Астраханские активисты настаивают на референдуме о строительстве химзавода

16 июля 2021, 18:47

Появление в Астраханской области газохимического комплекса нанесет непоправимый ущерб экологии и отразится на здоровье местных жителей, заявили участники пикетов у здания облдумы и участники круглого стола. Активисты добились регистрации в избиркоме четвертой заявки на проведение референдума.

Как писал "Кавказский узел", астраханские активисты уже не раз подавали заявки на проведение референдума по вопросу строительства в регионе нового газохимического комплекса, но они отклонялись избиркомом и облдумой. Попытка оспорить эти отказы в суде также завершилась безрезультатно - 15 апреля суд отклонил иск астраханского активиста Сергея Щербакова.

Четверо активистов провели пикеты у здания облдумы

Четверо астраханских активистов провели 15 июля одиночные пикеты у здания администрации губернатора Астраханской области. Они по очереди стояли с плакатом: "За экологию Астраханской области: против строительства газохимического комплекса по выпуску этилена, поливинилхлорида и каустической соды". Пикетчики сообщили корреспонденту "Кавказского узла", что акция продлилась около двух часов.

"Мы против строительства газохимического комплекса по производству поливинилхлорида и каустической соды на территории Астраханской области, потому что есть аналогичный завод "Каустик" в Волгограде, и там убита вся природа окружающая на большом расстоянии, и экология и здоровье жителей тоже находятся в плачевном состоянии", - пояснила корреспонденту "Кавказского узла" участница пикета Ирина Токарева.

Активистка отметила, что уже сейчас экологическая ситуация в Астраханской области неблагоприятна. "У нас здесь и сердечно-сосудистые, и легочные, и онкологические заболевания, и продолжительность жизни уменьшается, и смертность увеличивается. И уровень жизни снижается", - сказала Ирина Токарева.

При добыче газа выделяется едкий ядовитый сероводород, отметила активистка. "У нас, в нашем астраханской газе, самый большой процент сероводорода, превышающий все нормы. Наш газ, его добыча - самая вредная и опасная для здоровья по всей стране. Наш газ вообще не рекомендуется добывать. Откуда будет браться сырье для нового завода? Планируется увеличить мощности старого, газоконденсатного (Астраханского газоперерабатывающего завода. - Прим. "Кавказского узла"). Вместо 12 миллиардов кубометров газа в год они планируют увеличить выпуск в четыре раза, до 48 миллиардов. Соответственно увеличится и количество сероводорода, который выделяется при производстве газа", - указала Токарева. Есть и риски, связанные с эксплуатацией газохимического комплекса, потому что "предполагаемый застройщик имеет сомнительную репутацию", добавила она.

Строительство этого завода опасно, это скажется на экологии и отразится на здоровье людей, уверен и другой пикетчик, Николай Николаевич. "Если это все будет в рамках норм и правил, то возможно исключение, но у нас, как обычно, всегда всё с нарушениями. У меня доверия нет, даже если они говорят, что всё будет хорошо", - сказал активист корреспонденту "Кавказского узла".

Пикетчик добавил, что знаком с сотрудниками действующего газоперерабатывающего завода в Аксарайске. "Они говорят, что всё плохо. Там и сера под открытым небом, и эти факелы курящиеся - всё идет в атмосферу. Они же днем и ночью курят. В то же время производство будет строиться вблизи водоема, а значит, в воду будут уходить все нечистоты. Это повлияет на рыбные запасы, отразится и на фонде питьевой воды. Не все же фильтруют воду из водопровода. А это будут химические элементы. Каустическая сода - совсем не шутки", - добавил Николай Николаевич.

Еще один участник пикета Рашид Рахимов работал и в области бурения скважин, и в "Газпроме", участвовал в строительстве и запуске ныне существующего газоперерабатывающего завода.

"Какие бы там очистные сооружения ни были, в любом случае на скважинах будет идти продувка. Чтобы увеличить дебет скважины, туда закачивают кислоту - десятки тонн кислоты. А потом за счет давления, потому что глубина забоя, глубина бурения 4000 метров, за счет атмосферного давления вот эту кислоту вместе с газом выдавливают на улицу, в яму. Кислота уходит в яму, а вот этот газ весь идет в природу. И они только ждут там, смотрят на розу ветров, чтоб не дуло на город, и начинают травить", - пояснил Рахимов корреспонденту "Кавказского узла".

Число скважин, по его данным, увеличится в четыре раза, но "ни на одной скважине очистные сооружения как таковые для газа не предусмотрены". "Этот газ, сероводород, будет идти в воздух. Содержание сероводорода на нашем месторождении - это 23%. Нигде в мире нет такого месторождения. Одно есть, по-моему, в Северной Америке - там 17-18%. Но оно законсервировано. Это единственное месторождение в мире с таким высоким содержанием сероводорода. Так что это убийство будет для нашей дельты - 100%. И я считаю, что в любом случае надо принять участие и запретить строительство этого завода", - заключил Рахимов.

У российских компаний, по его мнению, нет достаточно качественного оборудования, которое можно было бы установить на таком опасном производстве. "На каждой скважине стоит противовыбросовое оборудование. Чтобы, если давление перескакивает, закрыть скважину, чтобы не было открытого фонтана. Это все оборудование импортное - американское, канадское. Нашего, российского, такого оборудования нет. Сейчас у нас импортозамещение. А у нас нет таких технологий, чтобы сделать это противовыбросовое оборудование. Значит, будут лепить туфту. И тогда есть возможность выброса. А любая скважина открытая - это гибель всей дельты в течение суток. 23% сероводорода, попадая в атмосферу с влагой, практически превращаются в серную кислоту и выпадают в виде осадков. Это пойдет и в реки, и всюду. Вы вообразите себе эту силу давления! Если что-то произойдет, из-за того что там не будет современного импортного оборудования, может погибнуть вся дельта", - указал Рашид Рахимов. Но даже если сбоев в работе оборудования не случится, строительство нового газохимического комплекса опасно, подчеркнул Рахимов. "В любом случае будет продувка скважин для увеличения дебета. Кислотная обработка будет производиться, и в любом случае выброс будет. Они будут выбрасывать. Они и сейчас выбрасывают чуть ли не каждый день, просто смотрят, куда ветер дует: в сторону Казахстана - они травят. Но сколько раз накрывало облако сероводорода Нариманово и все остальное? А сейчас будет в четыре раза больше всего этого", - считает Рахимов. Активист также отметил, что Астраханская область очень мало получает выгод от такого опасного производства. "В данный момент "Газпром" из налогооблагаемой базы платит области всего 16%. 84% забирает себе Москва. Из 200 миллиардов налогооблагаемой базы 32 миллиарда остается в области. А при новом строительстве, насколько мне известно, они обещают в год девять миллиардов - это даже меньше. Эта игра не стоит свеч - ни эти 700 рабочих мест, ни эти бюджетные деньги. Они себя абсолютно не оправдают и не окупят. Можно было бы вести разговор про это строительство, если там можно будет произвести независимую международную экспертизу - во Франции, Германии. У них лаборатории есть специальные. Провести экспертизу этого газа, получить их рекомендации, и вот только после этого, если они рекомендуют строить [этот комплекс], рекомендуют, какое очистное оборудование там должно стоять, можно было бы вести разговор. И опять-таки - вести разговор не на 16%, которые нам остаются, а чтобы в Астраханской области оставалось хотя бы 50%. Потому что нам, жителям области, какой смысл за 16% все это нюхать? Я не вижу в этом смысла", - пояснил Рашид Рахимов. По мнению Рахимова, по вопросу строительства газохимического комплекса необходимо провести референдум. "По Конституции источник власти - народ. Так давайте мы сами и будем принимать решение, будут они строить или не будут. Вопрос надо выносить на референдум. И они должны конкретно сказать, сколько мы с этого будем получать, сколько процентов будет иметь область и каждый житель области. Чтобы не получилось, как с "Газпромом". Везде "Газпром" продает свой газ по 20 рублей, а у нас - по 28 рублей. У нас самый дорогой газ. Они наш газ продают другим дешевле, чем нам", - отметил он. Участники круглого стола указали на негативный опыт Волгоградской области Пикеты стали продолжением круглого стола, который состоялся 10 июля, уточнила Ирина Токарева. В мероприятии приняло участие около 30 человек, включая докладчиков. Площадку предоставило местное отделение КПРФ, ею стал актовый зал партийного офиса.

"На круглом столе много было людей - все очень активные, взволнованные. Потому что стало известно, что эта "Каспийская инвестиционная компания", с которой наши власти заключили предварительное соглашение на строительство - фирма-однодневка. Там всего один сотрудник работающий и один учредитель. Можете себе представить? Уставной капитал 750 тысяч, фирма три года как зарегистрирована, и она никакой деятельности не вела и не ведет. И теперь она собирается инвестировать 100 с лишним миллиардов в нашу область. Это говорит о том, что эта фирма, когда вопрос дойдет до очистных сооружений, просто пропадет. И что потом с них возьмешь? Самое дорогое в проекте - это экология. Они тратиться на экологию не будут. Они эту фирму уберут, люди уедут за границу или пропадут, и всё, никто отвечать за это не будет", - сказал Рашид Рахимов.

Астраханской области грозит участь соседнего региона, Волгоградской области, где действует аналогичный завод, указала корреспонденту "Кавказского узла" организатор круглого стола Елизавета Кашкарова.

"Я очень переживаю за экологическую ситуацию в Астраханской области. У нас здесь уже есть предприятие "Газпром добыча Астрахань", чьи выбросы астраханцы чувствуют и чувствовали на себе неоднократно. Кроме того, в соседнем Волгограде расположен аналогичный завод "Каустик", который производит продукцию - такую, какую собирается производить будущий газохимический комплекс по производству поливинилхлорида и каустической соды. И деятельность завода "Каустик" уже нанесла ущерб экологии Волгоградской области, а в Светлоярском районе, где он находится, высокая статистика по заболеваемости онкологией", - сказала Кашкарова.

На круглом столе Кашкарова была одним из спикеров. "Об экологических проблемах Астраханской области подготовили свой доклад сразу три научные организации: Институт водных проблем РАН (Москва), Астраханский госуниверситет и Институт географии РАН (Москва). Они исследовали влияние экологической ситуации в Астраханской области на здоровье жителей, исследовали последствия захоронения токсичных отходов в регионе. То есть они рассматривали именно работу астраханского газового комплекса. И они нашли взаимосвязь между объемами выбросов загрязняющих веществ и врожденными пороками развития у детей, а также распространенностью патологических состояний у беременных женщин. Они пришли к выводу, что с вводом в действие Аксарайского газоконденсатного завода экологическая ситуация в регионе изменилась, и это привело к серьезному ухудшению здоровья населения. Об этом я говорила в своем докладе на круглом столе. И то, что они хотят построить этот новый газохимический комплекс, еще сильнее ударит по нашей экологии", - заключила активистка.

Кашкарова отметила, что в Астраханской области особенный рельеф. "У нас часто происходят разливы рек, паводки, половодья, и любые отходы, которые будут складироваться даже на земле, - в половодье это всё неизбежно будет попадать в реку, будет попадать и в питьевую воду, и загрязнять и землю, и растительность, и животный мир. Это всё будет губительно, это приведет к экологической катастрофе", - считает Елизавета Кашкарова.

По ее мнению, вредные выбросы действующих заводов уже превышают нормы, но это скрывается. "А сейчас "Газпром" еще увеличит добычу, ведь сырьем для нового производства будет этановая фракция, которую будет поставлять "Газпром добыча Астрахань". И отходы [от добычи газа], соответственно, увеличатся. Это и на здоровье отражается. У нас Астрахань - Советский, Кировский районы - первые места занимают по астме, по аллергическому риниту у детей. Вместо того чтобы строить этот комплекс, почему бы не реализовать альтернативное инвестирование - в сельское хозяйство, в рыбодобывающую и рыбообрабатывающую промышленность?" - указала Кашкарова.

По ее словам, местные жители писали письма в министерство промышленности и природных ресурсов. "У нас была встреча с министром, в ходе которой мы спрашивали, в частности, кто принимал решение о строительстве в Астраханской области этого завода, какая в этом экономическая необходимость, что за компания, которая, как предполагается, будет строить этот газохимический комплекс, какой объем средств будет получать бюджет Астраханской области в случае создания этого предприятия на территории региона. Но ни одного вразумительного ответа на поставленные вопросы они не дали. Они говорят о государственной экологической экспертизе, которая будет проведена. Возможно, она и будет проведена, но доверия к этому у меня нет - там всё будет просто куплено. Поэтому мы и хотим провести референдум. Но заявки на референдум подавали уже неоднократно - насколько мне известно, не менее восьми раз, - и пока всё безрезультатно", - констатировала Кашкарова.

Еще один докладчик на круглом столе, пенсионер Григорий Рысин, сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что вырос в Волгограде неподалеку от завода "Каустик".

"Я прекрасно знаю, какое воздействие такое производство оказывает на окружающую среду. Вы зайдите на "Каустик" - там ртутный метод используется, там ртуть просто в земле, перемешана с отходами производства. Серная кислота - то же самое. Я был подрядчиком на этом предприятии, общался с людьми, которые там работают. Я туда устраивался на работу - замначальника ремонтного цеха. И когда я пришел, увидел, что там бетонные конструкции все такие, как будто их из пушек расстреляли. Я спросил, что это за дырки, а мне отвечают: "Да это ничего, это пары серной кислоты". В итоге я там не стал работать", - рассказал он.

Сама потребность в газохимическом заводе вызывает сомнения, указал Григорий Рысин.

"Я инженер, занимался проектным подходом, и я знаю, что для того чтобы какое-то производство организовалось, оно должно быть, во-первых, востребовано, во-вторых, правильно организовано, в-третьих, откуда-то профинансировано и, в четвертых, оно не должно представлять опасность для окружающей среды. Вопросы возникают уже на первом пункте. Потребности России в этой продукции закрываются теми производствами, которые у нас уже есть. А этот завод собираются строить такой мощности, которая равна суммарной мощности всех заводов России. При этом 80% этой продукции идет на экспорт, в России поглощается только 20%. Европа и Америка снижают потребности в этой продукции, увеличивают страны третьего мира. А в 2018-2019 годах спрос на эту продукцию упал", - сказал Рысин.

