Артур Давтян. Фото: Pierre-Yves Beaudouin / Wikimedia Commons

02 августа 2021, 16:35

Гимнаст Артур Давтян принес Армении первую за Олимпиаду медаль

Армянский гимнаст Артур Давтян завоевал бронзовую медаль в опорном прыжке на Олимпийских играх в Токио, его медаль стала первой для Армении на Олимпиаде в Токио.

Как писал "Кавказский узел", 17 представителей Армении борются за медали в вольной и классической борьбе, боксе, тяжелой атлетике, стрельбе, дзюдо, спортивной гимнастике, плавании, легкой атлетике на Олимпийских играх в Токио.

Гимнаст Артур Давтян в финале соревнований в опорном прыжке выполнил два хороших прыжка и в сумме получил от судей 14733 балла, сообщило сегодня издание "Новости-Армения".

В начале финала благодаря хорошему выступлению армянский спортсмен лидировал. Однако затем его смог опередить гимнаст из Южной Кореи Син Джи Хван, завоевавший золото и набравший 14,783 балла. Серебро получил российский гимнаст Денис Аблязин, сообщила "Российская газета".

Бронза Артура Давтяна стала первой медалью Армении на Олимпиаде в Токио. Сборная Армении в командном зачете переместилась на 76 место, сообщило издание Sports.ru.

Новости о выступлении представителей юга России и Южного Кавказа Олимпиаде в Токио собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Кавказ на Олимпиаде".

Примечание:

"Два грузинских дзюдоиста лишены аккредитаций на Олимпиаде", "Чеченский боксер Имам Хатаев завоевал бронзу на Олимпиаде", "Ростовская рапиристка Коробейникова завоевала вторую олимпийскую медаль".

Автор: "Кавказский узел"

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