Площадь перед парламентом Грузии 12 июля в полдень. Фото Беслана Кмузова для "Кавказского узла"

13 июля 2021, 10:36

Два человека получили травмы на митинге в Тбилиси

Журналист и оппозиционер, задержанные 12 июля во время акции протеста около офиса "Грузинской мечты", получили травмы, один из них госпитализирован.

Как писал "Кавказский узел", 11 июля журналисты и сторонники оппозиции вышли на масштабные акции протеста в Тбилиси и других крупных городах Грузии, потребовав отставки правительства и расследования смерти оператора "ТВ-Пирвели" Лексо Лашкаравы. Активисты оставались на ночь у здания парламента Грузии. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил 12 июля, что не собирается выполнять требования протестующих об отставке. Шесть оппозиционных политиков и журналистов ворвались на заседание парламента Грузии и потребовали отставки правительства. При этом произошла потасовка с охраной. Возле офиса "Грузинской мечты" силовики задержали 12 человек.

Среди задержанных оказался журналист Общественного вещателя Грузии Ираклий Абсандзе. Он заявил, что ему сломали руку во время митинга перед офисом "Грузинской мечты". "Они только что сломали мне руку", - написал он на своей странице в Facebook 12 июля.

Абсандзе был отпущен из полиции сегодня утром. Еще один задержанный возле офиса "Грузинской мечты" член партии "Гирчи - больше свободы" Тенго Киртадзе поздно вечером 12 июля был доставлен из отделения полиции в клинику. Киртадзе утверждает, что получил травму от того, что силовик ударил его ногой, сообщил грузинский телеканал "Рустави 2".

Примечание:

"В Тбилиси инициативная группа "Защити "Давид Гареджи" провела шествие", "Грузия и Азербайджан согласовали две трети протяженности общей границы", "НПО Грузии назвали политическим преследование картографов Мелашвили и Ильичевой".

Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

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