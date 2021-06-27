Волгоградский активист потребовал на деле бороться с коррупцией

27 июня 2021, 18:47

Прекратить препятствовать борьбе с коррупцией и освободить Алексея Навального призвал сегодня на одиночном пикете в Волгограде активист Владимир Тельпук. Часть прохожих поддержали его требования.

Как писал "Кавказский узел", волгоградский активист Владимир Тельпук 12 июня пожаловался в полицию на угрозы убийством и нападение женщины, недовольной его плакатом с критикой президента России.

Владимир Тельпук провел сегодня на аллее Героев с 14:00 до 17:00 одиночный пикет. Он стоял с плакатом с критикой президента Путина, на другом плакате было написано: "Борьба с коррупцией - это экстремизм?".

Люди, которые борются с коррупцией, признаны экстремистами, рассказал активист. "Сайты, которые боролись с коррупцией, в частности, Навального, признаны экстремистскими. Я требую, чтобы Алексея Навального отпустили, чтобы было проведено честное расследование, чтобы судебная система у нас была на должном уровне, чтобы ратифицировали статью 20 Конвенции ООН о коррупции, которую у нас до сих пор не приняли, и чтобы коррупционеры были наказаны по закону, а не как у нас - отделываются двумя годами условно", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

"При условии соблюдения своей Конституции и основополагающих принципов своей правовой системы каждое государство-участник рассматривает возможность принятия таких законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемого деяния, когда оно совершается умышленно, незаконное обогащение, т.е. значительное увеличение активов публичного должностного лица, превышающее его законные доходы, которое оно не может разумным образом обосновать", - говорится в статье 20 Конвенции ООН против коррупции.

Тельпук написал новый плакат с критикой Путина, так как предыдущий порвали прохожие 12 июня, рассказал он. По его словам, делом о нападении 12 июня "занимается участковый". "Я отправил участковому СМС с просьбой проинформировать меня о ходе дела, может, какие-то дополнительные показания надо дать, он пока никак не отреагировал. Я также отсылал ему видео со свидетельскими показаниями, прохожие сняли происшествие, как на меня кидалась женщина. Меня никто никуда не вызывал. Адвокат посоветовал мне приобщить видео нападения и свидетельские показания к делу", - рассказал Тельпук.

Во время одиночного пикета 26 июня Тельпук также подвергся нападкам казака, рассказал он. "Мимо проходили казаки, один из них накинулся на меня, выбил у меня из рук плакат. Рядом была полиция, обратился к ней. Казака задержали. От меня приняли заявление в полицию. Насколько я понял, он написал заявление, что якобы ему не понравилась надпись на плакате, поэтому он на меня и напал", - отметил активист.

Прохожие по-разному отнеслись к пикетчику. Проезжавшие мимо машины сигналили в знак поддержки.

Активист "говорит правду", сказал 50-летний пенсионер Александр. "У меня мама пенсионерка, получает пенсию 15 тысяч рублей, половину отдает за коммуналку, а на шесть тысяч в месяц живет. Хотя бы с этого начать. Я ездил не только по России, но и по Европе – видел, как там люди живут. Почему их пенсионеры могут сюда приехать или в другую страну, могут спокойно путешествовать, жить достойно, а наши нет?" - сказал он.

Плакат с критикой Путина довольно радикальный, отметила студентка Алина. "Как бы ему (пикетчику) не аукнулось. А так, в целом, почему бы нет – (он) имеет право выражать свое мнение и не боится это делать", - отметила она.

Несогласие с активистом выразил пенсионер Виктор Яковлевич. "Он еще плохо не жил, наверное, если такое пишет на плакатах", - отметил он.

Полицейские наблюдали за пикетчиком со стороны и не подошли к нему.

Мосгорсуд признал экстремистскими организациями Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального, а также Фонд защиты прав граждан и штабы Навального. Новости о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Акции Навального".