Эвакуация пострадавшего в Безенгийском ущелье туриста. Скриншот публикации https://www.instagram.com/p/CRH9qc-ofGz/

10 июля 2021, 07:25

Три туриста пострадали в результате камнепада в Кабардино-Балкарии

Спасатели эвакуировали троих туристов, получивших травмы в результате камнепада  в Безенгийском ущелье.

Пострадавшие доставлены в альпинистский лагерь в Безенги.

Группа туристов попала камнепад во время стоянки на высоте 3500 метров в Безенгийском ущелье в районе Теплого угла. Им на помощь выдвинулась группа спасателей, сообщил сегодня на своей странице в Instagram Эльбрусский высокогорный поисково-спасательный отряд (ВПСО) МЧС России. "Для непрерывной транспортировки одного пострадавшего в горной местности необходимо минимум три отделения по 6 человек. С учетом сложности рельефа в данных работах было задействовано 8 отделений а/л Безенги", – пояснили спасатели.

Также отряд опубликовал ролик, на кадрах которого показана эвакуация одного из пострадавших туристов. Действие происходит в темное врем я суток. Группа спасателей поднимает носилки с пострадавшим и отправляется в путь, они освещают себе дорогу фонариками.

"Кавказский узел" также писал, что 3 июля с Эльбруса был эвакуирован турист из Санкт-Петербурга, который запросил помощь спасателей из-за "горной болезни".

Примечание:

"Поиски альпинистов на северном склоне Эльбруса прекращены", "Сноубордист получил травму при сходе лавины в Кабардино-Балкарии", "Альпинист пострадал при камнепаде в горах Кабардино-Балкарии".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

10 июля 2021, 06:30

10 июля 2021, 05:41

10 июля 2021, 04:48

10 июля 2021, 03:54

10 июля 2021, 02:59

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи