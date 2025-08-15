Инвалид Ободенко пожаловался на отсутствие медпомощи в колонии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Заключенный колонии в Волгоградской области Сергей Ободенко по-прежнему лишен какой-либо медицинской помощи и гигиены, он перестал есть и пить, так как не может воспользоваться туалетом, заявила жена. Надзорные органы не отреагировали на поданные жалобы, утверждает адвокат.

Как писал "Кавказский узел", инвалиду Сергею Ободенко, который страдает рассеянным склерозом, отказано в освобождении из колонии в Волгоградской области. Суд проигнорировал медицинское заключение о том, что заболевание Ободенко препятствует содержанию под стражей. Осужденный больше двух месяцев ждал ключевого обследования, которое могло бы подтвердить прогрессирующий характер его заболевания, но обследование так и не организовали без объяснения причин. В конце июля супруга Сергея Ободенко встретилась с ним на свидании и заявила, что его состояние серьезно ухудшилось.

За два года пребывания в колонии Ободенко перестал ходить и может передвигаться только в инвалидной коляске. "Он утратил способность даже держать ложку. Чтобы принять пищу или попить воды, ему приходится удерживать ложку или кружку двумя руками, что он делает с большим трудом. Однако и эта жизненно важная функция постепенно начинает атрофироваться. Регресс здоровья и жизненно важных функций организма происходят из-за того, что Сергей не получает обязательные при его заболевании ежедневные инъекции препарата", - рассказала ранее супруга Ободенко.

Осужденный Сергей Ободенко, отбывающий срок в Волгоградской области, сегодня сообщил супруге по видеосвязи, что почти перестал есть и пить. По словам инвалида, он не имеет возможности воспользоваться туалетом, а упаковка подгузников, переданная в колонию, к нему так и не дошла. Антисанитария и невозможность гигиенических процедур способствуют распространению по его телу язв, из-за чего состояние тяжелобольного осужденного усугубляется, сообщила Светлана Ободенко корреспонденту "Кавказского узла".

По словам женщины, состояние супруга во время сегодняшнего сеанса видеосвязи шокировало ее. "У него на руках и ногах язвы, также язвы по телу. Он мне их показал, они гниют, чешутся, расползаются. Я показывала фото знакомым врачам, они сказали, что такие язвы возникают на фоне сильного стресса и подрыва иммунитета. Если его срочно не переведут в больницу и не отпустят домой, все это закончится смертью", - сказала она.

Светлана подчеркнула, что в колонии инвалид лишен даже базовой медицинской помощи. "Ему не дают даже дешевую мазь, которую я передавала, все пропадает. Ему нужны памперсы, но до него дошел всего один из упаковки. Он перестал есть и пить, чтобы не мучиться, потому что сменить памперсы некому. Сейчас он почти не пьет воду, только смачивает губы, и почти не ест. Это приводит к обезвоживанию и истощению, тем более во время жаркой погоды. Все это похоже на казнь в закрытом учреждении", - заявила жена заключенного.

Рассеянный склероз и другие заболевания нервной системы с прогрессирующим течением официально включены в перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания в местах лишения свободы (утвержден постановлением правительства РФ № 54 от 6 февраля 2004 года, в редакции от 29 декабря 2020 года), подчеркнул адвокат Ободенко Сергей Яновский.

"Это заболевание входит в перечень болезней, при которых человек не может содержаться под стражей. В отношении Сергея Ободенко это уже подтвердили три медицинские комиссии, но ни одна из судебных инстанций не освободила его при наличии врачебных заключений и поставленного диагноза. Сегодня Верховный суд зарегистрировал нашу жалобу, это последняя инстанция. Обычно Верховный суд рассматривает такие жалобы в течение месяца, если истребует материалы дела - до трех месяцев. То есть реакцию можно ждать осенью, в октябре-ноябре", - сказал адвокат "Кавказскому узлу".

По словам Яновского, он ранее требовал возбудить уголовное дело по статье об оставлении в опасности, указывая, что его подзащитный лишен медицинской помощи при тяжелом диагнозе и находится в угрожающих условиях. "Ответа мы не получили. Я также писал жалобу 24 июля с просьбой принять срочные меры, потому что речь идет о жизни человека. По закону прокурор должен был реагировать в течение 3-7 дней, но прошло уже три недели - и ничего. Это вопиющее бездействие", - подчеркнул защитник.

Яновский отметил, что во всех ответах надзорных органов утверждается одно и то же - якобы Ободенко оказывается медицинская помощь и хуже ему не становится. "Но мы видим обратное, состояние Сергея ухудшается каждый день. Мы в прошлом году судились по поводу отказа в медпомощи, но иск отклонили. Система устроена так, что искать виновных начинают, только если заключенный умрет, и то не всегда. Проверку должны были начать незамедлительно, потому что угроза жизни очевидна, но прокуроры и чиновники тянут время", - сказал он.

Адвокат Ольга Маркова, не участвующая в деле Ободенко, согласна с мнением, что обращение с ним в колонии позволяет заявлять об уголовном преступлении. "Мы видим признаки сразу нескольких составов преступлений в этой ситуации: статья 125 УК РФ (оставление в опасности), статья 124 УК РФ (неоказание помощи больном), статья 293 УК РФ (халатность). Но практика показывает: органы начинают реагировать только тогда, когда в колонии уже наступает смерть", - пояснила юрист, добавив, что и смерть не всегда служит основанием для проверок и, тем более, наказания виновных.

