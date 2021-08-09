Масштабные учения российских военных начались на Кавказе

09 августа 2021, 09:00

Военнослужащие всех родов войск приняли участие в учениях, начатых на 20 полигонах в Адыгее, Дагестане, Северной Осетии, Чечне, а также на российских базах в Армении, Абхазии и Южной Осетии, сообщили военные.

Масштабные батальонные тактические учения начались на юге России и на Кавказе, в них задействованы специалисты всех родов войск Южного военного округа (ЮВО) с привлечением авиации и кораблей Черноморского флота (ЧФ) и Каспийской флотилии (КФЛ), передал сегодня "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны России.

Учения проводятся с 9 августа по 15 сентября, они пройдут на 20 общевойсковых полигонах, расположенных в Астраханской и Ростовской областях, на Ставрополье и Кубани, в Адыгее, Дагестане, Северной Осетии, Чечне, Крыму и на российских военных базах в Армении, Абхазии и Южной Осетии, сказано в сообщении.

По решению командования ЮВО, учения будут двусторонними с обязательным участием специалистов различных войск, включая подразделения радиационной, химической и биологической защиты, инженерных войск, радиоэлектронной борьбы, разведки, материально-технического и медицинского обеспечения и прочих. Также непременным условием маневров является применение командирами опыта современных вооруженных конфликтов, сообщило 8 августа на своем сайте Минобороны России.

В рамках учений будет отработана тактика действий в обороне, наступлении, с выполнением задач на различных ландшафтах местности, в населенных пунктах, как днем, так и ночью, отметило министерство. "Учения должны проводиться не по шаблону, а на основе самостоятельных решений командиров подразделений, их личном выборе способов и методов уничтожения условного противника", – приведены в публикации слова командующего войсками ЮВО Александра Дворникова.

"Кавказский узел" также писал, что 2 августа на полигоне Прудбой в Волгоградской области начались совместные военные учения России и Индии. Военные двух стран отработали совместную борьбу с терроризмом.