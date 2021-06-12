12 июня 2021, 21:25
Сочинцы объяснили спешку властей при сносе построек Кочьяна
Власти торопились снести постройки Вартана Кочьяна и других старожилов Адлера, чтобы не дать им воспользоваться "гаражной амнистией", пожаловались местные жители, отметив грубость коллег убитых приставов. Обещания властей создать на месте самостроев зеленую зону противоречат кадастровой карте, выяснила "Новая газета". Дело об убийстве приставов передано в центральный аппарат Следкома.
Как писал "Кавказский узел", 9 июня в Адлере были застрелены из охотничьего ружья два судебных пристава, которые пришли выселять местного жителя Вартана Кочьяна из постройки, признанной самостроем. Кочьян сам сообщил об убийстве и сдался полицейским, а затем был арестован. Пользователи соцсетей указали, что сочинец был доведен до отчаяния, поскольку не смог законным способом отстоять свою недвижимость. По словам очевидца, Кочьян непосредственно перед убийством просил дать отсрочку до принятия решения судом, однако приставы отказались вести переговоры. Убиты приставы Андраник Матевосян и Альберт Азязян, у обоих остались семьи, маленькие дети.
Убийству судебных приставов предшествовал долгий спор Вартана Кочьяна и городских властей о праве собственности на земельные участки, рассказали местные жители. Причиной сноса построек Кочьяна и других старожилов стало желание сдавать в аренду землю предпринимателям под торговые ларьки, сообщил источник в городской администрации. Кочьян значится владельцем нескольких зданий, которые суд признал самостроями, указали в мэрии Сочи. Сам Вартан Кочьян дал интервью прямо на месте преступления. "Мне 61 год, я не жалею [о том], что я сделал. <...> Это родительская земля. <...> С четырех лет я в этих домах живу. <...> Они довели. Оформлять не давали землю", - говорит он на видео, опубликованном 9 июня на YouTube-канале РБК.
На следующий день после убийства на место приехала делегация на элитных автомобилях. Глава Адлера, депутаты и представители армянской диаспоры возложили цветы, отслужили молебен на месте трагедии, организовав импровизированный мемориал на столике из ближайшей столовой. Однако местные жители цветы туда нести не стали.
Соседи и знакомые Вартана Кочьяна охарактеризовали его как рассудительного, сдержанного, отзывчивого человека. "Жалко пацанов (убитых приставов. - Прим. "Кавказского узла"), они же простые исполнители. А виновата администрация и суды, которые не хотели узаконивать гаражи и другие строения", - приводится типичное мнение местных жителей в статье корреспондента "Новой газеты" Надежды Исаевой "Приставы у остова", опубликованной 11 июня.
Однако многие раскритиковали поведение сотрудников Службы судебных приставов, указав, в частности, на коллегу убитых, старшего лейтенанта, которая до трагедии несколько раз приезжала на место сноса. Адлерцы утверждают, что она унижала людей и грубила тем, чьи дома собираются сносить. "После происшествия она приехала, я ей так и сказала: «Твое счастье, что ты поздно, иначе легла бы первой»", — рассказала одна из местных жительниц.
Спорные участки были выделены еще в 1964 году железнодорожникам, которые жили в нескольких домах поблизости. Тогда землю получили и родители Кочьяна. Участки первоначально предназначались для садоводства. В 1980-е власти разрешили строить на этих участках гаражи. В 1990-х на этих участках стали появляться торговые точки - до моря оттуда недалеко, и они себя окупали. Дачные домики, построенные еще в советское время, стали сдавать отдыхающим. Сейчас участок Кочьяна в 30 соток стоит около 90 миллионов рублей. Местные жители давно хотели узаконить участки, еще в конце девяностых они решили создать для этого кооператив "Гранж". Адлерцы считают, что добиться легализации не удалось из-за коррумпированности чиновников.
По мере разрастания семей люди стали переселяться из многоквартирных домов в эти нелегальные домики и гаражи, приспособленные под жилье, рассказал сосед адлерского стрелка Ардаш Пападзян. "В многоквартирном доме моя двухкомнатная квартира, в ней младший сын с женой живет, в гараже — сын старший, а сами с женой тут живем", — пояснил Пападзян, указав на скромный деревянный домик.
Местные жители возмущены тем, что их постройки сносят, а домики для туристов, кафе, принадлежащую депутату-единороссу пятиэтажную мини-гостиницу дали оформить в собственность.
Адлерец Григорий Акопян отметил, что у Кочьяна на 15 июня был назначен суд в кассационной инстанции, а 26 июня дело о сносе гаражного кооператива должен был рассмотреть Верховный суд России. "Дело в том, что сейчас Мишустин объявил гаражную амнистию, которая должна войти в законную силу через три месяца. То есть люди, у которых гаражи были построены до 2004 года, имеют право их узаконить. Поэтому они так и торопятся нас снести. Земля-то тут золотая", - пояснил Акопян.
Глава администрации Адлерского района Николай Бескровный утверждает, что еще в 1988 году было принято решение о сносе самостроев в этом районе. Он уверяет, что на месте нелегальных построек появится зеленая зона. Однако на кадастровой карте на этом месте обозначены два участка, и они в частной собственности, указано в публикации "Новой газеты".
Уголовное дело об убийстве судебных приставов передано в центральный аппарат Следственного комитета, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. "Изучив представленные материалы, [глава ведомства] Александр Бастрыкин принял решение о передаче этого уголовного дела в центральный аппарат Следственного комитета для наиболее полного и объективного расследования", - процитировал 10 июня пристава "Интерфакс".
Автор: "Кавказский узел"