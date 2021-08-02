02 августа 2021, 16:35
Гимнаст Артур Давтян принес Армении первую за Олимпиаду медаль
Армянский гимнаст Артур Давтян завоевал бронзовую медаль в опорном прыжке на Олимпийских играх в Токио, его медаль стала первой для Армении на Олимпиаде в Токио.
Как писал "Кавказский узел", 17 представителей Армении борются за медали в вольной и классической борьбе, боксе, тяжелой атлетике, стрельбе, дзюдо, спортивной гимнастике, плавании, легкой атлетике на Олимпийских играх в Токио.
Гимнаст Артур Давтян в финале соревнований в опорном прыжке выполнил два хороших прыжка и в сумме получил от судей 14733 балла, сообщило сегодня издание "Новости-Армения".
В начале финала благодаря хорошему выступлению армянский спортсмен лидировал. Однако затем его смог опередить гимнаст из Южной Кореи Син Джи Хван, завоевавший золото и набравший 14,783 балла. Серебро получил российский гимнаст Денис Аблязин, сообщила "Российская газета".
Бронза Артура Давтяна стала первой медалью Армении на Олимпиаде в Токио. Сборная Армении в командном зачете переместилась на 76 место, сообщило издание Sports.ru.
Новости о выступлении представителей юга России и Южного Кавказа Олимпиаде в Токио собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Кавказ на Олимпиаде".
Автор: "Кавказский узел"