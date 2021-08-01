Красносулинцы призвали чиновников решить проблему с канализационными стоками

01 августа 2021, 18:04

Канализационные отходы затопили улицы микрорайона имени 50 лет Октября, а городские власти за две недели не устранили проблему, сославшись на нехватку рабочих, пожаловались участники схода в Красном Сулине и призвали губернатора вмешаться в ситуацию. Протечки связаны с засорением канализации, пояснили чиновники, пообещав решить проблему в ближайшие дни.

Как писал "Кавказский узел", в марте жители поселка Энергетиков в Красном Сулине провели сход, на котором заявили, что в городе десятки лет течет канализация, отравляя жизнь людям, а водоканал и муниципальные власти бездействуют. Областное ГУП "Управление развития систем водоснабжения" (ГУП РО "УРСВ") периодически устраняет течи, но "это ненадолго", пожаловались участники схода.

Несколько десятков жителей красносулинского микрорайона имени 50 лет Октября собрались сегодня в 11 мск на сход, на котором пожаловались, что третью неделю канализационные стоки топят улицы посёлка. Участники схода озвучили призыв к губернатору Ростовской области Василию Голубеву "приехать в Красный Сулин, самому посмотреть, что происходит, и заменить нам мэра, так как он виноват в происходящем и не реагирует", передал корреспондент "Кавказского узла", который присутствовал на месте схода.

В частности, старшая дома № 3/2 по улице Комарова Татьяна Александрова попросила областные власти о помощи. "Помогите нам, мы тонем в нечистотах. Две недели нас топит, мы даём заявки в "Водоканал" по поводу того, что мы утопаем в канализации. Подвалы затоплены, на улицах лужи из фекалий, окна открыть нельзя... Вчера (31 июля) я звонила на 112, мне ответили, что "Водоканал" и на их [сообщения] не реагирует. В ГУП РО "УРСВ" по Красному Сулину на звонки отвечают, что порывов по городу много, мы пятисотые по очереди, работников них всего два и одна машина, так что когда отремонтируют, неизвестно. Правда, у нас после того, как они рядом что-то делали, течь перестало, но сейчас смотрим - вода опять наполняет колодцы, и, видимо, скоро польется. Еще старые лужи не высохли и в подвале вода. А рядом дома, там просто течёт не переставая, река из фекалий", - посетовала женщина.

Жить "просто стало невыносимо", подтвердила жительница этого же дома Анна Ковалёва. "Такое безобразие, как сейчас, уже просто невозможно терпеть. Сил нет никаких, дышать невозможно ни дома, ни на улице. Пройти никуда невозможно, рядом магазин, детская площадка и детский сад, и все вокруг заливает канализация", - рассказала она на сходе.

Женщина сообщила, что звонила в министерство ЖКХ Ростовской области с просьбой помочь, но чиновники не смогли помочь. "В министерстве ЖКХ мне ответили, что помочь не могут, якобы в Красном Сулине всего одна машина и два работника. Вот спрашивается, а кто же тогда нам поможет? Если местные власти не реагируют и в области решить проблему не в состоянии? Мы исправно платим деньги и не получаем качественную услугу", - пожаловалась Анна Ковалева.

Она поддержала идею сменить "чиновников от ЖКХ и руководство города и водоканала, раз они не справляются и помочь нам не могут". "Завтра мы напишем письмо президенту, в "Единую Россию" в Москву и в Генеральную прокуратуру, мы потребуем сменить всех ответственных за сложившуюся ситуацию", - сказала она.

Другая участница схода Наталья Городничая также живет в доме на улице Комарова. "Мы не можем в магазин пойти, так как улицы заливает, я веду детей в садик по лужам из дерьма, так как обойти их нельзя. В садике дети находятся с 8 утра и до 5 вечера и дышат этой вонью... Неужели у нас вообще нет никакой власти, которая бы могла решить эту проблему? Собрать всё руководство Красного Сулина в автобус и привезти сюда, пускай они ходят и дышат этим всем", - поделилась возмущением женщина.

Старшая дома № 7 по улице Комарова Валентина Соловьева заявила, "что из-под четырех люков течёт" уже две недели. "Весь двор залило, дышать просто невозможно. Хоть в противогазе ходи, а дети? Детям гулять негде. Площадка есть, но до ней пройти невозможно, да и вонь стоит. Звонила в "Водоканал", мне ответили, что работать некому. Как же так, мы платим исправно деньги, а там работать некому. Две недели мы мучаемся, так пускай тогда не берут с нас деньги и вернут те, что брали и довели до такого", -пожаловалась она.

