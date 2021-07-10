Три туриста пострадали в результате камнепада в Кабардино-Балкарии

10 июля 2021, 07:25

Спасатели эвакуировали троих туристов, получивших травмы в результате камнепада в Безенгийском ущелье.

Пострадавшие доставлены в альпинистский лагерь в Безенги.

Группа туристов попала камнепад во время стоянки на высоте 3500 метров в Безенгийском ущелье в районе Теплого угла. Им на помощь выдвинулась группа спасателей, сообщил сегодня на своей странице в Instagram Эльбрусский высокогорный поисково-спасательный отряд (ВПСО) МЧС России. "Для непрерывной транспортировки одного пострадавшего в горной местности необходимо минимум три отделения по 6 человек. С учетом сложности рельефа в данных работах было задействовано 8 отделений а/л Безенги", – пояснили спасатели.

Также отряд опубликовал ролик, на кадрах которого показана эвакуация одного из пострадавших туристов. Действие происходит в темное врем я суток. Группа спасателей поднимает носилки с пострадавшим и отправляется в путь, они освещают себе дорогу фонариками.

"Кавказский узел" также писал, что 3 июля с Эльбруса был эвакуирован турист из Санкт-Петербурга, который запросил помощь спасателей из-за "горной болезни".