19 июля 2021, 23:03
Леонид Новиков
Отстаивал права человека – добился решения суда о предоставлении сиротам положенного по закону благоустроенного жилья
Деятельность в 2020 году
В ноябре 1 Ростовский областной суд удовлетворил коллективный иск восьми человек, оставшихся в детстве сиротами, и обязал администрацию города Новочеркасска предоставить им благоустроенные квартиры.
В многолетней судебной тяжбе интересы истцов на добровольных началах представлял адвокат Леонид Новиков. История началась в 2015 году 2, когда чиновники Новочеркасска предоставили сиротам неблагоустроенное жилье 3 в здании бывшей столовой в микрорайоне Ключевой. Построенная в 1962 году столовая успела побыть цехом по производству кукурузных палочек. Владелец предприятия и продал помещения городским властям в рамках конкурса на закупку жилья для сирот 4.
В 2017 году местный суд признал выделенные квартиры благоустроенными, несмотря на то, что параллельно шли следствие и суд над двумя чиновниками 5, обвиненными в покупке негодного жилья для сирот.
Не все истцы смогли пройти череду судов до конца и поверить в возможность положительного исхода дела. Первоначально иски подали 26 человек, 18 из которых впоследствии отказались от своих требований.
В 2020 году областной суд признал нарушения застройщиками санитарных норм и правил. Вход в совмещенный санузел осуществляется непосредственно из жилой комнаты, во всех сданных квартирах нет кухонь, а так называемые «кухонные ниши» являются частью жилых комнат и имеют вентиляционные каналы, что грубо нарушает санитарные нормы.
Биография
Новиков Леонид Викторович родился в 1964 году.
В 1996 году окончил Ростовский государственный университет.
Живет в Новочеркасске.
Профессиональная и общественная деятельность
Адвокат Адвокатской палаты Ростовской области.
Выступал против вырубки 6 рощи «Красная Весна» в Новочеркасске 7. Представлял в суде интересы другого защитника рощи, гражданского активиста Сергея Лошкарева 8.
В 2015 году участвовал в выборах депутатов городской думы Новочеркасска как независимый кандидат по спискам КПРФ 9.
Примечания
- Сколько ждать новоселья? // Российская газета, 24 ноября 2020 года
- Барак обмана // Российская газета, 25 января 2016 года
- https://www.youtube.com/watch?v=cnhs9AVkxtg
- Дом для детей-сирот в посёлке Ключевом довёл чиновников Новочеркасска до уголовных дел // Сетевое издание donnews.ru, 20 января 2017 года
- Бывший директор департамента строительства Новочеркасска Геннадий Зацепилов признан виновным в халатности // Дондэй, 22 января 2018 года
- Кому мешает старая роща? // Радио Свобода, 1 августа 2014 года
- https://www.youtube.com/watch?v=ytXpCjKU7H4
- Экологическая вахта по Северному Кавказу - http://www.ewnc.org/node/18814
- Результаты выборов депутатов Городской Думы города Новочеркасска шестого созыва // Архивировано - http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:CupArmCv8VEJ:www.ikro.ru/netcat_files/userfiles/File/vybory_2015/itogi/34_deput.doc+&cd=58&hl=ru&ct=clnk&gl=ru