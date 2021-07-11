Красносулинцы потребовали решить проблему уличных свалок

11 июля 2021, 18:02

Около контейнерных площадок на улицах Красного Сулина уже месяц скапливаются горы мусора, что создает неудобства жителям, а власти не решают эту проблему, рассказали горожане. Договор с оператором по вывозу мусора перезаключен, и отходы уже начали вывозить, сообщил мэр.

В Красном Сулине уже около месяца наблюдается проблема с вывозом мусора, который складируется возле контейнерных площадок, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" горожане.

"В последний раз, наверное, месяц назад вывозили мусор, который собрался рядом с магазином "Инна" возле мусорных баков. Сейчас, чтобы подойти к мусорным бакам, нужно обходить горы мусора, вонь страшная стоит. Я ещё замечаю, что мусор привозят прямо на машинах и выкидывают – это, я полагаю, везут из частного сектора те, кто платить за вывоз мусора не хотят, а мы вот страдаем", - пожаловалась, в частности, жительница микрорайона Горняцкий, пенсионерка Светлана Никитична.

Корреспондент "Кавказского узла" побывал на месте и убедился, что куча мусора около контейнерной площадки занимает тротуар и проезжую часть. Проходивший мимо свалки мужчина, который представился Анатолием, рассказал, что "мусор тут практически валяется всегда". "Раньше его хоть иногда вывозили, а вот сейчас он лежит тут больше месяца уже. Хорошо собаку хоть мёртвую похоронили, а то лежала, воняла на весь посёлок", - сообщил он.

Его недовольство поддержала Татьяна Федоровна, жительница дома по улице Автомобилистов, чьи окна выходят на свалку. "Я задыхаюсь дома. Сейчас жара, открываешь окна, чтобы хоть свежий воздух зашел, а заходит ужасная вонь, от которой голова даже болит. Жалобы идут от всех, мы обращались и в местные СМИ, они выставляли фотографии, но власти не реагируют. Кроме того, когда проходишь рядом с этой свалкой, на ноги прыгают блохи, видимо, они тут прекрасно живут, тут же и мебель старая. Наверное, и крысы есть или скоро заведутся. Раньше, я помню, такие места посыпали хлоркой, чтобы убить разную заразу, сейчас этого не делают. Так кроме этого тут ещё разом течёт несколько канализаций, это по [улица] Автомобилистов, Братской и Алексеева. Мы живём как в аду, и никто ничего не делает", пожаловалась женщина.

Сергей Гусев, живущий в доме № 28 по улице Братской, назвал сложившуюся ситуацию "экологической катастрофой". "Больше трёх недель нас заливает канализация, течёт сразу в нескольких местах. Приедут, сделают, на следующий день опять течёт. Канализация течёт из люка возле дома 28 по Братской и Алексеева 30. Заливает детскую площадку, не подойти к магазину продуктовому. А ещё рядом две мусорки, где лежат и разлагаются горы мусора, и тут просто треш. Окна не открыть, бабушки выходят вечером на лавочки подышать свежим воздухом, а дышать им приходится зловонием. Ситуация просто ужасная, когда на это обратят внимание власти?" - возмутился мужчина.

Виталий Щербаков живёт на другом краю микрорайона Горняцкий, в многоэтажке по адресу улица Братская, дом 10. "Я немного вроде в стороне от свалки, и то окна на пятом этаже открыть не могу, стоит страшная вонь. Свалка находится между домом и гаражами, мусор не вывозят больше месяца, его уже огромные горы. Иду в гараж - приходится обходить, ибо дышать невозможно", - рассказал он.

Пенсионерки Валентина и Наталья, проживающие в этом же доме, также пожаловались на огромную свалку, которую, по их словам, не вывозят больше месяца. Из двух баков мусор вывозят, а "к другим уже не подойти из-за того, что всё завалено мусором, и те баки стоят полными, рассказали они, выразив удивление отсутствием реакции властей.

Житель микрорайона Геннадий Егоров посетовал на то, что плату за вывоз мусора подняли, а отходы не вывозят. "У меня пенсия 8 тысяч, и пять из них я плачу за коммуналку. За мусор плачу, а его не вывозят – естественно, меня это не устраивает. Я, как и все жители, недоволен сложившейся ситуацией, я тоже дышу этой вонью, и я хочу, чтобы власти реагировали быстро. Сейчас на улице жара, а тут рассадник заразы", - пожаловался мужчина.

Жительница улицы Братская Светлана Ковалёва также выразила недовольство антисанитарным состоянием микрорайона. "Наблюдаю свалку вокруг мусорных контейнеров. Мусор разносится ветром на дальние расстояния, стоит невыносимый запах, все это наносит вред здоровью жителей и окружающей среде. Прошу [чиновников] принять меры по устранению антисанитарного состояния своего посёлка", - сказала женщина.

