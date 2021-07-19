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19 июля 2021, 23:03

Леонид Новиков

Отстаивал права человека – добился решения суда о предоставлении сиротам положенного по закону благоустроенного жилья

Деятельность в 2020 году

В ноябре 1 Ростовский областной суд удовлетворил коллективный иск восьми человек, оставшихся в детстве сиротами, и обязал администрацию города Новочеркасска предоставить им благоустроенные квартиры.

В многолетней судебной тяжбе интересы истцов на добровольных началах представлял адвокат Леонид Новиков. История началась в 2015 году 2, когда чиновники Новочеркасска предоставили сиротам неблагоустроенное жилье 3 в здании бывшей столовой в микрорайоне Ключевой. Построенная в 1962 году столовая успела побыть цехом по производству кукурузных палочек. Владелец предприятия и продал помещения городским властям в рамках конкурса на закупку жилья для сирот 4.

В 2017 году местный суд признал выделенные квартиры благоустроенными, несмотря на то, что параллельно шли следствие и суд над двумя чиновниками 5, обвиненными в покупке негодного жилья для сирот.

Не все истцы смогли пройти череду судов до конца и поверить в возможность положительного исхода дела. Первоначально иски подали 26 человек, 18 из которых впоследствии отказались от своих требований.

В 2020 году областной суд признал нарушения застройщиками санитарных норм и правил. Вход в совмещенный санузел осуществляется непосредственно из жилой комнаты, во всех сданных квартирах нет кухонь, а так называемые «кухонные ниши» являются частью жилых комнат и имеют вентиляционные каналы, что грубо нарушает санитарные нормы.

Биография

Новиков Леонид Викторович родился в 1964 году.

В 1996 году окончил Ростовский государственный университет.

Живет в Новочеркасске.

Профессиональная и общественная деятельность

Адвокат Адвокатской палаты Ростовской области.

Выступал против вырубки 6 рощи «Красная Весна» в Новочеркасске 7. Представлял в суде интересы другого защитника рощи, гражданского активиста Сергея Лошкарева 8.

В 2015 году участвовал в выборах депутатов городской думы Новочеркасска как независимый кандидат по спискам КПРФ 9.

Примечания

  1. Сколько ждать новоселья? // Российская газета, 24 ноября 2020 года
  2. Барак обмана // Российская газета, 25 января 2016 года
  3. https://www.youtube.com/watch?v=cnhs9AVkxtg
  4. Дом для детей-сирот в посёлке Ключевом довёл чиновников Новочеркасска до уголовных дел // Сетевое издание donnews.ru, 20 января 2017 года
  5. Бывший директор департамента строительства Новочеркасска Геннадий Зацепилов признан виновным в халатности // Дондэй, 22 января 2018 года
  6. Кому мешает старая роща? // Радио Свобода, 1 августа 2014 года
  7. https://www.youtube.com/watch?v=ytXpCjKU7H4
  8. Экологическая вахта по Северному Кавказу - http://www.ewnc.org/node/18814
  9. Результаты выборов депутатов Городской Думы города Новочеркасска шестого созыва // Архивировано - http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:CupArmCv8VEJ:www.ikro.ru/netcat_files/userfiles/File/vybory_2015/itogi/34_deput.doc+&cd=58&hl=ru&ct=clnk&gl=ru

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