По его словам, уровень компетенции тех, кто будет заниматься строительством и эксплуатацией газохимического комплекса, внушает опасения.

"Сейчас уровень руководящих кадров понижается с каждым годом. Не только в этой сфере - везде. Потому что отбор идет не по профессиональным качествам, а по тому, что они удобны вышестоящему руководству или чьи-то родственники. И я посмотрел эту фирму, которая будет застройщиком. Это нетрудно. Я заплатил 500 рублей и получил всю информацию об этой фирме. Она убыточная, у этого директора там пять-шесть "левых" фирмочек, которые не работают. А одна работает, и у нее учредитель - кипрская компания. Вам что еще надо? И этот человек берется за проект стоимостью 100 миллиардов рублей. Я делал такие проекты, под 100 млрд рублей, и не один, и я знаю, какой коллектив нужен, и какой уровень профессионализма нужен. Нужна команда, чтобы внедрять такое, нужно отобрать перспективное оборудование, провести анализ - а здесь просто люди собрались: "А давайте будем что-то там делать". Когда такой уровень профессионализма, ничего хорошего не выйдет. Дилетантский уровень", - заявил Григорий Рысин.

Особенно опасно такое производство в Астраханской области - в зоне, где разливается Волга, где очень много подводных озер и течений, добавил он. "Всю эту экосистему мы просто угробим! Почему нельзя заниматься возобновляемыми ресурсами - рыболовством, животноводством, - а надо разрыть всю Астраханскую область под эти месторождения? Что мы оставим потомкам? Или власти просто думают, что у нас потомков не будет?" - возмутился Рысин.

Избирком одобрил четвертую заявку на референдум

В этом году только от "Парнаса" заявки на референдум по вопросу строительства этого завода подавались уже четыре раза, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель регионального отделения партии Михаил Долиев.

"Мы подаем - они отклоняют. Пишут отписки: то у них денег нет на проведение референдума, то вопрос мы ставим так, что можно трактовать двояко - как исключающий и как разрешающий, а надо однозначно трактовать. Но помощи в составлении вопроса они не предлагают, хотя мы платим налоги, и они, как представители исполнительной власти, как слуги народа, должны бы нам подсказать, как правильно", - отметил он.

25 июня была подана уже четвертая заявка, и 9 июля избирательная комиссия ее одобрила. "Когда будет рассмотрение в комитете, я пока не знаю. Еще не звонили. Я хочу, чтобы народ одобрил или, наоборот, не одобрил. Потому что нам же всем дышать этой гадостью. Потому что с "Газпрома" нет-нет, да и приходит этот запах сероводорода. Последний раз было зафиксировано и официально признано в декабре 2019 года. Мы тогда выходили с пикетами, хотя люди жалуются, что и после этого не раз уже был этот запах", - сказал Долиев.

В декабре 2019 года прокуратура после массовых сообщений от местных жителей о запахе газа начала расследование в отношении "Газпром добыча Астрахань". Впоследствии в прокуратуре заявили, что выбросы, загрязняющие атмосферу, стали "результатом внештатной ситуации". 29 декабря 2019 года Михаил Долиев проводил пикет против работы газоперерабатывающего завода в Астрахани.

Активист пояснил, что если местные жители согласятся на строительство завода, то, по справедливости, должны получать ту или иную ренту. "Или природную ренту, или эти предприятия наши региональные - "Газпром", "Лукойл", этот завод химический, - чтобы они платили налоги по месту пребывания - в нашем регионе. Вот, на что это направлено. Чтобы, если они строят, договаривались бы с народом, а не с верхушкой. Спросили у народа. Народ против - значит, не строить. Потому что мы ничего не будем иметь, это всё забирают в метрополию. Я-то только за развитие региона. Но получается так, что в регионе людям ничего не остается, никакой прибыли. Регион ничего не имеет, кроме загрязнения окружающей среды", - подчеркнул Долиев.

По его мнению, необходима общественная экспертиза этого завода. "Чтобы производство было чистым, чтобы применялись современные технологии, и не нарушалось экологическое законодательство, чтобы люди не задыхались, как сейчас иногда, по ночам. А если этот завод будут принимать наши региональные власти, то никакой гарантии того, что это будет чистое производство, нет. Должно [контролировать] общество. Как раз мы и хотим, чтобы был общественный контроль, общественные организации, может быть, несколько - и эти организации, все желающие, и провели бы эту проверку, экологическую экспертизу этого завода, этих очистных сооружений, которые там будут", - заключил активист.