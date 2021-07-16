16 июля 2021, 18:47
Астраханские активисты настаивают на референдуме о строительстве химзавода
Как писал "Кавказский узел", астраханские активисты уже не раз подавали заявки на проведение референдума по вопросу строительства в регионе нового газохимического комплекса, но они отклонялись избиркомом и облдумой. Попытка оспорить эти отказы в суде также завершилась безрезультатно - 15 апреля суд отклонил иск астраханского активиста Сергея Щербакова.
Четверо активистов провели пикеты у здания облдумы
"Мы против строительства газохимического комплекса по производству поливинилхлорида и каустической соды на территории Астраханской области, потому что есть аналогичный завод "Каустик" в Волгограде, и там убита вся природа окружающая на большом расстоянии, и экология и здоровье жителей тоже находятся в плачевном состоянии", - пояснила корреспонденту "Кавказского узла" участница пикета Ирина Токарева.
Активистка отметила, что уже сейчас экологическая ситуация в Астраханской области неблагоприятна. "У нас здесь и сердечно-сосудистые, и легочные, и онкологические заболевания, и продолжительность жизни уменьшается, и смертность увеличивается. И уровень жизни снижается", - сказала Ирина Токарева.
При добыче газа выделяется едкий ядовитый сероводород, отметила активистка. "У нас, в нашем астраханской газе, самый большой процент сероводорода, превышающий все нормы. Наш газ, его добыча - самая вредная и опасная для здоровья по всей стране. Наш газ вообще не рекомендуется добывать. Откуда будет браться сырье для нового завода? Планируется увеличить мощности старого, газоконденсатного (Астраханского газоперерабатывающего завода. - Прим. "Кавказского узла"). Вместо 12 миллиардов кубометров газа в год они планируют увеличить выпуск в четыре раза, до 48 миллиардов. Соответственно увеличится и количество сероводорода, который выделяется при производстве газа", - указала Токарева. Есть и риски, связанные с эксплуатацией газохимического комплекса, потому что "предполагаемый застройщик имеет сомнительную репутацию", добавила она.
Пикетчик добавил, что знаком с сотрудниками действующего газоперерабатывающего завода в Аксарайске. "Они говорят, что всё плохо. Там и сера под открытым небом, и эти факелы курящиеся - всё идет в атмосферу. Они же днем и ночью курят. В то же время производство будет строиться вблизи водоема, а значит, в воду будут уходить все нечистоты. Это повлияет на рыбные запасы, отразится и на фонде питьевой воды. Не все же фильтруют воду из водопровода. А это будут химические элементы. Каустическая сода - совсем не шутки", - добавил Николай Николаевич.
Еще один участник пикета Рашид Рахимов работал и в области бурения скважин, и в "Газпроме", участвовал в строительстве и запуске ныне существующего газоперерабатывающего завода.
Число скважин, по его данным, увеличится в четыре раза, но "ни на одной скважине очистные сооружения как таковые для газа не предусмотрены". "Этот газ, сероводород, будет идти в воздух. Содержание сероводорода на нашем месторождении - это 23%. Нигде в мире нет такого месторождения. Одно есть, по-моему, в Северной Америке - там 17-18%. Но оно законсервировано. Это единственное месторождение в мире с таким высоким содержанием сероводорода. Так что это убийство будет для нашей дельты - 100%. И я считаю, что в любом случае надо принять участие и запретить строительство этого завода", - заключил Рахимов.
Но даже если сбоев в работе оборудования не случится, строительство нового газохимического комплекса опасно, подчеркнул Рахимов. "В любом случае будет продувка скважин для увеличения дебета. Кислотная обработка будет производиться, и в любом случае выброс будет. Они будут выбрасывать. Они и сейчас выбрасывают чуть ли не каждый день, просто смотрят, куда ветер дует: в сторону Казахстана - они травят. Но сколько раз накрывало облако сероводорода Нариманово и все остальное? А сейчас будет в четыре раза больше всего этого", - считает Рахимов.
Активист также отметил, что Астраханская область очень мало получает выгод от такого опасного производства. "В данный момент "Газпром" из налогооблагаемой базы платит области всего 16%. 84% забирает себе Москва. Из 200 миллиардов налогооблагаемой базы 32 миллиарда остается в области. А при новом строительстве, насколько мне известно, они обещают в год девять миллиардов - это даже меньше. Эта игра не стоит свеч - ни эти 700 рабочих мест, ни эти бюджетные деньги. Они себя абсолютно не оправдают и не окупят. Можно было бы вести разговор про это строительство, если там можно будет произвести независимую международную экспертизу - во Франции, Германии. У них лаборатории есть специальные. Провести экспертизу этого газа, получить их рекомендации, и вот только после этого, если они рекомендуют строить [этот комплекс], рекомендуют, какое очистное оборудование там должно стоять, можно было бы вести разговор. И опять-таки - вести разговор не на 16%, которые нам остаются, а чтобы в Астраханской области оставалось хотя бы 50%. Потому что нам, жителям области, какой смысл за 16% все это нюхать? Я не вижу в этом смысла", - пояснил Рашид Рахимов.
Участники круглого стола указали на негативный опыт Волгоградской области
Пикеты стали продолжением круглого стола, который состоялся 10 июля, уточнила Ирина Токарева. В мероприятии приняло участие около 30 человек, включая докладчиков. Площадку предоставило местное отделение КПРФ, ею стал актовый зал партийного офиса.
