Астраханцы обвинили газоперерабатывающий завод в ухудшении экологии

29 декабря 2019, 22:03

Одиночный пикет активиста Михаила Долиева против работы газоперерабатывающего завода в Астрахани привлек внимание местных жителей. Астраханцы заявили об ухудшении экологической ситуации в регионе из-за выбросов предприятия.

Как писал "Кавказский узел", в середине декабря прокуратура после массовых сообщений от местных жителей о запахе газа начала расследование в отношении "Газпром добыча Астрахань". Впоследствии в прокуратуре заявили, что выбросы, загрязняющие атмосферу, стали "результатом внештатной ситуации".

23 ноября в Астрахани прошел митинг, посвященный неблагоприятной экологической обстановке. Участники акции заявили, что из-за постоянной гари в Астрахани и некоторых других населенных пунктах области невозможно дышать; особенно страдают дети и астматики. Также митингующие указали на сокращение зеленых зон и парков в городе.

Руководитель астраханского отделения партии "Парнас" Михаил Долиев провел сегодня одиночный пикет неподалеку от крупного торгового центра, возле вокзала. Около часа он простоял с плакатом, на котором было написано: "Газпром! Прекрати геноцид!", сообщил корреспондент "Кавказского узла".

"Я вышел, потому что газпромовские выбросы - это тема, близкая каждому астраханцу. Вот, буквально день или два назад, опять был очередной выброс, люди жаловались на запах газа, видимо, сероводорода. Я веду свой дневник наблюдений: это было и осенью, и летом, и в прошлом году. Поэтому я хочу привлечь внимание астраханцев к этой проблеме", - сказал Долиев корреспонденту "Кавказского узла".

Он убежден, что "кроме вреда, астраханцы ничего не получили" от работы предприятия, поэтому предложил закрыть Астраханский газоперерабатывающий завод, "как этого требовали в 1980-е годы экологи, выходя на митинги".

"Я вижу, что люди меня поддерживают, показывают большой палец, фотографируют, видимо, тоже в знак поддержки, чтоб потом выложить это в соцсетях", - отметил активист.

Прохожие поддержали пикетчика

В поддержку одиночного пикета Долиева выступил житель Астрахани Ислам, отметив, что "все вокруг жалуются на неприятный запах".

"В последнее время заболеваемость выросла, та же онкология. И правильно, что стоит, молодец, смелый человек. Надо доносить до людей информацию", - сказал мужчина корреспонденту "Кавказского узла".

С начала ноября жители Астраханской области жалуются на запах гари. Как отметили в региональном управлении МЧС, особенно много жалоб было 8-9 ноября. По данным ведомства, причиной является тление мусора у села Фунтово в Приволжском районе. В свою очередь губернатор Игорь Бабушкин заявил, что тление свалки не может быть причиной жалоб жителей Астрахани. Он уверен, что имеют место "сознательные поджоги".

О катастрофической экологической ситуации также заявил прохожий по имени Дамир. По его информации, некоторое время назад на предприятии была авария, и "три дня сильно пахло".

"Я общался с МЧСниками. Они говорят, что это был мини-Чернобыль. Так что я только поддерживаю (пикет, - прим. "Кавказского узла"). Надо всё это исправлять, в экологии катастрофа. Правильно стоит, каждый имеет право выразить свое мнение. Да еще по такой теме", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

С требованиями Долиева согласилась и жительница Астрахани Ольга, предположив, что жителям области полагается компенсация за нанесение вреда их здоровью.

"Надо что-то делать народу, как-то противостоять такому беспределу. Это же никуда не годится! Я читала, что осталось много скважин "незаглушенных", до конца не доведенных, даже жить как-то страшновато. Мы можем тут за пять минут все погибнуть. Люди, наверное, должны получать хотя бы какую-то компенсацию - за вредность, которую нам тут организовали", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

В то же время женщина усомнилась в эффективности одиночного пикета. "Думаю, это надо делать как-то организованно. Пора уже объединяться и что-то менять. Одиночный пикет ни к чему не приведет, его даже не заметит никто. Всем надо подниматься. А мы так - все говорим, возмущаемся в соцсетях, читаем это всё, но массовости нет. Надо уже собираться и идти лавиной, пора", - заключила собеседница.

Напомним, в конце ноября участники общественных слушаний в Сочи потребовали отказаться от планов организовать нефтеналивную базу в Имеретинской бухте, заявив об экологической угрозе.