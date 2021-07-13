"Единое национальное движение" прекратило работу в парламенте Грузии

13 июля 2021, 13:04

Члены фракции "Единое национальное движение - Сила в единстве" прекратили работу в парламенте Грузии, они лишь примут участие в вотуме недоверия правительству и в голосовании по Конституции, заявила председатель фракции Хатия Деканоидзе.

Как писал "Кавказский узел", 11 июля журналисты и сторонники оппозиции вышли на масштабные акции протеста в Тбилиси и других крупных городах Грузии, потребовав отставки правительства и расследования смерти оператора "ТВ-Пирвели" Лексо Лашкаравы. Активисты оставались на ночь у здания парламента Грузии. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил 12 июля, что не собирается выполнять требования протестующих об отставке. Шесть оппозиционных политиков и журналистов ворвались на заседание парламента Грузии и потребовали отставки правительства. При этом произошла потасовка с охраной. Возле офиса "Грузинской мечты" силовики задержали 12 человек. Задержанные журналист и оппозиционер получили травмы.

Лексо Лашкарава был сильно избит 5 июля во время беспорядков на акциях протеста против гей-парада в Тбилиси. 11 июля родственники нашли журналиста мертвым в его доме. Полиция начала расследование уголовного дела по статье о самоубийстве, а "ТВ-Пирвели" настояла на привлечении независимого эксперта для альтернативной экспертизы тела Лашкаравы.

Хатия Деканоидзе сообщила, что "Единое национальное движение - Сила в единстве" прекратило работу в парламенте Грузии, но продолжит свою деятельность, отстаивая интересы простых граждан. "Конечно, мы будем с гражданами Грузии, с журналистами, которых буквально убивают. И следует потребовать ответа у Ираклия Гарибашвили", - сказала 12 июля в эфире "Мтавари архи" Хатия Деканоидзе, сообщение которой перевела корреспондент "Кавказского узла".

По словам члена "Единого национального движения" (ЕНД) Георгия Ботковели, "в нынешней ситуации основным рычагом оппозиции является бойкот парламента". "У парламента нет желания принимать законы, которые действительно служат развитию страны и улучшению жизни людей. Мы считаем, что бойкот - это правильное решение сегодня", - сказал в эфире "Рустави 2" Ботковели, слова которого также перевела корреспондент "Кавказского узла".

Журналистам оппозиционных каналов запрещено было вести съемку в здании парламента, и депутат от "Национального движения" Тина Бокучава организовала прямой эфир, который транслировал "Мтавари архи". Это обернулось тем, что женщин-депутатов вывели из здания парламента силой. Внеочередное заседание парламента было сорвано пикетом оппозиции в зале заседания. И только через три часа, после вмешательства службы безопасности парламента, заседание было возобновлено. Тина Бокучава пояснила, что пикет в парламенте проводился с требованием отставки Ираклия Гарибашвили. Партия "Лело" в знак протеста покинула зал заседаний парламента. Члены партии заявили, что они должны начать процедуру вотума недоверия, передает "Рустави 2".

"Гарибашвили должен уйти в отставку, должно быть утверждено техническое правительство, в котором будет объединена оппозиция", - заявил лидер партии "Лело" Мамука Хазарадзе.

Председатель парламентского комитета по финансам и бюджету Ираклий Заркуа заявил, что причин для отставки премьер-министра сегодня нет. "Премьер не уйдет в отставку, для этого нет оснований", - сказал он в эфире "Рустави 2".

Движение "Позор" в свою очередь раскритиковало деятельность премьер-министра Ираклия Гарибашвили, возложив на него вину за беспорядки 5 июля и гибель оператора "ТВ-Пирвели" Лексо Лашкаравы. Оно распространило заявление, в котором потребовало отставки премьера.

Напомним, партия "Единое национальное движение" ранее уже объявляла бойкот, и объявила о возвращении к работе в парламенте 30 мая, чтобы активизировать противостояние с "Грузинской мечтой", сообщил тогда лидер оппозиционной партии Ника Мелия.