Житель дома № 7 по улице Комарова Сергей Кушнарёв рассказал, что 30 июля позвонил "в областное ЖКХ на горячую линию". "Вроде как пообещали разобраться, но до сих пор никаких мер не принято, это очень возмущает", - сказал он.

Его поддержала Людмила, которая также живёт в этом доме. "На улице сейчас жара +40, а окна в квартире не откроешь. Раньше хоть ночью можно было запускать свежий воздух, а сейчас вонь стоит такая, аж дурно становится. Мы всегда выходили вечером на лавочку посидеть, поболтать, когда опускалась прохлада. Так сейчас мы вынуждены в поле уходить и там хоть немного перевести дух, как говорится, вдохнуть глоток свежего воздуха. Так просто жить нельзя, такого раньше не было, чтобы так сильно текло и долгое время", - рассказала Людмила, указав, что канализационные стоки опасны для здоровья людей.

"Если наши не справляются, то пускай присылают машины и рабочих из Ростова. Также губернатор должен сюда приехать и заодно заменить нам мэра, такой нам не нужен, мы требуем его отставки", - заявила Людмила, и собравшиеся дружно поддержали ее.

Пожаловались на канализационные стоки и жители дома № 3/3 по улице Комарова. "Вот у нас прямо под подъездом огромная лужа, дальше она соединяется с другой, и всё это бурной рекой уходит на больницу, а тут же рядом ещё один новый детский садик... Течёт у нас третью неделю. Вчера (31 июля) приехали, что-то там вроде как делали, но стало ещё больше бежать", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница дома Анна.

Она, как и другие жильцы микрорайона, пожаловалась, что "дышать невозможно". "С детьми на улицу не выйдешь, им гулять даже негде, да и не дай бог зацепят какую заразу. На наши просьбы и жалобы никто не реагирует", - посетовала женщина.

Жительница поселка Татьяна Чернова обратила внимание, что в доме находится продуктовый магазин, но зайти в него невозможно, так как "вся округа затоплена". "А вот смотрите, это ещё из одного люка течёт, и тут прямо река, всё это льёт мимо второго детского сада и пошло дальше под забором больницы", - указала она.

Сотрудница больницы, принявшая участие в сходе, пояснила, что сейчас в больнице идет ремонт, и вход в нее организован с другой стороны, как раз там, где текут канализационные стоки. "И вот люди вынуждены через это идти. На работе нам тоже доставляет это неудобство, вонь стоит, а мы находимся там восемь часов", - сказала она.

Около дома № 12 по улице Фурманова также долгое время течёт канализация, а "Водоканал" отвечает, что некому работать, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" жительница дома Екатерина Резникова. "Вонь стоит страшная, в подъезд ни зайти, ни выйти, откачивать не приезжают, мы просто не знаем, что делать", пожаловалась она.

Глава администрации Красного Сулина Павел Грузинов сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что в курсе ситуации. "Мы всё передаем в ГУП РО "УРСВ". Знаю с их слов, что в пятницу и субботу (30 и 31 июля) они проводили там работы. Возможно, не всё успели устранить", - сказал чиновник, пояснив, что в другой части города "большой порыв", и рабочие заняты его устранением.

Эту информацию подтвердила сегодня пресс-секретарь ГУП РО "УРСВ" Марина Гомельская. "В пятницу (30 июля) произошла серьёзная аварийная ситуация на магистральном канализационном коллекторе по улице Победы в центре Красного Сулина. Несколько суток все силы и средства филиала задействованы в устранении аварии. В поселке 50-летия Октября только на прошлой неделе были тщательно промыты сети по ул. [50 лет] Октября 3/3, 14, 16, 18. В результате прочистки канализационных сетей извлечено огромное количество бытового мусора и тряпок, не предназначенных для сброса в канализацию. Спустя всего лишь неделю сети по ул. [50 лет] Октября снова забиты. "Водоканал", естественно, в очередной раз сети промоет. Работы планируется осуществить во вторник, 3 августа. Обращаем внимание, что работы по прочистке канализации не включены в тарифы", - сообщила она.

По словам Марины Гомельской, в министерство ЖКХ Ростовской области направлена заявка на выделение 10 миллионов рублей администрации Красносулинского района на промывку канализации спецтехникой. "Правительством области предусмотрена закупка каналопромывочных машин для Красносулинского филиала ГУП РО «УРСВ». В настоящее время руководство ГУП РО "УРСВ" держит на контроле ситуацию [...] по указанным адресам. В случае повторения ситуации и сброса в коллектор предметов, забивающих канализацию, ГУП РО «УРСВ» предпримет все законные меры с привлечением правоохранительных органов для выявления и наказания нарушителей", - сообщила пресс-секретарь "УРСВ".