Антиковидные меры ужесточены в Ростовской области

11 июля 2021, 14:09

С 12 июля в Ростовской области из-за роста числа случаев заражения коронавирусом решено запретить массовые развлекательные мероприятия, посещение спортивных состязаний и досуговых заведений в торговых центрах, объявил губернатор. Пользователи Instagram призвали власти обратить внимание и на избыточную заполненность общественного транспорта.

Как писал "Кавказский узел", 9 июля главный санитарный врач Ростовской области сообщил, что еженедельный прирост числа заболевших в регионе составляет 20-30%. В связи с этим губернатор Василий Голубев решил до конца недели ужесточить ограничения, действующие в области из-за пандемии коронавируса.

К 9 июля в Ростовской области зафиксировано с начала эпидемии 101 774 случая заражения коронавирусом, в том числе 307 - за сутки. Излечены от коронавируса 91 359 пациентов, из них 120 - за сутки, умерли 4774 человека, в том числе 18 - за сутки.

Василий Голубев утвердил изменения в постановление № 272 об антиковидных мерах в Ростовской области, сообщила 10 июля пресс-служба губернатора. В соответствии с изменениями, с 12 июля в регионе запрещены массовые мероприятия культурного, зрелищного и развлекательного характера в общественных местах. "При этом разрешены политические мероприятия согласно ФЗ «О выборах», однако число участников таких мероприятий не должно превышать 100 человек. При их организации должны быть соблюдены все меры санитарной безопасности", - говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства области.

Кроме того, вновь введён запрет на проведение физкультурных и спортивных мероприятий с участием зрителей. "Исключение сделано только для стадиона «Ростов-Арена», при этом максимальная заполняемость трибун там также не должна превышать 50%. Заполняемость помещений при проведении музыкальных и театральных выступлений также не должна превышать 50%", - отмечается в публикации.

В торгово-развлекательных центрах с 12 июля приостанавливается работа заведений для развлечения и досуга, за исключением аквапарков и кинотеатров. При этом в бассейнах и аквапарках площадь поверхности воды на одного человека должна составлять не менее 10 и 5 квадратных метров соответственно. На одного посетителя фитнес-клубов должно приходиться не менее 10 квадратных метров площади.

"При оказании услуг предприятиями общественного питания разрешено обслуживание не более четырех человек за одним столом. Исключением являются случаи семейного посещения учреждений общепита, когда за одним столом могут находиться более четырех человек, если они близкие родственники: родители, дети, супруги", - сообщила пресс-служба главы региона.

Работодателям рекомендовано перевести на дистанционную работу всех работников в возрасте 65 лет и старше. "Всего на дистанционную работу должно быть отправлено не менее 30% от общего числа сотрудников", - говорится в сообщении.

По данным на 11 июля с начала эпидемии в Ростовской области зафиксировано 102 409 случаев заражения COVID-19, в том числе 316 - за сутки. Излечены от коронавируса 91 610 пациентов, из них 121 - за сутки, умерли 4815, в том числе 20 - за сутки, указано в публикации на сайте "Стопкоронавирус.рф". Там же приведен график, согласно которому число случаев заражения в регионе росло ежедневно с 18 июня (156 случаев) по 10 июля (319 случаев).

Сообщение об усилении антиковидных ограничений размещено 10 июля и в Instagram-аккаунте правительства Ростовской области, на который подписаны 41,2 тысячи пользователей. К 14.00 мск 11 июля публикация набрала 519 отметок "нравится", под ней размещено 164 комментария.

Авторы многих из них призвали обратить внимание на заполненность общественного транспорта. "Что-то будет делаться с общественным транспортом? При том, сколько туда набивается людей, никакие маски не помогут", - написал, в частности, ikupriya.

"В автобусе полном, где люди чуть ли не друг на друге, я могу ехать, а в [спортивном] зале в метре от человека заниматься не могу?" – задалась вопросом olesya_women. "Ну а в транспорте давка и никаких обеззараживателей воздуха", - пожаловалась в комментарии tatianasamarskova.

"Давно уже пора понять, что в общественном транспорте, по мнению чиновников, вируса нет, плохо ему там", - пошутил пользователь ve_ra4689. "Общественный транспорт и политические мероприятия, похоже, не подвержены короне", - сыронизировала taty.ana_27.

Другие пользователи также обратили внимание на мягкие ограничения для политических мероприятий. "Главное, разрешены политические мероприятия", - иронически заметила, в частности, marusya.20.11. "А чем политические мероприятия отличаются от всех остальных? Там вирус не распространяется?" – поинтересовался ikupriya. "Вы были на последних выборах? Там было стерильно, как в операционной. На входе давали перчатки и маски, заставляли это всё надеть, делали замечание, если нарушалась дистанция. Везде санитайзеры", - пояснил в ответ leroyodette7. "Вы путаете сами выборы и предвыборную агитацию, о которой здесь и идет речь", - возразил на это kley32.

Напомним, 1 июля руководитель Управления Роспотребнадзора по Ростовской области ввел обязательную вакцинацию сотрудников большинства предприятий сферы услуг, объяснив это решение ростом числа зараженных и низкими темпами вакцинации. Руководители предприятий обязаны организовать вакцинацию первым компонентом вакцины до 29 июля, а полностью иммунизация сотрудников должна завершиться до 26 августа.

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