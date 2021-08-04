Журналисты потребовали снять ограничения на работу в парламенте Армении

04 августа 2021, 01:21

Ограничения, которые введены в парламенте Армении для прессы, препятствуют выполнению их профессиональной деятельности и приняты с целью оградить депутатов от острых вопросов и критики, заявили в совместном заявлении журналистские организации. Новые правила координируют работу сотрудников средств массовой информации, сообщил спикер парламента Ален Симонян.

Как писал "Кавказский узел", первое заседание новоизбранного парламента прошло 2 августа под усиленным контролем силовиков. На нем депутаты приняли присягу. Представители оппозиционного блока "Армения" пришли на заседание в майках с изображением арестованных глав общин, обвиняемых в избирательных нарушениях. Президент Армении подписал указ о назначении премьер-министром Никола Пашиняна, кандидатуру которого предложила фракция "Гражданский договор". Блоки "Айастан" и "Честь имею" выдвинули на должность вице-спикера кандидатуры двух депутатов, находящихся под арестом. После отказа председательствующего доставить депутатов в зал парламента оппозиция покинула заседание.

С учетом пересчета голосов партия и.о. премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор" набрала 53,91% голосов, блок второго президента страны Роберта Кочаряна "Айастан" (Армения) - 21,9% голосов, блок "Честь имею" - 5,22%, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о внеочередных выборах в парламент Армении – 2021". Наблюдатели и оппозиция указали на многочисленные нарушения в ходе досрочных парламентских выборов 20 июня.

Более десяти армянских журналистских и правозащитных организаций раскритиковали решение об ограничениях для журналистов, аккредитованных в парламенте. В совместном заявлении они потребовали отменить нововведения, препятствующие работе журналистов в здании парламента. Документ подписали Комитет по защите свободы слова, Ереванский пресс-клуб, Центр медиа инициатив, журналистский клуб «Аспарез», Центр свободы информации, Институт многосторонней информации, Клуб общественной журналистики, Горисский пресс-клуб, а также общественные организации «Журналисты во имя прав человека», «Журналисты во имя будущего» и «Фемида», следует из заявления, копия которого имеется в распоряжении «Кавказского узла».

В первый день работы парламента VIII созыва представителям СМИ запретили работать в корпусах здания парламента, где проходят заседания постоянных парламентских комиссий, располагаются рабочие кабинеты депутатов правящей политической силы, а также пользоваться фойе, где традиционно проводятся интервью и брифинги парламентариев, сказано в заявлении. «Представители СМИ столкнулись с иной реальностью», - указали авторы заявления.

Журналистские и правозащитные организации подчеркнули, что ограничения введены без предварительных обсуждений и без извещения об изменениях. Они отметили, что какие-либо нормативно-правовые акты, которые были бы основанием для ограничений, не были приняты, и только в день первого заседания, когда журналисты столкнулись с запретами, было опубликовано соответствующее решение спикера парламента.

«Ограничения создают необоснованные препятствия для профессиональной деятельности представителей СМИ и приняты, чтобы избавить парламентариев от острых вопросов и критики в прессе. Ограничения снижают прозрачность и подотчетность парламента перед обществом», - считают авторы заявления.

Они напомнили, что выражали обеспокоенность по поводу инцидентов, когда депутаты или журналисты переходили рамки этики и создавали конфликтные ситуации. Решать подобные проблемы необходимо "на основе законности, здравого смысла, взаимопонимания и взаимного доверия, чтобы обеспечить эффективность работы, как парламентариев, так и журналистов», считают журналисты и правозащитники.

"Мы требуем отменить ограничения, инициировать обсуждения с участием аккредитованных в парламенте журналистов и их руководителей, а также журналистских организаций и экспертов международных организаций для оптимального регулирования порядка деятельности СМИ в парламенте и решения существующих проблем", - указали они в заявлении.

"Недопустимо, чтобы журналистам запрещали проходить рядом с кабинетами депутатов правящей фракции "Гражданский договор", а для того, чтобы зайти в кабинет журналистам требовалось специальное разрешение", - заявила депутат оппозиционной фракции "Честь имею" Тагуи Товмасян, слова которой привели "Новости Армении".

Спикер Ален Симонян заявил, что таким образом было решено координировать работу средств массовой информации. Для журналистов будут выделены специальные места, где будут проходить брифинги, а представители правящей фракции и главы комиссий будут обязаны общаться с журналистами, пообещал он.

"Журналисты будут приходить в кабинеты депутатов, когда у тех будет желание. С депутатами можно будет общаться в саду Народного собрания, будет устроена специальная зона", - процитировали Симоняна "Новости Армении".

Симонян пригласил четверых подписавшихся по заявлением из них на встречу для обсуждения ситуации, однако те сочли, что таким образом спикер проявил дискриминацию, и отказались, сообщил "Спутник-Армения".

"Эти ограничения негативно отражаются на нашей работе. Во-первых - с морально-психологической стороны... Это унизительно и оскорбительно", - сказал политический обозреватель газеты "Грапарак" Ваге Макарян, слова которого приводит издание. Обозреватель считает, что целью нововведений было изолировать депутатов от журналистов.

"Власти пытаются отстранить своих депутатов от общения с журналистами, избежать нежелательных вопросов. Эти ограничения не могут не повлиять на качество работы", - сказала журналист издания Para TV Тируи Байбуртян.

Все это негативно отразится на имидже парламента и его дальнейшей деятельности, считает руководитель Центра свободы информации Шушан Дойдоян. Она назвала эти ограничения беспрецедентным явлением в истории парламента Армении.