Проблема с мусором касается не только жителей микрорайона Горняцкий: в центре Красного Сулина, на улице Металлургов, свалка уже практически на проезжей части, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" горожанка Елена Ковалева. "Рядом находится Сбербанк, несколько магазинов, скорая помощь, тут большой поток людей, и вот мы все смотрим на эту, в кавычках, красоту. Каждый день я тут прохожу, так как рядом живу, и могу сказать, что мусор тут не вывозится уже, наверное, месяц. Конечно, это всё бросается в глаза, ну и, конечно, небезопасно, неизвестно какие бактерии там размножаются в такую жару, рядом проходишь и чувствуешь вонь", - сказала она.

Жительница микрорайона имени 50 лет Октября Евгения Андреева также пожаловалась на "огромные свалки". "Я живу на первом этаже в доме № 6 по улице Комарова. Окна открываю разве что ночью, чтобы хоть немного подышать воздухом свежим. Ночью нет такой жары, и со свалки не сильно воняет, а днём, когда жара, тут такой запах, что рядом проходить страшно. Но меня ещё поражают сами люди. Они даже бытовой мусор умудряются кидать не в баки, а рядом. Не все, конечно, но таких много, и вот что с этим делать? Да, так поступают единицы, а страдаем мы все. А крупногабаритный мусор не вывозили уже давно", рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Евгения Андреева.

Мэрия объяснила проблему отсутствием договоров на вывоз мусора

Раньше у компании "Экострой Дон" с муниципалитетом был заключён договор на вывоз крупногабаритного мусора и сотрудники компании вывозили его, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" по телефону сотрудник красносулинского отделения компании.

"Договор закончился, и администрация не стала его заключать заново, поэтому именно этот мусор мы сейчас не вывозим, из-за чего, конечно, его становится всё больше", - сказал он.

Договор с региональным оператором был заключен в конце этой недели, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" глава администрации Красносулинского городского поселения Павел Грузинов.

"У "Экострой Дон" есть список адресов по частному сектору, с кем заключен договор, и они вывозят от их домов мусор, который люди выставляют. Но многие не заключили таких договоров, а мусор ведь у них тоже собирается, и, следовательно, они его куда-то должны девать. Вот они и вывозят его к многоквартирным домам, о чем нам регулярно поступают сообщения. Мы можем их штрафовать, это от 500 до 2000 рублей, но проблема в том, как поймать таких людей. А некоторые и вовсе везут мусор в поле, лесопосадки и там выбрасывают", - объяснил он.

По его словам, к мусорным площадкам так же свозят старую мебель или мусор, оставшийся после ремонта в квартире. "Допустим по адресу Октябрьская 3 кто-то и вовсе вывалил колёса от грузовой машины. Этот мусор не входит в тариф регионального оператора. В городе около 50 площадок для мусора, а рабочих у нас всего 20 человек, и мы не можем возле каждого бака поставить по человеку, который бы следил за чистотой рядом с мусорными контейнерами", - рассказал глава администрации.

Власти города, по его словам, вынуждены тратить на вывоз этого мусора деньги, которые могли бы пойти на другие цели, добавил мэр. "Для крупногабаритного мусора мы закупили семь больших контейнеров, но их не хватает, а ещё в эти контейнеры люди кидают и бытовой мусор. Это трудно объяснить, с учётом того, что рядом стоят пустые баки под эту категорию мусора. На этой недели мы заключили новый контракт с "Экострой Дон" на вывоз крупногабаритного мусора, они уже приступили к его вывозу", - рассказал Павел Грузинов.

Решать возникшую проблему должна в первую очередь администрация Красносулинского района, считает юрист Евгений Трифонов. "В данной ситуации она является ответственной и как первичное звено власти, которое должно либо решать возникшую проблему, либо выстраивать взаимодействие с органами государственной власти, если решение проблемы находится не в её компетенции, и прежде всего, на основании ст. 16, 16.1, 16.2 ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", как орган власти, непосредственно отвечающий за вывоз твёрдых коммунальных отходов и организацию благоустройства на территории Красного Сулина. Данные полномочия, согласно ст. 24.7 ФЗ РФ "Об отходах производства и потребления", администрация должна реализовывать через обязательное заключение соответствующих договоров с региональными операторами по вывозу отходов. Контроль за складированием ТКО администрация должна обеспечивать на территории Красного Сулина на основании ст. 20, 21, 22 устава Красносулинского городского поселения", - пояснил юрист корреспонденту "Кавказского узла".