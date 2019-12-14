Прокуратура начала расследование после жалоб жителей Астрахани на запах газа

14 декабря 2019, 18:30

Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении в отношении общества "Газпром добыча Астрахань" после массовых сообщений от местных жителей о запахе газа. Пользователи соцсети поспорили о мерах к загрязняющим атмосферу предприятиям.

Чиновники установили источник запаха газа в Астрахани

Свою проверку прокуратура Астраханской области решила провести в связи с публикациями в Интернете о выбросе вредных веществ в воздух в Астрахани и прилегающих к областному центру районах. При обследовании пункта контроля загрязнения воздуха ООО "Газпром добыча Астрахань" было установлено, что 10 декабря фиксировалось содержание сероводорода в атмосферном воздухе в значении, превышающем норму от полутора до ста раз.

По данному факту в отношении ООО "Газпром добыча Астрахань" 13 декабря вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования по части 3 статьи 8.21 КоАП РФ (нарушение правил охраны атмосферного воздуха), говорится в сообщении от 13 декабря на сайте прокуратуры Астраханской области.

Часть 3 статьи 8.21 КоАП РФ предусматривает административный штраф на должностных лиц в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц - от 10 тысяч до 20 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

О массовых жалобах местных жителей на запах газа 11 декабря сообщили в региональном управлении МЧС России. По данным спасателей, с 21:25 10 декабря до 02:42 11 декабря к ним поступило 347 звонков от населения Астрахани в связи с запахом газа. После этого были проведены замеры воздуха на территории города на содержание концентраций вредных веществ, но превышение ПДК зафиксировано не было. В Главном управлении МЧС России по области был создан межведомственный оперативный штаб, прокуратура начала проверку, ситуацию на личный контроль взял губернатор региона Игорь Бабушкин, говорится в сообщении от 11 декабря на сайте Главного управления МЧС России по Астраханской области.

Как заявила в ходе заседания межведомственного оперативного штаба в Астрахани 13 декабря замруководителя межрегионального управления Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям Антонина Малышева, в ходе дополнительного обследования на одном из постов контроля загазованности предприятия "Газпром добыча Астрахань" было выявлено превышение по сероводороду. Также, по ее словам, зафиксирован сбой параметров на одной из скважин.

"Предположительно, запах все-таки образовался от каких-то технических сбоев на данной скважине", - подчеркнула Антонина Малышева.

К осмотру скважины необходимо привлечь представителей Ростехнадзора, чтобы они дали оценку промышленной безопасности, отметила Малышева. На том же заседании врио начальника регионального управления МЧС Алексей Мурзин потребовал, чтобы работа началась уже 14 декабря, невзирая на выходные, чтобы выяснить истинные причины появления запаха газа и не допустить повторения случившегося, передает ТАСС.

"Газпром добыча Астрахань" - это крупнейшее газодобывающее предприятие на юге России, дочернее предприятие "Газпрома", указывает агентство, отмечая, что чиновники решили продолжить проведение проверок и на других крупных промышленных объектах Астрахани.

Пользователи соцсети поспорили о мерах к загрязняющим атмосферу предприятиям

Новость о начале расследования по факту загрязнений воздуха в Астрахани вызвала дискуссию в группе "Астрахань online" соцсети "ВКонтакте". Часть комментаторов потребовали закрытия предприятия "Газпром добыча Астрахань", их оппоненты указали, что достаточно соблюдать природоохранные нормы. Сегодняшний пост "ЗАПАХ ГАЗ ПРОТИВОГАЗ!!!!" за шесть часов набрал 9930 просмотров, 274 "лайка" и 111 комментариев.

"Надо организовать сбор подписей за закрытие данного предприятия. И за такую […] я считаю нужно не к административной, а к уголовной ответственности привлекать виновных лиц «Газпрома»", - написал Алекс Крайчек. "Однозначно закрывать […] эту газовую камеру!" - поддержала Марина Мазепина.

"Вот откуда головные боли! А не от погоды", - написал Ринат Хужамбердиев.

"Не помогут подписи, им плевать на ваши подписи, все понимают что дальше подписей и пары митингов человек по 20 дело не дойдет", - ответил Иван Малкин. По его мнению, чтобы не пахло газом в одном городе, не надо сворачивать отрасль. "Достаточно просто более ответственно подходить к вопросу безопасности граждан, устанавливать очистные установки и исключать выбросы в атмосферу, просто это стоит денег", - указал он

"После закрытия Газпрома вы будете ныть из-за увеличившихся в 5 раз цен на газ", - высказался Никита Ковалев.

"Так в Астрахани цены не меньше, чем во всех регионах России, но травят людей в разы больше, чем в тех же регионах", - поспорил с ним Nikolai Derman. "Алекс, ты предлагаешь Россию превратить нищих? Газпром добывает нефть и серу, из которого перерабатывает и делает продукции", - заявил Олег Вильчинский. "Это одно из самых главных предприятий Астрахани после Лукойла, им легче всех здесь искоренить, чем закрыть", - уверен Djlis Pavel.

"Закрыть, конечно, не закроют завод, а вот за денежную компенсацию можно побороться, нужно только правильно иск составить", - отметила Елена Чиркова. "Народу, может, и не выплатят за нанесённый вред! Но лесополосу вокруг города руководство Газпрома может же профинансировать!!!" - написал комментатор под ником Витязи Мы.

Комментарии от представителей ООО "Газпром добыча Астрахань" относительно заявлений прокуратуры, астраханских чиновников и высказываний местных жителей не поступали. На сайте предприятия, по данным на 18.30 мск 14 декабря, такой информации нет.

"Кавказский узел" писал, что жители Астраханской области и ранее жаловались на запах газа. В октябре 2014 года в Росимуществе заявили, что на территории Астраханской области 12 бесхозных скважин источают сероводород, угрожающий жизни населения, и ведомство ведет спор с "Газпромом" по поводу ликвидации источников загрязнения воздуха.