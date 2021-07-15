15 июля 2021, 17:38

Полиция нашла в Кабардино-Балкарии пропавшего туриста из Москвы

Туриста из Москвы с признаками инсульта полицейские обнаружили на поляне Чегет, он был доставлен в больницу, сообщило сегодня МВД по Кабардино-Балкарии.

Жительница Москвы обратилась к спасателям с просьбой помочь в поисках ее 59-летнего отца, который не выходил на связь несколько дней. По ее словам, он выехал на машине в курортную зону Приэльбрусья.

К поиску подключилась полиция. "Во время обхода на поляне Чегет полицейские нашли машину с приоткрытой задней дверью. Они обнаружили мужчину, лежащего на полу авто. Водитель находился в сознании, но на звуки и жесты не реагировал", - сообщило сегодня управление МВД по Кабардино-Балкарии. 

Полицейские вызвали скорую помощь, туриста доставили в больницу, где ему был поставлен диагноз "инсульт", говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" также писал, что 10 июля спасатели эвакуировали трех туристов, получивших травмы в результате камнепада в Безенгийском ущелье.

Примечание:

"Альпинистка эвакуирована с Эльбруса", "Два альпиниста попросили о помощи на Эльбрусе", "Поиски альпинистов на северном склоне Эльбруса прекращены".

Автор: "Кавказский узел"

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