Армянские журналисты потребовали вернуть Лилиан Галстян аккредитацию в парламенте

06 августа 2021, 03:58

Лишение аккредитации фотокорреспондента Panorama.am Лилиан Галстян в парламенте Армении свидетельствует о попытках властей ограничить свободу слова, заявили журналистские и общественные организации Армении.

Как писал "Кавказский узел", в первый день работы парламента VIII созыва представителям СМИ запретили работать в корпусах здания парламента, где проходят заседания постоянных парламентских комиссий, располагаются рабочие кабинеты депутатов правящей политической силы, а также пользоваться фойе, где традиционно проводятся интервью и брифинги парламентариев. Ограничения для представителей прессы препятствуют выполнению их профессиональной деятельности и приняты с целью оградить депутатов от острых вопросов и критики, заявили в совместном заявлении журналистские организации.

Первое заседание новоизбранного парламента прошло 2 августа под усиленным контролем силовиков. На нем депутаты приняли присягу. Представители оппозиционного блока "Армения" пришли на заседание в майках с изображением арестованных глав общин, обвиняемых в избирательных нарушениях. Президент Армении подписал указ о назначении премьер-министром Никола Пашиняна, кандидатуру которого предложила фракция "Гражданский договор". Блоки "Айастан" и "Честь имею" выдвинули на должность вице-спикера кандидатуры двух депутатов, находящихся под арестом. После отказа председательствующего доставить депутатов в зал парламента оппозиция покинула заседание.

Аппарат парламента аннулировал аккредитацию фотокорреспондента онлайн-издания Panorama.am Лилиан Галстян. Копия решения опубликована на странице журналистки в Facebook. В документе, который перевел корреспондент "Кавказского узла", указано, что фотокорреспондент нарушила запрет на съемку на проходной охраняемого объекта, а также сотрудников Госохраны при исполнении служебных обязанностей.

"О лишении аккредитации и запрете освещать текущую сессию парламента я узнала по дороге в парламент от главреда по телефону", - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» Лилиан Галстян.

В качестве причины указано, что она фотографировала на проходной, отметила она. «У меня нет ни одной фотографии с проходной. 3 августа я освещала работу парламента, как и все последние 12 лет. Фотографировала сотрудников Госохраны во дворе парламента, у входа в зал заседаний, где недавно установили металлоискатель. Фотографировала, как депутаты проходят проверку через него. Снимала открыто, на мне была пресс-карта. Аналогичные кадры снимали абсолютно все. Были и другие видеорепортажи, прямые эфиры», - рассказала Галстян.

Фотокорреспондент утверждает, что никто не подходил к ней и не предупреждал, что запрещено фотографировать. «Более того, я сама предупредила, что буду снимать. Сотрудники Госохраны заявили, что сейчас не рабочий процесс – в это время шло голосование по кандидатуре вице-спикера. Я подождала, пока депутаты стали возвращаться в зал заседаний, и снимала весь процесс», - отметила она.

О том, что было принято изменение, запрещающее съемку сотрудников Госохраны, Галстян не знала. «Какого-либо извещения на стенах парламента или предупреждения от представителей департамента по связям со СМИ не было. Наша редакция не получала письмо с предупреждением. Если бы ко мне подошли, предупредили о новых правилах, уверяю, что не стала бы нарушать», - подчеркнула она.

По мнению фотокорреспондента, новые случаи лишения аккредитации не исключены. «Я, скорее всего, не последняя. По их логике, всех фотографов и операторов должны лишить аккредитации. Ничего криминального я не совершала. Снимала все, что могло быть интересно. Не гналась за сенсацией. Из-за того, что меня лишили аккредитации, новости из парламента были проиллюстрированы надписью "Национальное собрание" на белом фоне", - сказала Галстян.

Журналистские организации выступили в защиту Галстян

Решение об ограничениях для журналистов, аккредитованных в парламенте, раскритиковали более десяти армянских журналистских и правозащитных организаций. Комитет по защите свободы слова, Ереванский пресс-клуб, Центр медиа инициатив, журналистский клуб «Аспарез», Центр свободы информации, Институт многосторонней информации, Клуб общественной журналистики, Горисский пресс-клуб, а также общественные организации «Журналисты во имя прав человека», «Журналисты во имя будущего» и «Фемида» подписали новое заявление в защиту коллег.

«Решения и законодательные инициативы, принятые за последнее время, препятствуют свободе слова и деятельности СМИ, а также возможности установления цивилизованных отношений между властью и прессой. И пока эти регрессивные инициативы не отменены, мы будем считать их посягательством на права наших коллег», - отмечено в нем.

Журналистские и общественные организации потребовали от парламентского руководства восстановить аккредитацию Лилиан Галстян, отменить или отозвать решения и проекты, ограничивающие деятельность журналистов.

Союз журналистов Армении также обратился с требованием восстановить аккредитацию Лилиан Галстян.

«Действия руководства парламента препятствуют профессиональной деятельности журналистов... Происходящее – очередное доказательство последовательных действия властей против свободы слова и деятельности СМИ», - отмечено в заявлении союза. Журналисты также указали, что новые правила "нарушают право граждан на получение информации". Лишение аккредитации Лилиан Галстян является одним из проявлений антидемократичного поведения властей, указали авторы заявления.

"Государственный орган или чиновник должен понимать, что обеспечение беспрепятственной работы журналистов, интервью и комментарии представителям СМИ является их обязанностью, а не проявлением доброй воли", - написал омбудсмен Армении Арман Татоян на своей странице в Facebook.

Любое изменение, ограничивающее работу журналистов в парламенте, до принятия должно непременно обсуждаться с аккредитованными в Народном собрании представителями СМИ, отметил он.

Татоян отметил призвал не прикрывать требованиями безопасности ограничение работы журналистов. Они должны иметь возможность получать информацию из первых и рук, брать интервью и обращаться к представителям депутатского корпуса за комментариями, считает омбудсмен.