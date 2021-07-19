19 июля 2021, 23:03

Отстаивал права человека – добился решения суда о предоставлении сиротам положенного по закону благоустроенного жилья

Деятельность в 2020 году

В ноябре Ростовский областной суд удовлетворил коллективный иск восьми человек, оставшихся в детстве сиротами, и обязал администрацию города Новочеркасска предоставить им благоустроенные квартиры.

В многолетней судебной тяжбе интересы истцов на добровольных началах представлял адвокат Леонид Новиков. История началась в 2015 году , когда чиновники Новочеркасска предоставили сиротам неблагоустроенное жилье в здании бывшей столовой в микрорайоне Ключевой. Построенная в 1962 году столовая успела побыть цехом по производству кукурузных палочек. Владелец предприятия и продал помещения городским властям в рамках конкурса на закупку жилья для сирот .

В 2017 году местный суд признал выделенные квартиры благоустроенными, несмотря на то, что параллельно шли следствие и суд над двумя чиновниками , обвиненными в покупке негодного жилья для сирот.

Не все истцы смогли пройти череду судов до конца и поверить в возможность положительного исхода дела. Первоначально иски подали 26 человек, 18 из которых впоследствии отказались от своих требований.

В 2020 году областной суд признал нарушения застройщиками санитарных норм и правил. Вход в совмещенный санузел осуществляется непосредственно из жилой комнаты, во всех сданных квартирах нет кухонь, а так называемые «кухонные ниши» являются частью жилых комнат и имеют вентиляционные каналы, что грубо нарушает санитарные нормы.

Биография

Новиков Леонид Викторович родился в 1964 году.

В 1996 году окончил Ростовский государственный университет.

Живет в Новочеркасске.

Профессиональная и общественная деятельность

Адвокат Адвокатской палаты Ростовской области.

Выступал против вырубки рощи «Красная Весна» в Новочеркасске . Представлял в суде интересы другого защитника рощи, гражданского активиста Сергея Лошкарева .

В 2015 году участвовал в выборах депутатов городской думы Новочеркасска как независимый кандидат по спискам КПРФ .

Примечания