Следком сообщил о трех жертвах стрельбы в Сочи

09 июня 2021, 15:31

Во время убийства двух судебных приставов в Сочи ранение получил третий человек, приехавший сносить самострой, сообщил Следственный комитет. Задержанный по подозрению в убийстве объяснил свои действия тем, что власти пытались забрать его земельный участок.

Как писал "Кавказский узел", житель Адлерского района Сочи сегодня был задержан по подозрению в том, что застрелил из охотничьего ружья двух судебных приставов, которые пришли выселять его из дома. Мужчина сам сообщил об убийстве и сдался полицейским, сообщили силовики.

Дело о нападении на судебных приставов расследуется по двум статьям УК РФ: о посягательстве на жизнь лиц, осуществляющих правосудие (статья 295) и покушении на убийство двух и более лиц (часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 105), сообщила пресс-служба управления СКР по Краснодарскому краю.

По версии следствия, двое судебных приставов прибыли на улицу Просвещения для исполнения решения суда о сносе незаконно возведенных строений. Но 60-летний хозяин построек потребовал покинуть его территорию и произвел не менее трех выстрелов из охотничьего ружья в приставов, а также в мужчину, привлеченного к сносу.

"В результате государственным служащим были причинены огнестрельные ранения, от которых они скончались на месте. Третьему пострадавшему оказана медицинская помощь, его жизнь вне опасности", - говорится в сообщении, размещенном на сайте управления.

Часть 2 статьи 105 УК РФ, как и статья 295 УК РФ, предусматривает до пожизненного лишения свободы.

Задержанный обвинил власти в попытке забрать его землю

Анонимный Telegram-канал Life Shot опубликовал видео с пояснениями задержанного Вартана Кочьяна, который утверждает, что представители власти "решили забрать у него" землю, принадлежавшую его родителям. "Пролилась кровь, пусть будет так", - поясняет он.

Кочьян пояснил, что с четырех лет живет в этих домах, но оформлять землю ему не давали. "Это моя земля: моих родителей и моих детей. Мне 61 год, и я не жалею, что сделал. Не хотелось так, конечно", - говорит на видео мужчина.

По словам очевидцев, стрелявший повторно стрелял в раненых приставов, а после этого выстрелил несколько раз в стоящий неподалеку трактор, пишет "Лента.ру".

Согласно банку данных исполнительных производств, Федеральная служба судебных приставов возбудила в отношении Вартана Кочьяна три исполнительных производства в 2016-2019 годах, сообщает сегодня ТАСС.

В частности, в 2016 году приставы открыли в отношении Вартана Кочьяна производство о наложении ареста, а в 2018 году было открыто дело о взыскании с него почти 200 тысяч рублей долга и исполнительского сбора в 13 800 рублей. Еще одно исполнительное производство в отношении Кочьяна было возбуждено в 2019 году о взыскании исполнительского сбора в 1000 рублей, информирует агентство.

Задержанный владел оружием незаконно, сообщил сотрудник пресс-службы Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю. "По данным Центра лицензионно-разрешительной работы Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю, оружие на подозреваемого не зарегистрировано", - приводит его слова агентство.