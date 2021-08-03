Правила посещения кафе и ресторанов ужесточены в Ростовской области

03 августа 2021, 16:10

С 4 августа кафе, рестораны, спортзалы и почтовые отделения в Ростовской области разрешено посещать только при наличии сертификата о вакцинации от COVID-19, справки о перенесенном заболевании коронавирусом или отрицательного ПЦР-теста, постановил губернатор. Также в регионе введены ограничения на плановую госпитализацию пациентов и запрет на работу фуд-кортов и парковых аттракционов.

Как писал "Кавказский узел", с 12 июля в Ростовской области запрещены массовые развлекательные мероприятия, посещение спортивных состязаний и досуговых заведений в торговых центрах. Этому решению губернатора Василия Голубева предшествовал отчет главного санитарного врача области о том, что еженедельный прирост числа зараженных коронавирусом в регионе составляет 20-30%.

Василий Голубев сегодня утвердил изменения в постановление № 272, ужесточающие антиковидные меры в Ростовской области, сообщила пресс-служба губернатора.

Согласно решению главы региона, с 4 августа при посещении многофункциональных центров, расчетно-кассовых центров, отделений почты, социальных фондов, фитнес-клубов, спортзалов, кафе и ресторанов, в том числе летних веранд, потребуется предъявить один из трёх документов: сертификат о вакцинации от COVID-19, документ о перенесённом за последние полгода заболевании коронавирусом или отрицательный ПЦР-тест. "При этом последний документ действителен только в течение трёх календарных дней, а ограничения по документам не распространяются на детей до 18 лет", - говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства Ростовской области.

Кроме того, с 4 августа в Ростовской области приостанавливается деятельность бань и саун, а также бассейнов и аквапарков в закрытых помещениях. "В парках культуры и отдыха введён временный запрет на работу аттракционов. В торгово-развлекательных центрах вновь запрещена работа фуд-кортов, за исключением обслуживания на вынос с дистанционным способом заказа. В ТРЦ также введён временный запрет на торговую деятельность и деятельность по оказанию услуг на торговых островках. Организациям-перевозчикам предписано не допускать перевозку в общественном транспорте, в том числе в такси, пассажиров без лицевых масок или респираторов", - говорится в публикации.

В медучреждениях решено приостановить профосмотры и диспансеризацию, плановую госпитализации и плановую медпомощь, которая может быть отсрочена без угрозы здоровью пациентов. "В постановлении отдельно прописаны случаи исключения, при которых медицинская помощь будет оказана: проведение курсового и программного лечения, высокотехнологичная медпомощь, помощь по профилям: психиатрия, фтизиатрия, наркология и ВИЧ-инфекция, допобследования граждан по призыву. Не будет отказано в плановом посещении [...] медицинских организаций тем пациентам, у которых отсрочка оказания медпомощи может повлечь ухудшение состояния, угрозу их жизни и здоровью, включая острые заболевания, травмы и обострения хронических заболеваний", - отмечается в сообщении.

К 3 августа в Ростовской области зафиксировано с начала пандемии 110 937 случаев заражения коронавирусом, в том числе 444 - за сутки. Излечен от коронавируса 97 941 пациент, из них 296 - за сутки, умерли 5259 человек, в том числе 18 - за сутки, следует из информации на сайте "Стопкоронавирус.рф". Там же приведен график, согласно которому число случаев заражения в регионе ежедневно растет с 14 июля, когда было зафиксировано 318 случаев заражения.

Новости о распространении COVID-19 на юге России и на Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".