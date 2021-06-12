Сочинцы объяснили спешку властей при сносе построек Кочьяна

12 июня 2021, 21:25

Власти торопились снести постройки Вартана Кочьяна и других старожилов Адлера, чтобы не дать им воспользоваться "гаражной амнистией", пожаловались местные жители, отметив грубость коллег убитых приставов. Обещания властей создать на месте самостроев зеленую зону противоречат кадастровой карте, выяснила "Новая газета". Дело об убийстве приставов передано в центральный аппарат Следкома.

Как писал "Кавказский узел", 9 июня в Адлере были застрелены из охотничьего ружья два судебных пристава, которые пришли выселять местного жителя Вартана Кочьяна из постройки, признанной самостроем. Кочьян сам сообщил об убийстве и сдался полицейским, а затем был арестован. Пользователи соцсетей указали, что сочинец был доведен до отчаяния, поскольку не смог законным способом отстоять свою недвижимость. По словам очевидца, Кочьян непосредственно перед убийством просил дать отсрочку до принятия решения судом, однако приставы отказались вести переговоры. Убиты приставы Андраник Матевосян и Альберт Азязян, у обоих остались семьи, маленькие дети.

Убийству судебных приставов предшествовал долгий спор Вартана Кочьяна и городских властей о праве собственности на земельные участки, рассказали местные жители. Причиной сноса построек Кочьяна и других старожилов стало желание сдавать в аренду землю предпринимателям под торговые ларьки, сообщил источник в городской администрации. Кочьян значится владельцем нескольких зданий, которые суд признал самостроями, указали в мэрии Сочи. Сам Вартан Кочьян дал интервью прямо на месте преступления. "Мне 61 год, я не жалею [о том], что я сделал. <...> Это родительская земля. <...> С четырех лет я в этих домах живу. <...> Они довели. Оформлять не давали землю", - говорит он на видео, опубликованном 9 июня на YouTube-канале РБК.

На следующий день после убийства на место приехала делегация на элитных автомобилях. Глава Адлера, депутаты и представители армянской диаспоры возложили цветы, отслужили молебен на месте трагедии, организовав импровизированный мемориал на столике из ближайшей столовой. Однако местные жители цветы туда нести не стали.

Соседи и знакомые Вартана Кочьяна охарактеризовали его как рассудительного, сдержанного, отзывчивого человека. "Жалко пацанов (убитых приставов. - Прим. "Кавказского узла"), они же простые исполнители. А виновата администрация и суды, которые не хотели узаконивать гаражи и другие строения", - приводится типичное мнение местных жителей в статье корреспондента "Новой газеты" Надежды Исаевой "Приставы у остова", опубликованной 11 июня. Однако многие раскритиковали поведение сотрудников Службы судебных приставов, указав, в частности, на коллегу убитых, старшего лейтенанта, которая до трагедии несколько раз приезжала на место сноса. Адлерцы утверждают, что она унижала людей и грубила тем, чьи дома собираются сносить. "После происшествия она приехала, я ей так и сказала: «Твое счастье, что ты поздно, иначе легла бы первой»", — рассказала одна из местных жительниц.