сочинцы и гости курорта несут цветы к месту гибели двух судебных приставов, Альберта Агозяна и Андроника Матевосяна, погибших 9 июня в Адлерском районе на улице Просвещения. Память погибших почтили минутой молчания, священник армянской апостольской церкви отслужил заупокойную панихиду", – привел сегодня ТАСС сообщение пресс-службы администрации города.