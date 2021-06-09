09 июня 2021, 12:35
Сочинец задержан после убийства судебных приставов
Житель Сочи застрелил двух судебных приставов, которые пришли выселять его из дома, предположили силовики.
В Адлерском районе Сочи мужчина застрелил из охотничьего ружья двух судебных приставов, сообщил сегодня сотрудник УВД Сочи.
"Двое судебных приставов пришли выселять семью из дома по решению Адлерского суда. Хозяин взял охотничье ружье и застрелил их насмерть... Мужчина сам сообщил об убийстве и сдался полицейским", - приводит его слова "Интерфакс".
По словам информированного источника, мужчина отказался впустить приставов или покинуть дом, а спустя несколько минут открыл стрельбу. Сопротивление при задержании мужчина не оказал, сообщает агентство.
Стрелявший доставлен в отдел полиции, пишет со ссылкой на источник в правоохранительных органах "Кубань 24".
"Восемь человек задержаны после стрельбы в Сочи", "Житель Кубани осужден за резонансное тройное убийство", "Уроженцы Кубани оказались среди жертв атаки в керченском колледже".
Автор: "Кавказский узел"
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