Участники схода в Красном Сулине указали властям на проблему с канализацией

08 августа 2021, 13:55

Канализационные отходы топят подвалы домов и дворы в микрорайоне "Соцпоселок", люди вынуждены дышать вонью, а мэрия и "Водоканал" не решают проблему, пожаловались участники схода в Красном Сулине.

Как писал "Кавказский узел", неделю назад, 1 августа, несколько десятков жителей красносулинского микрорайона имени 50 лет Октября провели сход, на котором пожаловались, что канализационные стоки затопили улицы, а городские власти за две недели не устранили проблему, ссылаясь на нехватку рабочих. Протечки связаны с засорением канализации, пояснили в тот же день чиновники, пообещав решить проблему в ближайшие дни.

В марте жители поселка Энергетиков в Красном Сулине также провели сход и заявили, что в городе десятки лет течет канализация, отравляя жизнь людям, а водоканал и муниципальные власти бездействуют. Областное ГУП "Управление развития систем водоснабжения" (ГУП РО "УРСВ") периодически устраняет течи, но "это ненадолго", пожаловались они.

Сегодня 15 жильцов дома № 5 по улице Ростовская в красносулинском микрорайоне "Соцпоселок" провели сход, на котором потребовали от руководства города и водоканала устранить протечки канализации, передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на месте схода.

Участники схода предположили, что канализация пришла в негодность и давно требует замены. "Это происходит периодически, потому что засоряется канализация. Дому много лет, естественно, появились присадки по краям сливных ям. Но нужно чистить, не ждать этих потопов, периодически приезжать и производить работы по прочистке. А они ждут, когда всё забьётся, потом приезжают и начинают в аварийном порядке устранять... Что-то протолкнули проволокой, водичка пошла, но остальное всё осталось, и через какое-то время снова забивается и бежит по двору", - сказал, в частности, участник схода Николай Иванов.

По словам мужчины, течь наблюдается "уже третью неделю". "Обращались в ГУП РО "УРСВ", нам отвечают [что] нет людей. Нам только что делать? Мы регулярно всё оплачиваем, а качественную услугу не получаем... Я живу на втором этаже, за обслуживание плачу 500 рублей ежемесячно, и приходится дышать этой вонью", - посетовал он.

Канализационные стоки часто затапливают подвал дома, пожаловался Николай Иванов. "В подъезды ни войти, ни выйти, нужно как-то перепрыгивать через эти лужи. В подъезде воняет, в квартире воняет, дышать нечем. Рядом спортивная площадка, дети занимаются, играют в футбол, и им тоже приходится этим дышать, для всех это опасно, это разные инфекции и заболевания", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Старшая по дому Валентина Ивакина пожаловалась на то, что ни водоканал, ни управляющая компания не принимают реальных мер. "Мы жалуемся уже две недели. У нас в доме живёт много пожилых людей, детей, и мы все заложники бездействия ответственных лиц. Жить так просто невозможно, такая вонь стоит на всю округу. Водоканал приезжал, что-то там пытались делать, но так же всё течёт, и это периодически происходит, но в этот раз течёт уже две недели. Окно не откроешь, и даже с закрытыми окнами, в квартире стоит запах. Сейчас жара, вечерами люди хотят открыть окна, пустить в кватиру прохладу и свежий воздух, но впустить можно только страшную вонь. Также всё это несёт опасность для людей, ведь идут испарения, мы этим дышим, и неизвестно, какую заразу можно подцепить", - сказала женщина корреспонденту "Кавказского узла".

Жительница дома Елена рассказала, что окна ее кухни и комнаты "выходят на эту в кавычках красоту". "Есть приходится уходить в спальню, на балкон не выйти. Ребёнок на улицу не ходит, да это и опасно, где ребёнку гулять, среди канализационных луж? На спортивную площадку тоже не выйти, воняет, и ещё же идут испарения, всё это поднимается в воздух и этим дышат, а это опасно", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

О том, что уже две недели люди безрезультатно просят водоканал прочистить канализацию, сообщил и участник схода Федор Северинов. "Всё это течёт, воняет, окна не открыть, ребёнка на улицу не выпустишь, дышать приходится этой ужасной вонью", - пожаловался мужчина корреспонденту "Кавказского узла".

Пенсионерка Галина Федоровна живет на первом этаже дома. "Детей не выпустить и самим не выйти. Раньше вечером могли посидеть на лавочке, сейчас нет, так как во дворе очень сильно воняет. Да воняет и в квартире, порою от этого голова начинает болеть, ещё же из-за этой ситуации нервничаешь, что ни водоканал, ни чиновники не обращают внимание. Если и приезжают чистить, то не там где надо, у нас под домом течёт уже две недели, третья пошла. Куда ещё обращаться и что делать, мы уже не знаем", - пожаловалась женщина.

Аналогичные жалобы озвучила и жительница дома №1 по улице Ростовской Татьяна. "У меня так в квартире воняет, я прямо не знаю что делать. Кондиционера нет, на улице жара, раньше можно было вечером и ночью открывать окна, чтобы хоть немного проветрилось, сейчас же нет. Окна не открыть, и с закрытыми окнами задыхаюсь... Бесит то, что никто не реагирует на жалобы людей. Как так, люди не живут а мучаются, их жизнь подвергается опасности - и тишина, никто ничего не делает", - пожаловалась она корреспонденту "Кавказского узла"

Сотрудница управляющей компании "ЖКС-1" сообщила сегодня по телефону корреспонденту "Кавказского узла", что компания обращалась в водоканал с просьбой прочистить канализацию. "Они в тот же день приезжали. В понедельник (9 августа) мы ещё раз обратимся", - сказала она.

В пресс-службу ГУП РО "УРСВ" корреспонденту "Кавказского узла" дозвониться сегодня не удалось. Также пока не ответил на запрос корреспондента "Кавказского узла" глава городской администрации Павел Грузинов.