Астраханской области грозит участь соседнего региона, Волгоградской области, где действует аналогичный завод, указала корреспонденту "Кавказского узла" организатор круглого стола Елизавета Кашкарова.
"Я очень переживаю за экологическую ситуацию в Астраханской области. У нас здесь уже есть предприятие "Газпром добыча Астрахань", чьи выбросы астраханцы чувствуют и чувствовали на себе неоднократно. Кроме того, в соседнем Волгограде расположен аналогичный завод "Каустик", который производит продукцию - такую, какую собирается производить будущий газохимический комплекс по производству поливинилхлорида и каустической соды. И деятельность завода "Каустик" уже нанесла ущерб экологии Волгоградской области, а в Светлоярском районе, где он находится, высокая статистика по заболеваемости онкологией", - сказала Кашкарова.
Кашкарова отметила, что в Астраханской области особенный рельеф. "У нас часто происходят разливы рек, паводки, половодья, и любые отходы, которые будут складироваться даже на земле, - в половодье это всё неизбежно будет попадать в реку, будет попадать и в питьевую воду, и загрязнять и землю, и растительность, и животный мир. Это всё будет губительно, это приведет к экологической катастрофе", - считает Елизавета Кашкарова.
По ее мнению, вредные выбросы действующих заводов уже превышают нормы, но это скрывается. "А сейчас "Газпром" еще увеличит добычу, ведь сырьем для нового производства будет этановая фракция, которую будет поставлять "Газпром добыча Астрахань". И отходы [от добычи газа], соответственно, увеличатся. Это и на здоровье отражается. У нас Астрахань - Советский, Кировский районы - первые места занимают по астме, по аллергическому риниту у детей. Вместо того чтобы строить этот комплекс, почему бы не реализовать альтернативное инвестирование - в сельское хозяйство, в рыбодобывающую и рыбообрабатывающую промышленность?" - указала Кашкарова.
"Я прекрасно знаю, какое воздействие такое производство оказывает на окружающую среду. Вы зайдите на "Каустик" - там ртутный метод используется, там ртуть просто в земле, перемешана с отходами производства. Серная кислота - то же самое. Я был подрядчиком на этом предприятии, общался с людьми, которые там работают. Я туда устраивался на работу - замначальника ремонтного цеха. И когда я пришел, увидел, что там бетонные конструкции все такие, как будто их из пушек расстреляли. Я спросил, что это за дырки, а мне отвечают: "Да это ничего, это пары серной кислоты". В итоге я там не стал работать", - рассказал он.
Сама потребность в газохимическом заводе вызывает сомнения, указал Григорий Рысин.
Особенно опасно такое производство в Астраханской области - в зоне, где разливается Волга, где очень много подводных озер и течений, добавил он. "Всю эту экосистему мы просто угробим! Почему нельзя заниматься возобновляемыми ресурсами - рыболовством, животноводством, - а надо разрыть всю Астраханскую область под эти месторождения? Что мы оставим потомкам? Или власти просто думают, что у нас потомков не будет?" - возмутился Рысин.
"Мы подаем - они отклоняют. Пишут отписки: то у них денег нет на проведение референдума, то вопрос мы ставим так, что можно трактовать двояко - как исключающий и как разрешающий, а надо однозначно трактовать. Но помощи в составлении вопроса они не предлагают, хотя мы платим налоги, и они, как представители исполнительной власти, как слуги народа, должны бы нам подсказать, как правильно", - отметил он.
25 июня была подана уже четвертая заявка, и 9 июля избирательная комиссия ее одобрила. "Когда будет рассмотрение в комитете, я пока не знаю. Еще не звонили. Я хочу, чтобы народ одобрил или, наоборот, не одобрил. Потому что нам же всем дышать этой гадостью. Потому что с "Газпрома" нет-нет, да и приходит этот запах сероводорода. Последний раз было зафиксировано и официально признано в декабре 2019 года. Мы тогда выходили с пикетами, хотя люди жалуются, что и после этого не раз уже был этот запах", - сказал Долиев.
Активист пояснил, что если местные жители согласятся на строительство завода, то, по справедливости, должны получать ту или иную ренту. "Или природную ренту, или эти предприятия наши региональные - "Газпром", "Лукойл", этот завод химический, - чтобы они платили налоги по месту пребывания - в нашем регионе. Вот, на что это направлено. Чтобы, если они строят, договаривались бы с народом, а не с верхушкой. Спросили у народа. Народ против - значит, не строить. Потому что мы ничего не будем иметь, это всё забирают в метрополию. Я-то только за развитие региона. Но получается так, что в регионе людям ничего не остается, никакой прибыли. Регион ничего не имеет, кроме загрязнения окружающей среды", - подчеркнул Долиев.
По его мнению, необходима общественная экспертиза этого завода. "Чтобы производство было чистым, чтобы применялись современные технологии, и не нарушалось экологическое законодательство, чтобы люди не задыхались, как сейчас иногда, по ночам. А если этот завод будут принимать наши региональные власти, то никакой гарантии того, что это будет чистое производство, нет. Должно [контролировать] общество. Как раз мы и хотим, чтобы был общественный контроль, общественные организации, может быть, несколько - и эти организации, все желающие, и провели бы эту проверку, экологическую экспертизу этого завода, этих очистных сооружений, которые там будут", - заключил активист.
Автор: Алена Садовская источник: корреспондент "Кавказского узла"