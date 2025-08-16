Арестован подозреваемый в убийстве судьи в Камышине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд арестовал до 14 октября Алексея Кибальникова, который признался в убийстве судьи Василия Ветлугина.

Как писал "Кавказский узел", 14 августа в Камышине был убит федеральный судья Василий Ветлугин. Подозреваемый в убийстве Сергей Кибальников сдался полиции. Некоторые источники утверждают, что подозреваемый является участником боевых действий.

Центральный районный суд Волгограда по ходатайству следствия арестовал до 14 октября 47-летнего Алексея Кибальникова, который признался в убийстве судья Василия Ветлугина, пишет 15 августа "Коммерсант".

Уголовное дело возбуждено по пункту "д" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство с особой жестокостью) и части 1 статьи 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия), расследование контролирует областная прокуратура.

Одной из версий мотива убийство, рассматриваемой следствием, является ревность, так как супруга Кибальникова работает секретарем в Камышинском городском суде, где служил погибший судья.

